EURO 2024 açılış maçı | Almanya - İskoçya maçı

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Ev sahibi Almanya, Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nun ilk maçında İskoçya ile karşı karşıya geliyor.

Gözden Kaçmasın Almanya - İskoçya maçında ekranlara yansımayanlar Haberi görüntüle

Maçta ikinci devre oynanıyor

Almanya 3-0 İskoçya

Goller: 10' Wirtz, 19' Musiala, 45+1' Havertz (P)

İLK 11'LER

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz.

İskoçya: Gunn; Ralston, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson; McTominay, Christie, McGregor, McGinn; Adams.

ALMANYA - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Allianz Arena’da oynanan Almanya - İskoçya maçı saat 22.00’de başladı. Almanya – İskoçya maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FİNAL, BERLİN OLİMPİYAT STADI'NDA

- Almanya’daki 10 şehirde düzenlenecek şampiyonaya Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

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- Turnuva toplam 31 gün sürecek toplamda 51 maç yapılacak.

- Grup maçları 26 Haziran’da bitecek. Son 16 turu 29 Haziran’da başlayacak. 5-6 Temmuz’da çeyrek final ve 9-10 Temmuz’da da yarı final maçları oynanacak. Şampiyon ise 14 Temmuz’da Berlin Olimpiyat Stadı’ndaki finalde belli olacak.

TURNUVADAN DİKKAT ÇEKEN NOTLAR

- Avrupa Şampiyonası’nı en çok kazanan ülkeler 3’er kezle Almanya (1972, 1980 ve 1996) ve İspanya (1964, 2008 ve 2012)

- Turnuva tarihinde en çok maça (53) çıkan, en çok galibiyet (27) ve en çok gol (78) atan ülke de yine Almanya.

- Avrupa şampiyonalarında toplam da 10 kez sahne alan İngiltere sadece 1 kez final oynarken hiç kupa alamadı.

- Turnuvada en çok mağlup olan takım 17 kez hüsran yaşayan Danimarka. En çok beraberlik alan ise 18 kezle İtalya.

- Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Süper Lig kulüplerinde forma giyen yabancı 13 futbolcu da mücadele edecek.

EN GENÇ İKİNCİ TAKIM TÜRKİYE

A Milli Takımımız. EURO 2024'te sahne alacak 24 ülke içinde 25.8 yaş ortalaması en genç 2. takım konumunda. Listenin 1. sırasında Ay yıldızlı ekibimiz ile F Grubu’da yer alan Çekya (25.3) bulunuyor. 3. sırada ise 26.1 yaş ortalaması ile İngiltere var. Ay yıldızlıların grubundaki diğer ekiplerden Portekiz 27 ve Gürcistan 27,2 yaş ortalamasıyla mücadele edecek.

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TÜRKİYE'NİN ŞAMPİYONUK ORANI 1'E 80

Şampiyonada bahis şirketleri favori olarak Fransa’yı gösteriyor. Mbappe başta birçok yıldıza sahip Fransızların şampiyonluk oranı 1’e 4 olarak belirlenirken, İspanya 1’e 8’lik oranıyla ikinci sırada yer alıyor. Ev sahibi Almanya 1’e 10 oranıyla üçüncü olurken en büyük favorilerinden olan Portekiz ise 15’lik oranıyla ilk 4 içinde yer alıyor. Turnuvada A Milli Takımımıza verilen oran ise 1’e 80.

331 MİLYON EURO DAĞITILACAK

EURO 2024'te toplam 331 milyon euro ödül dağıtılacak.

KULÜPLERE 240 MİLYON EURO GİDECEK

UEFA, oyuncularını milli takımlara gönderdikleri için kulüplere ayrıca 240 milyon Euro’luk bir ek ödeme daha yapacak. Bu rakam aslında kulüplerin oyuncuları geliştirmesi için bir ödül anlamına geliyor.

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ALMANYA'NIN HEDEFİ 250 MİLYON EURO

10 şehirde 1 ay boyunca yaklaşık 650 bin turist ağırlamayı hedefleyen Almanya’nın turizmden beklentisi 250 milyon Euro. Ekim ayından bu yana 51 maç için hazırlanan 2,7 milyon bilet için 20 milyondan fazla talep oldu. Bu taleplerin yarısından fazlası Almanya’dan. Bu etkinlik için konaklama paketleri, Katar’daki 2022 Dünya Kupası’na göre %40 daha pahalı.

UEFA'NIN BEKLENTİSİ 2.4 MİLYAR EURO

UEFA, dünyanın en ikonik markalarından birçoğunu içeren kadro ile Euro 2024 için etkileyici bir dizi sponsor oluşturdu. Pandemi döneminde nakit rezervlerde düşüş yaşayan UEFA bu turnuvadan 2,4 milyar Euro’luk bir ticari gelir bekliyor.