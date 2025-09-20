Ali Koç ve Sadettin Saran'dan gergin genel kurulda çarpıcı açıklamalar! İbra ve yetki kararları...Güncelleme Tarihi:
Ali Koç'un konuşmasının ardından başkan adayı Sadettin Saran, kendisine tanınan konuşma hakkını kullanmayacağını açıkladı ve Fenerbahçe Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ilk oturumu sona erdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Yarın sonuç ne olursa olsun, başkanımız etrafında kenetlenmemiz gerektiğini ben de düşünüyorum.
Fenerbahçemiz'e bugüne kadar hizmet etmiş tüm başkanlarımıza, yöneticilerimize, sporcularımıza ve emek vermiş herkese teşekkür ediyorum. Yarın bir kez daha sandığa gideceğiz. Görüyorum ki camia olarak ciddi anlamda kutuplaşmışız.
Şöyle ki karaborsa yapan birini oy çokluğuyla değil oy birliğiyle onaylamamız gerekirken oy çokluğuyla, şöyle bakıyorum ki Fenerbahçe başkanlık makamına ağza alınmayacak küfürler eden birine lehte oy kullanabiliyoruz. Aslında bu camiamızın şu an bulunduğu noktayı göstermektedir.
Fenerbahçe başkan adayı Sayın Sadettin Saran ve muhtemel yönetim kuruluna bakıyorum, başkanlık makamına hakaret eden biri için ellerini bile kaldırmıyorlar. Geldiğimiz nokta işte bu.
Yarınki sandık herhangi bir seçim değil, Fenerbahçemiz'in yarınlarına sahip çıkma seçimidir. Sadettin Bey'in sözlerine şunu ekliyorum; sil baştan belirsiz bir maceraya mı atılacağız sabırla verilen mücadelenin meyvesini mi toplayacağız? Yarın bunun kararını vereceğiz.
Birazdan görüş ayrılıklarımıza tek tek değineceğim. Şunu bilin; biz gerçek bir şekilde adayız. Yıllarca kendimizi aday gösterip sonra aday olmayıp, sonra artık bir kez daha aday olmazsam ayıp olur diye aday değiliz. Canımızla kanımızla, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkıyla, itibarımızla, sağlığımızla 7 senedir mücadele ediyoruz.
Madem ki özellere girdik, söyleyeceğim çok şey var, söyleyeceğim. Hepimiz aynı gemideyiz. Sadettin Bey'i de, Aziz Bey'i de, bizi de destekleyenlerin isteği Fenerbahçe. Zorlu bir yolda beraber yürüdük, kumpaslarla boğuştuk. 21. yüzyıl Fenerbahçemiz'in yüzüne istediğimiz şekilde gülmedi. Tek bir gerçek var, ne kadar engel çıkarsa çıksın Fenerbahçe için mücadeleden korkmadık, o ne der bu ne der diye hareket etmedik.
Bu kirli futbol dünyasında kulübümüzü tertemiz tutmanın gururunu yaşadık. Fenerbahçe'nin ne karaborsayla, ne herhangi bahis işiyle, ne bağlantılı sponsorluk işiyle anılmasına izin vermedik, vermeyiz de...
Günü kurtarma çabası içinde olmadık, yarınları kazanacağız dedik. Tırnaklarımızla sıkıntılı günlerden bugünlere geldik. Tabii kolay... Sadettin Bey'in sarf ettiği sözler. Onlara biraz sonra geleceğim. Bekara kadın boşamak çok çok kolaymış, bir kez daha gördüm bugün.
Sırf taraftarın hoşuna gidecek popülist vaatler peşinde koşmadık. Bugün gururla söylüyorum, bir çoğunuzun burada olan ve hafife alan, ne kıymeti var diyenlere söyleyeyim; Fenerbahçe'yi zor şartlarda aldık ve onarımını tamamladık. Atılım dönemine geçtik ve adımlarını attık.
Sizler için mali bağımsızlığın kıymeti yok ama adım adım mali bağımsızlığa ulaştık. Tesisleşmeler için geleceğimiz için büyük hamleler başlattık. Amatör branşlarda Avrupa'nın zirvesindeyiz. Sıra şampiyonluklarda. Bu sezon camiamıza şampiyonluk borcunu ödeyeceğiz.
Fenerbahçe'yi ileri taşıyacak, Fenerbahçe'yi her anlamda şampiyon yapacak yönetim bizdedir. Zira, biraz evvel 11. 12. 13. maddelerin reddedilmesi, yarın kim başkan seçilecekse önünü kapamıştır. Sadettin Bey'i aradım, öyle söyledim, 'Ne yapayım' dedi. 'Siz destekleyin' dedim. Bu madde 6 ayrı genel kurulda gündem maddesi olmuştur. Ne hikmetse birileri tarafından bunun korkulacak, zarar verecek maddeler olarak tanımlanması akıl alacak iş değildir.
