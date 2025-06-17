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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Nice'in Fildişili forveti Evann Guessand ve menajeriyle dün zoom üzerinden bir görüşme yaptı.
Fenerbahçe bu görüşmenin ardından Fransız kulübüne 25 milyon euro bonservis + 5 milyon euroluk bonus teklifinde bulundu. Ancak Nice, Premier Lig ekibi Wolves'un da ilgilendiği Fildişili golcü için yapılan bu teklifi reddetti.
Öte yandan Vitor Pereira yönetimindeki Wolves'un Guessand için henüz resmi bir teklif yapmadığı belirtildi.
(Sky Sports)
Beşiktaş, İtalyan orta saha oyuncusu Salvatore Esposito için kulübü Spezia'ya yaklaşık (bonuslar dahil) 8 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.
Esposito'yla Parma, Palermo ve Bologna'nın ilgilendiği ancak Beşiktaş'ın teklifine ulaşmalarının çok zor olduğu belirtilirken, 24 yaşındaki oyuncunun transferdeki ilk tercihinin ise İtalya Serie A'ya dönmek olduğu kaydedildi.
(La Nazione)
Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’in CEO’su Esteve Calzada, bir süredir transferin gözdelerinden biri olan 26 yaşındaki Nijeryalı santrfor Victor Osimhen hakkında BBC Sport'a açıklamalarda bulundu.
Calzada, tekliflerini kabul etmeyen ve daha yüksek bir maaş istediği belirtilen Osimhen'i üstü kapalı şekilde eleştirdi.
"BURADA PARA BASMIYORUZ!"
Takıma gerçekten gelmek isteyen oyuncuları alacaklarını ifade eden Esteve Calzada, “Hedefimiz en büyük oyuncular. Oldukça hırslıyız ama oyuncunun da bu konuda istekli olması gerekiyor ve transferin her iki taraf için de uygun olması şart. Oyunculara ve menajerlere hatırlatmaya çalıştığımız tek şey şu: Evet, biz Suudi Arabistan'dayız ama burada para basmıyoruz. CEO olarak rolüm, kulübü verimli şekilde yönetmek. Böylece en büyük oyuncuları almak için elimizde mümkün olan en büyük bütçe olur ama her ne pahasına olursa olsun değil. Bu yüzden bazen pazarlıklardan çekiliyoruz. Çünkü biz gerçekten gelmek isteyen oyuncuları istiyoruz, sadece para için gelenleri değil” dedi.
(DHA)
Tottenham, ismi Fenerbahçe ile anılan takım kaptanı Heung-min Son'u satma konusunda istekli.
Ancak 33 yaşındaki yıldız futbolcunun, Ağustos ayında Güney Kore'de yapılacak olan sezon öncesi kampından önce ayrılması pek olası değil.
Takımıyla 1 yıllık sözleşmesi kalan Heung-min Son ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Suudi Arabistan kulüpleri de ilgileniyor.
(The Times)
Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği Hakan Çalhanoğlu'nda sürpriz bir gelişme yaşandı.
HAKAN TEKLİFİ KABUL ETTİ!
Corriere della Sera'nın haberine göre; Hakan Çalhanoğlu, kendisine yıllık 10 milyon euro maaş teklif eden Galatasaray'a transfer olmayı kabul etti.
INTER'E HENÜZ TEKLİF YAPILMADI
Ancak sarı-kırmızılılar, 25-30 milyon Euro aralığında bonservis talep eden Inter'e henüz bir teklif yapmadı.
İtalyan devi, sarı-kırmızılılardan gelecek teklifi bekliyor.
Liverpool, Victor Osimhen için yarışa katılan son takım oldu.
İngiliz ekibi, Osimhen için Darwin Nunez ve Federico Chiesa'yı takas anlaşmasına dahil etmeye hazır.
[TeamTalk]
Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'a Süper Lig ekiplerinden teklifler gelmeye devam ediyor.
Ancak 30 yaşındaki futbolcunun bu tekliflere sıcak bakmadığı ve kariyerine sarı-lacivertli takımda devam etmek istediği öğrenildi.
Tecrübeli orta saha oyuncusu Mert Hakan'ın Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kariyerinde 149 maçta 11 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.
(DHA)
Merih Demiral, Avrupa kulüplerinin ilgisine rağmen kariyerine Al Ahli'de devam etmeyi planlıyor.
Fenerbahçe ve Atletico Madrid, Merih Demiral'ın durumuyla ilgili bilgi almak istedi ancak 27 yaşındaki savunmacının takımda kalması bekleniyor.
(Fabrizio Romano)
Beşiktaş, Partizan'da forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu İbrahim Zubairu’nun transferi için harekete geçti.
Beşiktaş yönetimi genç futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istediğini Partizan’a bildirdi. Teklifi değerlendirmek için süre isteyen Sırp kulübü olumlu yanıt verdiği takdirde pazarlıklar başlayacak.
Leroy Sane transferi ve Hakan Çalhanoğlu gibi hamlelerle uluslararası arenada da manşetleri süsleyen Galatasaray, bir sonraki sansasyonel transferi için Cristiano Ronaldo engeline takıldı. iddiaya göre, Cristiano Ronaldo, Galatasaray'ın temas halinde olduğu Bernardo Silva'yı Al-Nassr'a kazandırmak için yönetime büyük baskı yapıyor. Cristiano Ronaldo'nun vatandaşı Bernardo Silva'yla da temasa geçtiği vurgulanırken, Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi kozunu oynuyor. Öte yandan menajer George Gardi'nin de Bernardo Silva ile görüşüp Galatasaray'ın projelerinden bahsettiği haber detayında yer aldı.
Victor Osimhen transferinden vazgeçtiği iddia edilen Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in golcü oyuncuya yeni bir teklif yapmayı planladığı ortaya çıktı.
Daha önce Napoli’ye 75 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini kullanacağını ileten ancak Nijeryalı yıldızın 45 milyon Euro’luk teklifini geri çevirdiği Al Hilal rakamı revize edip yeni bir hamle yapacak.
Süper Lig’de geride bıraktığımız sezonu üçüncü sırada bitiren ve gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Samsunspor, Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Cenk Tosun’u istiyor.
Jose Mourinho’nun, gol yollarında en çaresiz kaldığı anda bile fırsat vermediği Cenk için Karadeniz ekibinin yakında resmi teklifini Kanarya’ya iletmesi bekleniyor.
Cenk Tosun da Fenerbahçe'den ayrılarak daha çok süre alacağı bir takıma gitmek istiyor.
(Fanatik)
Fenerbahçe'de kaleci transferi Dominik Livakovic’in durumuna endekslendi. Sarı lacivertli takımda vasat bir sezon geçiren ve mutsuz olduğu için ayrılmak isteyen Hırvat file bekçisine yönetimi tatmin edecek bir teklif gelmesi halinde transferine izin verilecek.
Livakovic'in satılması halinde Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır’ın transferine yönelik çalışmalara hız verilecek ve yeni bir teklif yapılacak. Bu teklifin 15 milyon Euro civarında olması bekleniyor.
Beşiktaş'ın transfer gündemine aldığı İtalyan kanat oyuncusu Federico Chiesa’nın ayrılığına kulübü Liverpool'dan onay çıktı.
Siyah-Beyazlı kulübün radarında yer alan bir diğer önemli isim olan Zambo Anguissa için Napoli'ye 3. teklif sunuldu.