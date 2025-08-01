TRABZONSPOR'DAN YILDIZ OYUNCUYA DEV TEKLİF!

Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, sezon başından bu yana gündeminde olan yıldız kanat oyuncusu Jeremy Boga için yeni ve güçlü bir hamlede bulundu.

DEV TEKLİF

Teknik direktör Fatih Tekke’nin kadrosunda görmeyi en çok arzuladığı isimlerden biri olan Boga için Karadeniz ekibi tüm şartlarını zorluyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden OGC Nice forması giyen Fildişili yıldız, geçen sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Oyuncu için Trabzonspor’un teklifinin cazibesi oldukça yüksek.

Fransız kulübünde yıllık 1.5 milyon Euro net ücret kazanan Jeremy Boga’ya, Bordo-Mavililer yıllık 3 milyon Euro net maaş + performans bonusları içeren kapsamlı bir kontrat önerdi. Bu teklif sonrası transferde önemli bir aşamaya gelindi. Hem oyuncunun temsilcisiyle hem de Nice Kulübü’yle görüşmeler sürüyor. Boga cephesinden kısa süre içinde yanıt bekleniyor. (Fanatik)