Siz bunu zıplayarak alkışladınız. Neyi alkışladığınızın farkında değilsiniz. Ne kadar popülist olduğunuzun farkında değilsiniz.
Fenerbahçe başkanı seçim için çalışmaz, Fenerbahçe için çalışır, icraatlarıyla konuşur. Uzun uzun rakamlardan bahsetmeyeceğim.
Unutmayın, ben demedim 7 sene evvel Avrupa'nın iflasa en yakın kulübünün başına geldim. Bugünkü gibi temiz, tertemiz Fenerbahçe'ye aday olmadım. Kulübümüzün en kötü halinde sorumluluk aldım.
Defalarca aday olacağım, aday olacağım deyip geri dönmedim. Sadettin Bey geçen sene için haklı. 'Sen devam etmelisin, aday olursan çekilirim' dedi, sözünü tuttu. Ondan önceki dönemlerde birçok kez 'başkan olacağım' dedi, aday oldu. Ben olacağım dedim, en kötü günde oldum. 7 sene sonra en sıkıntılı dönemde göğsümü gere gere çıktım, o ne der bu ne der demedim.
Kötü yapmışız, 7 senede finans dehası Murat Salar'a göre hiçbir başarı yok. 7 senede 278 milyon Euro borç ödeyerek, borç kapatmanın kıymeti yok. Yükümlülükleri indirmenin kıymeti yok. Emlak Bank projesiyle Bankalar Birliği'nde çıkışın müjdesini vermenin kıymeti yok. Bağımsız, güçlü ve dimdik Fenerbahçe yaratmanın kıymeti yok. Mali disiplini sağlamış Fenerbahçe'nin, düne kadar bakkal gibi yönetilen Fenerbahçe'nin hiçbir kıymeti harbiyesi yok.
Fenerbahçe devasa bir kuruluştur. Dünyanın en büyük kulübü Fenerbahçe artık geriye gidemez. Fenerbahçe olarak orta vadede küresel marka kimliğimizi gerçekleştirmeliyiz. MSC gibi, Chobani gibi, Adidas gibi firmaları çoğaltmalıyız. 160 milyon Euro'luk sponsorluk anlaşması cebimizde, sadece bu seneye tekabül eden rakamlarını kullandık, tüm parayı kırdırmadık. Mali sorumluluğu gösterdik. Bunları unutmayın!
Taraftarlarımız yıldız futbolcular istiyor. Artık 500-700 bin dolarlar değil, 25 milyon Euro'lardan kapı açılıyor dedik. Ekonomi uygun değilse nasıl sürekli hale getirebilirsiniz. Mali gücünüz olmak zorunda. Ekonominizi büyütecek, sponsorluklar anlaşmaları yapacak kudrette yönetimler olmalıdır. Her geçen gün olimpik başarılarımızın bir hikayesi var. 70 milyon değerindeki takımımızın 300 milyon Euro'ya çıkarken bunun arkasında finansal başarısı yok da ne var!
Kulübümüze ilk defa triple crown ünvanını kazandıran erkek basketbol takımını kurarken, iki sene üst üste Euroleague kazanan kadın basketbol takımını kurmak için güçlü bütçeye ihtiyaç yok mudur? Milli Olimpiyat Takımı'nın belkemiğini oluşturmak, İstiklal Marşımızı dünyada dinletmek için rakipler 6, bizler 25 sporcu göndermenin bir hikayesi, bütçesi yok mu?
Niye bunu söylemek istiyorum? Bizi ağır eleştiren üyelerimizin eleştirilerine saygı duyuyorum. Ne kadar kötüymüşüz? Hiç mi iyi işimiz olmamış, hiç mi hakkımızı verebileceğimiz icraatimiz olmamış. Peki!
Camiamızın başını öne eğdirecek, kara leke sürecek, utandırarak finansal bağlantılar kurmadık. Yasadışı yöntemlerle kasamıza gelirler koymadık. Kasamızdaki parayı özel ihtiyaçlarımız için kullanmadık. Bunlara rağmen Fenerbahçemiz'in gelirlerini artırdık ve sağlıklı bir ekonomiye kavuşturduk.
Ne hikmetse, tam bu dönemde, atılım dönemi başlarken Fenerbahçemiz için hiç uğramadığı kadar saldırıya uğramaya başladı. Sizlere aylardır organize kötülük olarak anlattığımız, sistemli ve düzenli saldırılar tek bir amaca yönelmektedir. Böl parçala yönet. Bölündükçe güçsüzleşeceğiz. Rakiplerimize yapılan kıyaklara sesimizi çıkaramayacağız. Tek bir kulüpte gördüğümüz gibi bizi de dizayn etmeye çalışacaklar.
Sadettin Bey'i bu konuya daha önce bulaştırmadım. Sadettin Bey bugün öyle konuşuyor ki sanki ben yapıyormuşum gibi. Bir süre sonra çoğumuz 3 Temmuz'un artık bittiğini düşünmeye başladık. Yaşayarak gördük ki 3 Temmuz bitmemiş, şekil ve yöntem değiştirmiş. Fenerbahçe'nin önünü kesme çabaları hep sürdü, devam ediyor.
