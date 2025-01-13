Ara transfer dönemi resmen başladı! Süper Lig devlerinden arka arkaya sürpriz hamleler

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Sezonun ilk yarısına oynadığı futbolla damga vuran Galatasaray, Süper Lig'de farkla lider konumda yer alıyor. Ligde 2. sırada olsa da ezeli rakibinin oldukça gerisinde kalan Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktörü Mourinho ile kış transfer döneminde yapılacak takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Süper Lig'e çok kötü başlayan Beşiktaş ile Trabzonspor ile sezonu olabilecek en iyi noktada bitirebilmek için yoğun bir transfer dönemi geçirecekler.
Uzun zamandır transfer çalışmalarını sürdüren 4 büyükler, bugün resmen başlayan kış transfer dönemiyle hamlelerini resmileştirecek. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor özelinde günün öne çıkan transfer gelişmelerini haberimizde derledik.
Siyah-Beyazlılar’a sezon başında Lazio’dan transfer edilen Ciro Immobile, Kara Kartal’daki kariyerine iyi bir başlangıç yapmış ancak sonrasında istikrarını kaybetmişti. Son olarak önceki akşamki 2-1’lik Bodrum FK zaferinde takımına 1 gollük katkı yapan Immobile için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fanatik'in haberine göre; Deneyimli santrforun ailesinin, İstanbul’da mutlu olmadığı ve İtalya’ya döndüğü bildirildi. Serie A ekiplerinden teklifler alan başarılı ismin de İtalya’ya geri dönüşe olumlu baktığı öğrenildi. Başarılı oyuncunun menajerinin, bu hafta içinde Başkan Serdal Adalı’yla bir araya gelmesi bekleniyor. Yönetimin, Immobile’yle ayrılmak gibi bir planı bulunmuyor.
‘Karmaşık durumdayız’
Bodrum FK maçında Beşiktaş’ın ikinci golünü kaydeden Ciro Immobile, “Karmaşık bir durumdayız ve bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu süreklilik haline getirmeye ihtiyacımız var. Fiziksel olarak iyi bir maç çıkardık, ilk yarıda pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda bunu başaramadık” ifadelerini kullanmıştı.
Bu sezon da Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa Ligi'nde de büyük hayaller kuran Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
TEMASA GEÇİLDİ
Forvet transferinde Lyon'dan Mikautadze'den gelebilecek olumsuz bir gelişme durumunda rotayı çevirebileceği isim olarak Amine Gouiri'yi belirleyen Cim Bom, Rennes'in yıldızı için hem menajeri hem de kulübüyle temasa geçmiş durumda. 24 yaşındaki oyuncunun da Aslan'a sıcak baktığı konuşuluyor.
LEMINA LİSTEDE
Orta alan için de Wolverhampton'dan eski oyuncusu Mario Lemina için de devreye giren Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli orta sahayı da uygun bir fiyatla kadrosuna katmanın yollarını arıyor.
NAPOLİ'DE ZIYECH SESLERİ
İtalyanlar'ın yüksek tirajlı spor gazetelerinden La Gazetta dello Sport, Napoli'de teknik direktör Antonio Conte'nin ara transfer dönemindeki hedeflerinden birinin de, Hakim Ziyech olduğunu söyledi. Kvaratskhelia'nın, PSG'ye gitme isteğinin iyiden iyiye arttığı bir dönemde Conte'nin, Gürcü yıldızın boşluğunu doldurmak için düşündüğü isimlerden birinin de Faslı futbolcu olduğu öne sürüldü.
Bu sezon da Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa Ligi'nde de büyük hayaller kuran Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
TEMASA GEÇİLDİ
Forvet transferinde Lyon'dan Mikautadze'den gelebilecek olumsuz bir gelişme durumunda rotayı çevirebileceği isim olarak Amine Gouiri'yi belirleyen Cim Bom, Rennes'in yıldızı için hem menajeri hem de kulübüyle temasa geçmiş durumda. 24 yaşındaki oyuncunun da Aslan'a sıcak baktığı konuşuluyor.
LEMINA LİSTEDE
Orta alan için de Wolverhampton'dan eski oyuncusu Mario Lemina için de devreye giren Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli orta sahayı da uygun bir fiyatla kadrosuna katmanın yollarını arıyor.
NAPOLİ'DE ZIYECH SESLERİ
İtalyanlar'ın yüksek tirajlı spor gazetelerinden La Gazetta dello Sport, Napoli'de teknik direktör Antonio Conte'nin ara transfer dönemindeki hedeflerinden birinin de, Hakim Ziyech olduğunu söyledi. Kvaratskhelia'nın, PSG'ye gitme isteğinin iyiden iyiye arttığı bir dönemde Conte'nin, Gürcü yıldızın boşluğunu doldurmak için düşündüğü isimlerden birinin de Faslı futbolcu olduğu öne sürüldü.
Ara transferin başlamasıyla birlikte Beşiktaş'ın yıldız futbolcusuna talip çıktı. Brezilya temsilcisi Corinthians, söz konusu oyuncu için siyah-beyazlı ekiple görüşmelere başladı.
BREZİLYA EKİBİ LİSTEYE ALDI
UOL'in haberine göre Corinthians, transferde Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Brezilya ekibi, Gabriel Paulista'yı kadroya katmak için görüşmelere başladı.
SEZON BAŞINDA GELDİ
Gabriel Paulista, Beşiktaş'a sezon başında transfer olmuştu. Tecrübeli futbolcu Atletico Madrid'den siyah-beyazlı ekibe bedelsiz olarak gelmişti.
16 MAÇA ÇIKTI
34 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş forması ile 16 remi maça çıktı. Paulista söz konusu müsabakalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
İki stoper birden transfer etmek isteyen Fenerbahçe’nin listesi kalabalık. Yönetim, birçok aday belirledi ve içlerinden en iyi ikisini kadroya katmayı planlıyor. Listeye yeni isimler de ekleniyor.
CHELSEA GÖZDEN ÇIKARDI
Son olarak Chelsea’nin ara transfer döneminde yolları ayırmak istediği Axel Disasi’nin menajer önerisiyle Sarı-Lacivertliler’in gündemine girdiği kaydedildi. Fransız stoper Juventus’un da radarında ancak son adaylardan biri. Disasi’nin ön plana çıkan özelliği 1.91 m.’lik boyuna rağmen atletik özelliklerinin yüksek olması ve hem Monaco hem de Chelsea’de yıllarca 3’lü savunmada görev yapması.
BONSERVİSİ UYGUN OLURSA...
Sezonun kalan bölümünde 3-4-1- 2 taktiğiyle devam etmeyi planlayan Mourinho için 26 yaşındaki oyuncunun bu sisteme yatkın olması önemli bir artı. Sportif direktör Mario Branco’nun Fransız stoper için girişimlere başladığı belirtildi. Chelsea gözden çıkardı, Fenerbahçe talip oldu! Fenerbahçe, Axel Disasi’yi satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor ancak Chelsea’nin bonservis beklentisine göre direkt bonservisi de alınabilir. (Fanatik)