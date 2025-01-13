Ara transfer dönemi resmen başladı! Süper Lig devlerinden arka arkaya sürpriz hamleler

BEŞİKTAŞ'TA IMMOBILE DEPREMİ

Siyah-Beyazlılar’a sezon başında Lazio’dan transfer edilen Ciro Immobile, Kara Kartal’daki kariyerine iyi bir başlangıç yapmış ancak sonrasında istikrarını kaybetmişti. Son olarak önceki akşamki 2-1’lik Bodrum FK zaferinde takımına 1 gollük katkı yapan Immobile için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fanatik'in haberine göre; Deneyimli santrforun ailesinin, İstanbul’da mutlu olmadığı ve İtalya’ya döndüğü bildirildi. Serie A ekiplerinden teklifler alan başarılı ismin de İtalya’ya geri dönüşe olumlu baktığı öğrenildi. Başarılı oyuncunun menajerinin, bu hafta içinde Başkan Serdal Adalı’yla bir araya gelmesi bekleniyor. Yönetimin, Immobile’yle ayrılmak gibi bir planı bulunmuyor.

‘Karmaşık durumdayız’

Bodrum FK maçında Beşiktaş’ın ikinci golünü kaydeden Ciro Immobile, “Karmaşık bir durumdayız ve bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu süreklilik haline getirmeye ihtiyacımız var. Fiziksel olarak iyi bir maç çıkardık, ilk yarıda pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda bunu başaramadık” ifadelerini kullanmıştı.