Fenerbahçe'nin uğradığı haksızlıklar, adaletsiz kararlar, elimizden çalınan şampiyonluklarımız... Bazı rakiplerimize sağlanan faydalar! Başımıza gelen bu işlerin bir tesadüf, başarısızlık değil; sistematik olarak maruz kaldığımız, bir yapı tarafından yürütülen operasyon olduğunu dile getirdik.
Aziz Bey'in döneminde 7 senede 3 şampiyonluğumuz çalındı. Bizim dönemimizde 2 şampiyonluğumuz çalındı. Sadettin Bey sanki yapı yok diyor, sistematik bir şey var diyor, tribünlerden şampiyon olamıyorsunuz, sistematik Alanyaspor maçı diyor. Şöyle bir bakalım; aklı selim Fenerbahçeliler neyin ne olduğunu çok iyi biliyor.
Yapı inkar edilemez hale geldi. Yapının propaganda ve ikna gücü o kadar büyük ki 'yapı var ama siz mücadele edemiyorsunuz' dendi. Birçok samimi Fenerbahçeli kardeşimiz, bu propagandaya ikna oldu.
Bize ve ailemize her türlü dil uzatıldı. Bizi ve sporcularımızı savunanlar tehdit edildiler, hakaretlere uğradılar. Kulübümüze saldırmak demokratik hak olarak görülürken ama şu tribünlerde oturan, mezara kadar Fenerbahçeli olan insanlar sporcularımıza küfür etmeyin dedikleri zaman, hainler, paralı köpekler diyenlere 'ciğeri beş para etmez' denir. Bu kurgunun farkına varmadıkça camiamızın birlik ve beraberliğini sağlamak kolay olmayacaktır.
Sırf şu son hafta içinde 2 maçta yaşananlara bakın, bütün bunlar normal mi, tesadüf mü? Trabzon maçında gol atıyoruz, çizgiyi geçiyor, onların sayılmayan golü her şeyin önüne geçiyor, kırmızı görmesi gereken oyuncuları konuşulmuyor! Niye bunlar sadece Fenerbahçe'nin başına geliyor?
Verdiğimiz tüm mücadeleler şampiyonluğu çok daha anlamlı gelecek. Bir destanın adı olacak Fenerbahçe. Mayısta şampiyon olamazsak şartları yerine getireceğiz.
Geçen hafta verilen hakem kararları, bir gol bir maçtan daha fazlası. Türk futbolunda adil rekabete engel koyanlara mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Perşembe günü TFF çıkışında söyledim, bugün sakin sakin konuya yaklaştığımıza aldanmayın, sükünetin ardından içimizdeki fırtınaların, belge ve bilgilerin gücü vardır. Haklı olmamız değil haklı kalmamız önemlidir. Bu süreç böyle bitecektir. Bu zihniyet için yol bitmek üzeredir. Yapıya karşı kimse bu kadar yol kat etmiştir. Bazen bir şey derseniz, sonra beklenmedik öyle bir olay olur ki, gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. Şampiyon olduğumuz herkes ne demek istediğimizi anlayacaktır.
Fenerbahçe başkanlığı büyük bir sorumluluktur. Bu sorumluluk milyonların onurunu taşımaktır. Bizlerin Fenerbahçe'nin geleceğini belirsizliğe sokma hakkı yoktur. Biz bugünlere gelirken Fenerbahçemiz'i hiç karanlık yollara sokmadık. Başını derde sokacak hiçbir adım atmadık, Fenerbahçe'yi yönetmenin sorumluluğunu taşıyarak bugünlere geldik.
Sadettin Bey seçildiği takdirde, bahis şirketini satacağını, kapatacağını söyledi. Saygı duyuyorum. Mevzuat ve kanun net olmasına rağmen vicdanen haksızlık vardır. Futbol ailesine girdiği zaman bu şirketin sahibi olmaması gerekir, futbol ailesine girmeden şirketi elden çıkarmasını beklemektedir mevzuat. Hem şirketi elden çıkaracaksın, başkan olamazsan şirketi de elden çıkaracaksın. Sadettin Bey ve Bakan Bey'e de söyledim. Bir realite, bir gerçek var. Bunu kongre üyelerimizle paylaşmak zorundayım. Şunu da söyleyeyim; Sadettin Bey 2 gün sanki ben bakanlığı biz arıyormuşuz, adaylığının önünü kesmek için konuştu. Sonra düzeltti. 2 günde yayıldığı kadar yayıldı ama bu konu.
