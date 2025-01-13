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Ara transfer dönemi resmen başladı! Süper Lig devlerinden arka arkaya sürpriz hamleler

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#Transfer#Galatasaray#Fenerbahçe
Ara transfer dönemi resmen başladı Süper Lig devlerinden arka arkaya sürpriz hamleler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 10:41

Futbolda ara transfer olarak adlandırılan 2024-2025 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi bugün resmen başladı. Ligin ilk yarısını lider kapatan Galatasaray, onu yakalamak için uğraş veren Fenerbahçe ve sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş ile Trabzonspor transfere odaklandı. Özellikle Fenerbahçe, ezeli rakibini yakalamak için gözünü karartmış durumda. İşte kış transfer döneminde arka arkaya transfer yapmak beklenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da günün öne çıkan hamlelerini haberimizde derledik.

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Sezonun ilk yarısına oynadığı futbolla damga vuran Galatasaray, Süper Lig'de farkla lider konumda yer alıyor. Ligde 2. sırada olsa da ezeli rakibinin oldukça gerisinde kalan Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktörü Mourinho ile kış transfer döneminde yapılacak takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. 

Süper Lig'e çok kötü başlayan Beşiktaş ile Trabzonspor ile sezonu olabilecek en iyi noktada bitirebilmek için yoğun bir transfer dönemi geçirecekler. 

Uzun zamandır transfer çalışmalarını sürdüren 4 büyükler, bugün resmen başlayan kış transfer dönemiyle hamlelerini resmileştirecek. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor özelinde günün öne çıkan transfer gelişmelerini haberimizde derledik. 

BEŞİKTAŞ'TA IMMOBILE DEPREMİ
BEŞİKTAŞTA IMMOBILE DEPREMİ

Siyah-Beyazlılar’a sezon başında Lazio’dan transfer edilen Ciro Immobile, Kara Kartal’daki kariyerine iyi bir başlangıç yapmış ancak sonrasında istikrarını kaybetmişti. Son olarak önceki akşamki 2-1’lik Bodrum FK zaferinde takımına 1 gollük katkı yapan Immobile için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fanatik'in haberine göre; Deneyimli santrforun ailesinin, İstanbul’da mutlu olmadığı ve İtalya’ya döndüğü bildirildi. Serie A ekiplerinden teklifler alan başarılı ismin de İtalya’ya geri dönüşe olumlu baktığı öğrenildi. Başarılı oyuncunun menajerinin, bu hafta içinde Başkan Serdal Adalı’yla bir araya gelmesi bekleniyor. Yönetimin, Immobile’yle ayrılmak gibi bir planı bulunmuyor.

‘Karmaşık durumdayız’
Bodrum FK maçında Beşiktaş’ın ikinci golünü kaydeden Ciro Immobile, “Karmaşık bir durumdayız ve bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu süreklilik haline getirmeye ihtiyacımız var. Fiziksel olarak iyi bir maç çıkardık, ilk yarıda pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda bunu başaramadık” ifadelerini kullanmıştı.

LA GAZETTA DELLO SPORT: NAPOLİ, ZIYECH'iN PEŞiNDE
LA GAZETTA DELLO SPORT: NAPOLİ, ZIYECHiN PEŞiNDE

Bu sezon da Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa Ligi'nde de büyük hayaller kuran Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

TEMASA GEÇİLDİ

Forvet transferinde Lyon'dan Mikautadze'den gelebilecek olumsuz bir gelişme durumunda rotayı çevirebileceği isim olarak Amine Gouiri'yi belirleyen Cim Bom, Rennes'in yıldızı için hem menajeri hem de kulübüyle temasa geçmiş durumda. 24 yaşındaki oyuncunun da Aslan'a sıcak baktığı konuşuluyor.

LEMINA LİSTEDE

Orta alan için de Wolverhampton'dan eski oyuncusu Mario Lemina için de devreye giren Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli orta sahayı da uygun bir fiyatla kadrosuna katmanın yollarını arıyor.

NAPOLİ'DE ZIYECH SESLERİ

İtalyanlar'ın yüksek tirajlı spor gazetelerinden La Gazetta dello Sport, Napoli'de teknik direktör Antonio Conte'nin ara transfer dönemindeki hedeflerinden birinin de, Hakim Ziyech olduğunu söyledi. Kvaratskhelia'nın, PSG'ye gitme isteğinin iyiden iyiye arttığı bir dönemde Conte'nin, Gürcü yıldızın boşluğunu doldurmak için düşündüğü isimlerden birinin de Faslı futbolcu olduğu öne sürüldü.

