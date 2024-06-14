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EURO 2024 açılış maçı | Almanya - İskoçya maçı

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#Almanya - İskoçya Maçı#Almanya - İskoçya Hangi Kanalda#EURO 2024 İlk Maçı
EURO 2024 açılış maçı | Almanya - İskoçya maçı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 15:51

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) açılış maçında ev sahibi Almanya, İskoçya ile kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Ev sahibi Almanya, Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nun ilk maçında İskoçya ile karşı karşıya geliyor.

Gözden KaçmasınAlmanya - İskoçya maçında ekranlara yansımayanlarAlmanya - İskoçya maçında ekranlara yansımayanlarHaberi görüntüle
KIRMIZI, PENALTI VE GOL
KIRMIZI, PENALTI VE GOL

İskoçya'da Ryan Porteous, İlkay Gündoğan'a yaptığı müdahale sebebiyle VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

İlkay Gündoğan'ın pozisyonu sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Havertz skoru 3-0 yaptı.

ALMANYA BİR GOL DAHA BULDU
ALMANYA BİR GOL DAHA BULDU

Almanya, 19. dakikada Musiala'nın kaydettiği golle İskoçya karşısında 2-0 öne geçti.

ALMANYA AÇILIŞI YAPTI
ALMANYA AÇILIŞI YAPTI

2024 Avrupa Şampiyonası'nın ilk golü Alman futbolcu Florian Wirtz'den geldi.

EURO 2024 BAŞLADI
EURO 2024 BAŞLADI

Euro 2024'ün açılış maçında ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER
İLK 11LER

İLK 11'LER

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz.

İskoçya: Gunn; Ralston, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson; McTominay, Christie, McGregor, McGinn; Adams.

11'LER BELLİ OLDU
11LER BELLİ OLDU

İLK 11'LER

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz.

İskoçya: Gunn; Ralston, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson; McTominay, Christie, McGregor, McGinn; Adams.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineKIRMIZI, PENALTI VE GOL
timelineALMANYA BİR GOL DAHA BULDU
timelineALMANYA AÇILIŞI YAPTI
timelineEURO 2024 BAŞLADI
timelineİLK 11'LER
timeline11'LER BELLİ OLDU

Maçta ikinci devre oynanıyor

Almanya 3-0 İskoçya

Goller: 10' Wirtz, 19' Musiala, 45+1' Havertz (P)

İLK 11'LER

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz.

İskoçya: Gunn; Ralston, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson; McTominay, Christie, McGregor, McGinn; Adams.

ALMANYA - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Allianz Arena’da oynanan Almanya - İskoçya maçı saat 22.00’de başladı. Almanya – İskoçya maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

EURO 2024 açılış maçı | Almanya - İskoçya maçı

FİNAL, BERLİN OLİMPİYAT STADI'NDA

- Almanya’daki 10 şehirde düzenlenecek şampiyonaya Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

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- Turnuva toplam 31 gün sürecek toplamda 51 maç yapılacak.

- Grup maçları 26 Haziran’da bitecek. Son 16 turu 29 Haziran’da başlayacak. 5-6 Temmuz’da çeyrek final ve 9-10 Temmuz’da da yarı final maçları oynanacak. Şampiyon ise 14 Temmuz’da Berlin Olimpiyat Stadı’ndaki finalde belli olacak.

EURO 2024 açılış maçı | Almanya - İskoçya maçı

TURNUVADAN DİKKAT ÇEKEN NOTLAR

- Avrupa Şampiyonası’nı en çok kazanan ülkeler 3’er kezle Almanya (1972, 1980 ve 1996) ve İspanya (1964, 2008 ve 2012)

- Turnuva tarihinde en çok maça (53) çıkan, en çok galibiyet (27) ve en çok gol (78) atan ülke de yine Almanya.

- Avrupa şampiyonalarında toplam da 10 kez sahne alan İngiltere sadece 1 kez final oynarken hiç kupa alamadı.

- Turnuvada en çok mağlup olan takım 17 kez hüsran yaşayan Danimarka. En çok beraberlik alan ise 18 kezle İtalya.

- Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Süper Lig kulüplerinde forma giyen yabancı 13 futbolcu da mücadele edecek.

EN GENÇ İKİNCİ TAKIM TÜRKİYE

A Milli Takımımız. EURO 2024'te sahne alacak 24 ülke içinde 25.8 yaş ortalaması en genç 2. takım konumunda. Listenin 1. sırasında Ay yıldızlı ekibimiz ile F Grubu’da yer alan Çekya (25.3) bulunuyor. 3. sırada ise 26.1 yaş ortalaması ile İngiltere var. Ay yıldızlıların grubundaki diğer ekiplerden Portekiz 27 ve Gürcistan 27,2 yaş ortalamasıyla mücadele edecek.

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TÜRKİYE'NİN ŞAMPİYONUK ORANI 1'E 80

Şampiyonada bahis şirketleri favori olarak Fransa’yı gösteriyor. Mbappe başta birçok yıldıza sahip Fransızların şampiyonluk oranı 1’e 4 olarak belirlenirken, İspanya 1’e 8’lik oranıyla ikinci sırada yer alıyor. Ev sahibi Almanya 1’e 10 oranıyla üçüncü olurken en büyük favorilerinden olan Portekiz ise 15’lik oranıyla ilk 4 içinde yer alıyor. Turnuvada A Milli Takımımıza verilen oran ise 1’e 80.

EURO 2024 açılış maçı | Almanya - İskoçya maçı

331 MİLYON EURO DAĞITILACAK

EURO 2024'te toplam 331 milyon euro ödül dağıtılacak.

 

KULÜPLERE 240 MİLYON EURO GİDECEK

UEFA, oyuncularını milli takımlara gönderdikleri için kulüplere ayrıca 240 milyon Euro’luk bir ek ödeme daha yapacak. Bu rakam aslında kulüplerin oyuncuları geliştirmesi için bir ödül anlamına geliyor.

 

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ALMANYA'NIN HEDEFİ 250 MİLYON EURO

10 şehirde 1 ay boyunca yaklaşık 650 bin turist ağırlamayı hedefleyen Almanya’nın turizmden beklentisi 250 milyon Euro. Ekim ayından bu yana 51 maç için hazırlanan 2,7 milyon bilet için 20 milyondan fazla talep oldu. Bu taleplerin yarısından fazlası Almanya’dan. Bu etkinlik için konaklama paketleri, Katar’daki 2022 Dünya Kupası’na göre %40 daha pahalı.

UEFA'NIN BEKLENTİSİ 2.4 MİLYAR EURO

UEFA, dünyanın en ikonik markalarından birçoğunu içeren kadro ile Euro 2024 için etkileyici bir dizi sponsor oluşturdu. Pandemi döneminde nakit rezervlerde düşüş yaşayan UEFA bu turnuvadan 2,4 milyar Euro’luk bir ticari gelir bekliyor.

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