Kendisine sorma ihtiyacı duyuyorum? Siz spordan gelen bir aday olarak TFF, UEFA ve FIFA ile yayın işlerinden çok temasta olan biri olarak, 3 kurumun düzenlemeleri gereğince spor kulübü başkanı ve yönetici olmanıza engel teşkil edeceğini biliyorsunuz. Bunun Fenerbahçemiz için tehlike oluşturacağını bilmenize rağmen, bu beni en çok ilgilendiren konudur, devir işlemleri için neden ağustos sonunu beklediniz. Uzun süre olan bir konudan bahsediyoruz. Ben hatırlarsanız 'Lütfen TFF'yle konuşun, buna ceza yazarlar, ben de Bakan Bey ile konuşacağım' dedim size. Fenerbahçemiz'e, size sıkıntı yaratacak konu neden daha evvel önceliklendirilmedi? Bu Fenerbahçe üzerinden oynanan bir kumar değil mi?
Bakanlığa başvurunuzda, küçük olan hisselerinizi bir çalışanınıza, Saran Holding'i kızınıza devredeceğinizi yazıyorsunuz. Etkinliklerde öyle demedim diyorsunuz ama evrak burada. Kızınız da dolaylı, kızınıza devretmeniz bu sorunu aştırtmıyor! Anlamakta sıkıntı çekiyorum. Medyadan gelen ve camiamızdan gelen şirketi kapatabilirim dediniz. Devredeceğiniz şirket, bakanlığın lisansı. Bunun ciddi bir süreci var. Bakanlık 'devret' dese bile hesaplar, süreçler var. Tamamen kapatsanız da keza öyle. Danıştay'dan davayı çekseniz de öyle. Elektrik ışığı değil, düğmeye bas kapansın. Bu süreç boyunca biliyor musunuz ki yarın akşam seçildiğinizde pazartesi sabah 9'dan itibaren Fenerbahçe başkanlık makamının inisiyatifi, geleceği başkalarının elinde olacak, TFF'nin, bakanlığın. Bunu biliyorsunuz, bildiğiniz de gayet iyi biliyorum. Biz niye bu riski alıyoruz.
Tekrar söylüyorum, devredip başkan olamamak da haksız bir durum. Elinizdeki bir değeri kurallara uymak için, başkan olamazsanız şirket de gidiyor. Bu haksız bir durum ama sizin değil Fenerbahçe'nin durumunu düşünmek zorundayım. Biz illegal bahisle mücadele ederken, rakibimizin aldığı bahis reklamıyla mücadele ederken, 16 ayrı kuruma yazı yazarken, Allah korusun Fenerbahçe başkanı bahis konusundan işlem görürse nasıl bir durumda olacağımızı hepiniz görüyorsunuzdur.
Sayın Saran dedi ki 'Geçen sene sizin lehinize çekildiğimde dünyanın en iyi insanıydım' dedi. Öyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum. Özel konuşmalara girildi. Ben teşekkür ettim ama Sadettin Bey siz girmek istemiyordunuz. 'Bu seçim yapılmasın, yapılırsa girmek zorundayım' dediniz. Ben sizi hiçbir zaman 3 Temmuz ile suçlamadım. Yakın zamana kadar hiçbirini bilmiyordum. Röportajları bilmiyordum. Size 'Yok' dedim ama sonra öğrendim.
Buraya çıkıp ağır bir şey söylediniz Fikret Seçenlerle locada maç seyretmişim. Ben Fikret Seçen'i ne tanırım, ne locada maç seyrettim! Bir tane tanık, fotoğraf varsa ortaya koyun. Ben FETÖ'cülerle en önde savaştım. Sizler gibi almaza gelmedim!
Sizi hiçbir zaman bunlarla suçlamadım. Ta ki şu ana kadar... Bu camianın 3 Temmuz ile ilgili hassasiyeti var. Siz cop yemediniz, gaz yemediniz bu uğurda. Onlara da saygı duymak lazım. Beni yaptırıyormuş gibi pozisyonlamanız, sonra olmayan konuda Fikret Seçen ile llocada maç seyrediyor demeniz büyük insafsızlık.
Ben bugüne kadar parayla, borçla kulübü yönetiyor, üyeleri ikna ediyormuş gibi abesle iştigal söylemler içindesiniz. Ben bugüne kadar şöyle böyle yaptım ağzımdan çıkmamıştır. Öyle bir iddiada bulundunuz ki, yöneticiler çek veriyor, vadesi gelince parası geri alıyor. Benim dönemimde Fenerbahçe'ye para veren, parasını geri almamıştır.
Çekler verip vadesi gelince alma mevzusu doğru değildir. Seçim stratejisi paraya, borca bağlı diyorsunuz. Siz kulübün nereden nereye geldiğini bilmediğiniz için bunları basit görüyorsunuz. 'Yeni macera' diyorum, çünkü niye? Fenerbahçe'de olmadığınız dönemlerde Fenerbahçe'nin yanında, locada, projesinde desteğinizi görmedim! Desteklediyseniz affınıza sığınırım. Yayın ihaleleri aldınız bizden, bizden aldığınız ihaleyi başka kuruma verdiniz, bu sene de oldu, şiddetli karşı gelince maçı siz yayınladınız. Kombine iptalleri popülist söylemdir. Biz 200-250 bin kombine satmışız, iptal edilen kombine sayısı 8-9'dur. 'Samandıra'yı basalım, futbolcuları dövelim' diyenleri kombineleri, Sevilla maçında çakmak atanın kombinesidir. Yüzlerce kombine iptal edilmiş gibi bir hava yaratıyorsunuz.