İTALYAN DEVİNDEN ZIYECH BOMBASI
İTALYAN DEVİNDEN ZIYECH BOMBASI

Bu sezon da Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa Ligi'nde de büyük hayaller kuran Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

TEMASA GEÇİLDİ

Forvet transferinde Lyon'dan Mikautadze'den gelebilecek olumsuz bir gelişme durumunda rotayı çevirebileceği isim olarak Amine Gouiri'yi belirleyen Cim Bom, Rennes'in yıldızı için hem menajeri hem de kulübüyle temasa geçmiş durumda. 24 yaşındaki oyuncunun da Aslan'a sıcak baktığı konuşuluyor.

LEMINA LİSTEDE

Orta alan için de Wolverhampton'dan eski oyuncusu Mario Lemina için de devreye giren Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli orta sahayı da uygun bir fiyatla kadrosuna katmanın yollarını arıyor.

NAPOLİ'DE ZIYECH SESLERİ

İtalyanlar'ın yüksek tirajlı spor gazetelerinden La Gazetta dello Sport, Napoli'de teknik direktör Antonio Conte'nin ara transfer dönemindeki hedeflerinden birinin de, Hakim Ziyech olduğunu söyledi. Kvaratskhelia'nın, PSG'ye gitme isteğinin iyiden iyiye arttığı bir dönemde Conte'nin, Gürcü yıldızın boşluğunu doldurmak için düşündüğü isimlerden birinin de Faslı futbolcu olduğu öne sürüldü.

BREZİLYA BASINI: CORINTHIANS, PAULISTA'YI İSTİYOR
BREZİLYA BASINI: CORINTHIANS, PAULISTAYI İSTİYOR

Ara transferin başlamasıyla birlikte Beşiktaş'ın yıldız futbolcusuna talip çıktı. Brezilya temsilcisi Corinthians, söz konusu oyuncu için siyah-beyazlı ekiple görüşmelere başladı.

BREZİLYA EKİBİ LİSTEYE ALDI
UOL'in haberine göre Corinthians, transferde Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Brezilya ekibi, Gabriel Paulista'yı kadroya katmak için görüşmelere başladı.

SEZON BAŞINDA GELDİ
Gabriel Paulista, Beşiktaş'a sezon başında transfer olmuştu. Tecrübeli futbolcu Atletico Madrid'den siyah-beyazlı ekibe bedelsiz olarak gelmişti.

16 MAÇA ÇIKTI
34 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş forması ile 16 remi maça çıktı. Paulista söz konusu müsabakalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

CHELSEA GÖZDEN ÇIKARDI, FENERBAHÇE TALİP OLDU!
CHELSEA GÖZDEN ÇIKARDI, FENERBAHÇE TALİP OLDU

 

 

İki stoper birden transfer etmek isteyen Fenerbahçe’nin listesi kalabalık. Yönetim, birçok aday belirledi ve içlerinden en iyi ikisini kadroya katmayı planlıyor. Listeye yeni isimler de ekleniyor.

CHELSEA GÖZDEN ÇIKARDI
Son olarak Chelsea’nin ara transfer döneminde yolları ayırmak istediği Axel Disasi’nin menajer önerisiyle Sarı-Lacivertliler’in gündemine girdiği kaydedildi. Fransız stoper Juventus’un da radarında ancak son adaylardan biri. Disasi’nin ön plana çıkan özelliği 1.91 m.’lik boyuna rağmen atletik özelliklerinin yüksek olması ve hem Monaco hem de Chelsea’de yıllarca 3’lü savunmada görev yapması.

BONSERVİSİ UYGUN OLURSA...
Sezonun kalan bölümünde 3-4-1- 2 taktiğiyle devam etmeyi planlayan Mourinho için 26 yaşındaki oyuncunun bu sisteme yatkın olması önemli bir artı. Sportif direktör Mario Branco’nun Fransız stoper için girişimlere başladığı belirtildi. Chelsea gözden çıkardı, Fenerbahçe talip oldu! Fenerbahçe, Axel Disasi’yi satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor ancak Chelsea’nin bonservis beklentisine göre direkt bonservisi de alınabilir. (Fanatik)

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Canlı Anlatım Özeti

timelineBEŞİKTAŞ'TA IMMOBILE DEPREMİ
timelineLA GAZETTA DELLO SPORT: NAPOLİ, ZIYECH'iN PEŞiNDE
timelineİTALYAN DEVİNDEN ZIYECH BOMBASI
timelineBREZİLYA BASINI: CORINTHIANS, PAULISTA'YI İSTİYOR
timelineCHELSEA GÖZDEN ÇIKARDI, FENERBAHÇE TALİP OLDU!
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#Transfer#Galatasaray#Fenerbahçe

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