Fenerbahçe ekonomisinin nereye geldiğini anlamıyorsunuz, rakamlar açtık size, anlamamışsınız.
Vura vura, kıra kıra şampiyon olacağız. Olamazsak da mayıs ayında hesaplaşırız."
Sadettin Saran: "Tarihi bir seçime gidiyoruz. Ben inanıyorum ki sandıklardan kim çıkarsa çıksın Fenerbahçe'nin umutlu ve şampiyonluk dolu yarınları için sen ben demeden topyekün mücadeleye başlayacağız.
Bugüne kadar görülmemiş bir seçim kampanyası yürütmeye çalıştım. Seçim atmosferidir. Kırıcı bir sözüm olduysa herkesin huzurunda özür diliyorum. Camiamızın yaşadığı mutsuzluğa seyirci kalmadılar. Yanımızda durma kararı aldılar. Sağ olsunlar.
Fenerbahçe düşmanlığı değil kardeşliği büyütmek zorundadır. Bizler farklı düşünebiliriz ama aynı renklere tutkuyla bağlıyız. Sandıklardan benim ve ekibimin adı çıkarsa, tüm Fenerbahçeliler'in huzurunda söz veriyorum, başkanları, efsaneleri tek bir cephe haline getirmek için, yarınlara yürümek için elimden geleni sonuna kadar yapacağım. Ben Fenerbahçe'nin yarınları için başkanlıkta bayrak değişim olması gerektiği için aday oldum. Kendime ve sizlere söz verdiğim için bu yola çıktım.
Bu camianın en büyük gücü asla umudunu kaybetmemesidir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır' İşte biz Fenerbahçeliler hiç umutsuz olmadık. Tarihimiz yeniden ayağa kalktığımız durumlarla doludur. Ben umutsuzluğa daha fazla izin vermemek için buradayım. Allah'ın izniyle seçimi kazanırsam günü geldiğinde bayrak değişimini en doğru ve en iyi şekilde yapacağıma namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum.
Bundan 1,5 yıl önce sizin lehinize çekildiğimde ben dünyanın en kıymetli adamıydım. Bana yöneticilik teklif ettiniz ve minnettar olacağınızı söylediniz. Rakip olunca mı hain oldum?
Sayın Ali Koç, Fenerbahçemiz için önemli ve kıymetli işler yaptı. Bugüne kadar kulübümüze verdiği maddi destekleri inkar etmek haksızlık olur. Cebinden verdiği para dışında gelir yaratacak projelere, sponsorluklara imza attı. Ancak Fenerbahçe'nin kaderi, bir kişinin verdiği paraya indirgenemez.
Seçim stratejisini sadece para üzerine kurdular. Borçlardan korkuyormuş gibi algı yarattılar. Tablolar ne kadar kötü olursa olsun bu camia borçtan korkmadı. Bu camia kimin ne kadar para verdiğin değil bu parayla nasıl gelecek kurulduğunu sorgular. Para tek başına çözüm olsaydı şampiyonluk hasreti yaşamıyor olurduk.
Ali Bey'in seçim stratejisi paraya dayalı. İnanıyorum ki, bu kulübün milyonlarını yöneten başkanının paradan daha önemli mirası olmalı. Camiasını birleştirmek, bu kutsal kulübü doğru yönetmek, futbolda şampiyonluk getirmek. Bu camianın en büyük beklentisi, hedefi şampiyonluktur.
2018'de değişimin nedeni, 4 yıllık şampiyonluk hasretiydi. Van Persie'ler, Nani'ler, hatta Robben'in adını kullandığımız reklamlar vardı. Şampiyonluk geldi mi? Hayır. Çünkü mesele yönetimdi, yine umutsuzluktu.
Niye şampiyon olamıyoruz biliyor musunuz? Çünkü taraftarı sürekli suçladınız. Çünkü teknik direktörleri sürekli değiştirip, her sezon bambaşka ihtiyaçlar doğrultusunda transfer planları yapıp son gün alelacele transferlere yöneldiniz. 7 yılda 11 hoca değiştirip 100'ün üzerinde transfer yaptınız. 3 Temmuz'u bahane etmeyeceğiz dediniz. Her fırsatta camiayı ayrıştırmak için bunu yaptınız.
2024'te Trabzon'da alınan tarihi zaferin ardından 2 Nisan'da tam burada 20 bini aşkın kongre üyemizin iradesini hiçe sayarak tersine karar verdiniz.
Ortak akıl dediniz, Fenerbahçe için kafa yoran kimseyi dinlemediniz. En ufak eleştiride herkesi düşman ilan ettiniz. Camiaya hesap vereceğim deyip kendi sözünüzden bile korktunuz. Yıllardır yapı yapı diyerek şampiyonluğa yürüyen takımı 'siz olamazsınız' diye inandırdınız.
Bilin ki bu takım sizin seçtiğiniz hocalar ve futbolcular yüzünden değil... Fenerbahçe için yola çıkan insanlara yeni macera diyorsunuz. Ben demem. Ben neye macera derim biliyor musunuz, 7 yıldır şampiyon olamayan yönetimden şampiyonluk beklemeye macera derim."
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın dün yaptığı açıklamada 'veto edilmeli' dediği tüm maddeler, Fenerbahçe Kongre Üyeleri tarafından veto edildi.
İşte o maddeler:
11- Kulübün amacı doğrultusunda taşınmaz satılması/satın alınması, Kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,
12- Kulübün mülkiyetinde veya Kulübün kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde veya uzun süreli kiralama veya irtifak hakkı tesisi, vb. suretlerle Kulübe tahsis edilmiş arsa veya arazi üzerinde yapılacak yatırım ve tesisler için yeni oluşacak Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,
13- Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve satmak, Kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dâhilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, hisselerinin satışı ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kürsüye geldi, tribünlerden 'Ali Koç istifa' tezahüratları yükseldi.
Ali Koç tepkiler sonrasında, "Yarın zaten seçim var. İstifa diye bağırmanıza gerek yok. Sonuçlarını göreceğiz hep beraber." şeklinde konuştu.
Fenerbahçe kongresinde, Yönetim Kurulu'na kulübün taşınmazları hakkında karar alma yetkisi verilmesi teklifi oy çokluğuyla reddedildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.
SARAN VE EKİBİ DE İBRA ETTİ
Sadettin Saran ve ekibi de mevcut yönetimin ibra edilmesi yönünde oy kullandı.
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi ve geçtiğimiz günlerde Sadettin Saran lehine adaylıktan çekilen Hakan Bilal Kutlualp kongre üyeleri tarafından ilgiyle karşılandı.
Saha kenarından tribüne çıkan Kutlualp'e kongre üyeleri tarafından yoğun ilgi gösterildi.
Saran destekçisi üyeler tarafından 'Fenerbahçe seninle gurur duyuyor' tezahüratları yapılan Hakan Bilal Kutlualp, daha sonra protokol tribününe çıktı.
Hulusi Belgü: "Az önce bir arkadaşımız burada temlik ve yönetim kurulu ibrasıyla ilgili bir konuşma yaptı. Bazı konular hakkında bilgilendirme ihtiyacı duyuyorum. Birincisi, biz geçtiğimiz günlerde bir tüzük değişikliği yaptık.
Bu değişikliğe göre, artık kulübümüzün mali kongreleri eylül ayında yapılacak. Haziran'dan hazirana yapılan kongre yerine, eylül ayında yapılacak, bunu da şu anda yapıyoruz. Temlikle ilgili bir uyarıda bulundu arkadaşımız.
Verilen temlik 5 milyar değil, 10 milyardır. Bunun da nedeni Bankalar Birliği anlaşmasıdır. Gelirlerimizin yarısı Bankalar Birliği'ne gittiği için şu anda mali disiplin sağlanmış, bu borç 69 milyon euro'ya düşmüştür. Bu da birkaç ay sıfırlanacak ve bu temlik boşa çıkacaktır. Verilen temliği, Bankalar Birliği'ne giren tüm kulüpler vermiştir."
Ozan Balaban: "Yaklaşık 10 yıl önce burada yönetici olduğumda karşınıza çıkmıştım, o heyecan hiç azalmıyor. Karşınızda olmanın heyecanını bir kez daha bugün üzerimde yaşıyorum. Fenerbahçe için tarihi dönemlerden birisini daha yaşıyoruz. Genel kurullar, sadece yönetimlerin seçildiği değil, camianın geleceğini şekillendiren, büyük kararların alındığı eşsiz anlardır. Temennim, buradan çıkacak kararların kulübümüzü daha da ileriye taşımasıdır. Pazartesi itibariyle camiamızın yeniden birleştiği adımların atılmasını diliyorum. Ben her iki başkan adayı ile çalıştım. Fenerbahçe'nin umudu birleşmektedir, ayrışmakta değil. Başkan adaylarından ricamdır, lütfen bırakalım kavgaları. Eski ve yeniyi barıştıralım ve eskinin hakkını da teslim edelim."
Fenerbahçe kongre üyesi İrfan Coşkun'un konuşması sırasında kullandığı ifadelerin ardından tribünlerde yar alan üyeler arasında gerginlik çıktı.
"KUPAYI TRABZONSPOR'A VERECEK MİSİNİZ?" SÖZÜ ORTALIĞI KARIŞTIRDI!
İrfan Coşkun'un konuşması esnasında kullandığı "Siz Sayın Saadettin Saran ‘şike var dediniz!’, başkan olursanız 2010-2011 kupasını Trabzonspor’a verecek misiniz?" ifadelerin ardından iki başkan adayının destekçileri arasında arbede yaşandı.
KISA SÜRELİ ARA VERİLDİ
Tribünlerde çıkan gerginliği GFB lideri Cem Gölbaşı ve Yücel Aslan sakinleştirmeye çalışırken Divan Başkanı seçilen Şekip Mosturoğlu, konuşmalara ara verildiğini açıkladı. Gerginlik yatıştıktan sonra konuşmalar kaldığı yerden devam etti.
Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Murat Salar, Ali Koç yönetiminde rakam ve para konuşulmasından herkesin sıkıldığını belirterek şunları söyledi:
"Son 7.5 yılda neden bu kadar sıklıkta para konuştuk, cevabı çok basit, futbolda başarı gelmeyince! Fenerbahçe'nin son açıklanan faaliyet raporunda açıklanan borç 21.5 Milyar TL. Mayıs ayından sonraki satın aldığımız yüksek maliyetli oyuncuları da bu rakama eklediğimizde, yaklaşık 150 milyon euro olduğunu düşünüyoruz, toplam borcun 30 milyar TL'ye yaklaşmış olabileceğini varsayıyoruz. Stadyum, göğüs sponsorluğu, stadın isim hakkı düşülmeden söylüyorum. Borcun tahminin 30 Milyar TL'ye çıktığını tahmin ediyorum.
Fenerbahçe'nin borç sorunu yoktur. Fenerbahçe'nin ehil ellerde olmaya ihtiyacı vardır. O ehliyet de bizde vardır. Fenerbahçe, dünya çapında büyüklüğü olan bir kulüptür. Hiç kimseye muhtaç değildir, paralı başkana muhtaç değildir, başarılı başkana muhtaçtır!
Mevcut yönetim, borç konusunu abartarak, tırnak içinde söylüyorum, Fenerbahçe camiasını terbiye etmeye, kendisine muhtaç hissettirmeye çalışmıştır. 6-7 yıldır kulübün çok ağır borç yükü altında olduğunu söyleyen sayın başkanımız, son 6 aydır finansal özgürlüğün çok yakın olduğunu söylemeye başlamıştır, son 6 ayda ne oldu? Ben tam anlayamadım. İki olasılık aklıma geliyor. Ya Dereağzı'nda altın bulundu ya da Topuk Yaylası'nda petrol bulundu. Başka türlü bu kadar sürede böyle bir dönüş mümkün görünmüyor!
Bu kulüp sadece taraftarına muhtaçtır! Başkanlar seçilir, görev süresini tamamlar ve gider. Ya da başkanlar seçilir, başarılı olamaz ve görev süresini tamamlamadan gider. Hem başarılı olamayıp, hem de gitmemekte direnen başkan olursa, bu camia gerekirse imza toplar, gövdesini taşın altına koyar, imkansızı başarır ve başarısız olan başkanı gönderir."
Fenerbahçe’nin 31 Mayıs 2025 itibarıyla borcu 21 milyar 526 milyon lira olarak açıklandı.
Fenerbahçe Mali İşler Direktörü Çağdaş Koçak: "Mayıs 2018'de 347 milyon euro olan finansal borcumuzu bugün itibariyle 69 milyon euro'ya düşürdük. 278 milyon euro'luk bir borç düşüşünden bahsediyoruz. Bu borç düşüşü ile birlikte bu 7 yıllık dönemde toplamda 134 milyon euro'luk bir faiz ödemesi de gerçekleştirmiş olduk."
Burak Kızılhan: "Türkiye'ye hükmedecek, Avrupa'ya meydan okuyacak bir kadro kurduk. Fenerbahçe'nin tarihinin en güçlü kadro yapılanması ile yola devam ediyoruz. Kadro değerimiz 300 milyon euro seviyesine çıktı. Az bir farkla da olsa Türkiye'nin en yüksek kadro değerine sahip spor kulübüyüz. Futbol takımımıza, tüm kulvarlarda sonsuz başarılar diliyorum. Sezon sonunda çok özlediğimiz şampiyonluk kupasına kavuşacağımıza yürekten inanıyorum."
"Hangi branşlara bakarsanız bakın, kupaların, rekorların, tarihi başarıların altında Fenerbahçe'nin imzası vardır. Dünyanın en büyük spor kulübü olmamız tesadüf değil, alın teri, emekle, fedakarlıkla kazanılmış bir unvandır."
Burak Kızılhan: "Geçen sezon Fenerium, tarihinin en yüksek satışına ulaştı ve 62 milyon euro'luk ciroya ulaştı. Emeği geçen tüm Fenerbahçe ailemize teşekkürlerimi iletiyorum."
"Başkanımız Ali Koç göreve geldiğinde, kulübümüzün 7 sponsoru vardı. Bugün geldiğimiz nokta bambaşka. Geçen sezonu 51 sponsor ve 52 milyon euro'luk sponsor ile tamamladık. Bu sezon itibariyle, şu ana kadar 34 marka ile sponsorluk sözleşmesi imzaladık ve 53 milyon euro elde ettik. Ulaştığımız toplam sponsorluk daha yüksek. Henüz başlamayan branşlarda sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun çok daha fazla artacağına inanıyorum."
Fenerbahçe Kulübü'nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı, Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında başladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, alana geldi.
Fenerbahçe Kulübü'nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı, Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında başladı. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, genel kurula katılarak taraftarları selamladı.
Burak Kızılhan: "3 Temmuz'un tazmini için açtığımız davalar devam ediyor. Bir tanesi TFF aleyhine açılan davadır. Bu dosyada görevsizlik kararı verildi. Dosyaya bu aşamada hangi yargı yolunun bakılacağı Yargıtay tarafından verilecek. Bu karar doğrultusunda yargılama devam edecektir."
"Bir diğeri ise İçişleri Bakanlığı'na açtığımız davadır. Bu dosyada, bilir kişi raporu, kulübümüzün 42.8 milyon euro ve 103 Milyon TL zarara uğradığı raporu dosyaya sunulmuştur. Bu mahkeme de görevsizlik kararı vermiş olup, dosyanın İdari Mahkemesi'nde mi, yoksa Ağır Ceza Mahkemesi'nde mi görüleceğine Uyuşmazlık Mahkemesi karar verecektir. Her iki davanın da mahkeme sürecinin devam ettiğini özellikle söylemek istiyorum."
"Uzun zamandır çalıştığımız Bankalar Birliği'nden çıkış projelerimizi tamamladık. Artık Fenerbahçe, geleceğine kendi iradesiyle karar verecek mali özgürlüğe kavuşmak üzeredir."
Burak Kızılhan: "Fenerbahçe kongreleri, bu büyük kulübün hafızası ve pusulasıdır. Burada alınan kararlar, milyonların umuduna dönüşür."
"Sizlerin her oyu, Fenerbahçe'nin geleceğine yazılmış bir satırdır. Burada gösterdiğimiz birlik ve kararlılık, kulübümüzün yolunu aydınlatan en güçlü ışıktır."
"Hepimiz aynı hedefte birleşiyoruz. Fenerbahçe'nin yarıştığı her kulvarda en büyük başarıları yakalamak. Fenerbahçe kongreleri, sadece oyların sayıldığı yerler değil, Fenerbahçe'nin istikametinin çizildiği yerdir."
"Fenerbahçe, hiçbir zaman gayri meşru gelir kaynaklarına yönelmez. Sportmenliğe gölge düşürecek uygulamalara izin vermez. Karaborsa bilet satışına tenezzül etmez, yasa dışı bahis reklamlarını formasına taşımaz, terör örgütleriyle iltisaklı şirketlerle sponsorluk ilişkilerine girmez. Fenerbahçe, lisansız sporcu yarıştırarak haksız avantaj sağlamaz! Fenerbahçe, hakkını asla yedirmez. İftira ve kumpas kuranlara karşı, mücadelesinden asla taviz vermez."
Fethi Pekin: "Bugün bir seçim yapıyoruz. Bu yalnızca bir yönetim değişikliği değildir. Bu bir irade mücadelesidir. Fenerbahçe'nin sahipsiz olmadığını ve asla olmayacağını haykırma günüdür. Buradan çıkacak karar, Fenerbahçe'nin dünyaya mesajı da belirleyecek. Bölmeye çalışanlar kaybedecek ve Fenerbahçe kazanacak. Bizim davamız Fenerbahçe'dir."
"Kazanan Fenerbahçe olacaktır. Bugün buradan tek bir ses yükselmeli; birlik, mücadele, zafer! Seçimden kim çıkarsa çıksın, hepimiz aynı gemideyiz."
Fethi Pekin: "Bugün burada bir seçim için değil, Fenerbahçe'nin kaderine yön vermek için toplandık. Bugün burada bu kulübün geleceğini sahiplenmek için bir aradayız. Fenerbahçe yıllardır sadece sahada değil masalarda da mücadele etmek zorunda kaldı. Herkes şunu bilsin, Fenerbahçe ne boyun eğer ne geri adım atar. Asla teslim olmaz! Fenerbahçe, dimdik ayaktadır ve ayakta kalacaktır."
Fenerbahçe olağanüstü kongresinde Şekip Mosturoğlu, divan başkanı seçildi.
Genel Kurul bugün genel kurul, başkanlık divanı seçimiyle başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sürecek.
Daha sonra 01.03.2024–31.05.2024 mali dönem ile 01.06.2024 – 31.05.2025 mali döneme ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak ve Ali Koç ve yönetim kurulu mali ve idari faaliyetleri ibra için oylanacak.