Canlı anlatım: Ajax Beşiktaş maçı

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UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşıyor.

AJAX 1-0 BEŞİKTAŞ

GOL: 31' Fitz-Jim

İlk yarı oynanıyor...

AJAX GOLÜ BULDU Beşiktaş'ın çıkarken kaybettiği top sonrası top ağlarımıza gitti. Kale sahasında oluşan karambolde son olarak Fitz-Jim topu ağlara yolladı. MERT GÜNOK'TAN KURTARIŞ! Ajax tehlikeli geldi. Godts'un şutunda Mert kurtardı, ardından Fitz-Jim'in vuruşunda top direğin yanına çarpıp auta gitti. MAÇ POZİSYONLA BAŞLADI Maça Beşiktaş başladı. İleri yapılan uzun vuruşta savunma arkasına hareketlenen Mustafa, kaleye kadar sokuldu ancak top auta gitti. İLK 11'LER BELLİ OLDU Beşiktaş'ta Immobile yedek, genç Mustafa Hekimoğlu ilk 11'de. Ajax: Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim, Taylor, Henderson, Traore, Godts, Brobbey Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Onana, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Mustafa AJAX'TA TANIDIK İSİMLER Ajax’ın başında bir dönem Süper Lig’de Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor’u da çalıştıran Teknik Direktör Francesco Farioli bulunuyor. İtalyan teknik adamla Hollanda Ligi’nde oynadığı 4 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Ajax, 7 puanla 9. sırada yer alıyor. İç sahada oynanması gereken FC Utrecht karşılaşması ise polis grevi sebebiyle ertelenmişti. Ajax, yaz transfer döneminde de 2022-2023 sezonunda Beşiktaş formasını terleten Wout Weghorst’u renklerine bağladı. Weghorst, Hollanda temsilcisiyle ligde 2 mücadeleye çıktı ancak gol ya da asist üretemedi. AVRUPA'DAKİ 245. MAÇ Beşiktaş, Ajax karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 245. maçına çıkacak. Kartal, geride kalan 244 mücadelede 92 galibiyet, 49 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Rakip ağları 328 kez sarsan siyah-beyazlılar, filelerinde ise 369 gole engel olamadı. UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 123 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, geride kalan maçlarda 54 galibiyet, 25 beraberlik ve 44 mağlubiyet aldı. Kartal, söz konusu müsabakalarda 197 kez gol sevinci yaşarken, ağlarında 159 gole engel olamadı. Canlı Anlatım Özeti AJAX GOLÜ BULDU MERT GÜNOK'TAN KURTARIŞ! MAÇ POZİSYONLA BAŞLADI İLK 11'LER BELLİ OLDU AJAX'TA TANIDIK İSİMLER AVRUPA'DAKİ 245. MAÇ

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim, Taylor, Henderson, Traore, Godts, Brobbey

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Onana, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Mustafa

AJAX – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta karşılaşması kapsamında 26 Eylül Perşembe akşamı Hollanda ekibi Ajax evinde Beşiktaş’ı konuk ediyor. Ajax – Beşiktaş maçı saat 22.00’de başladı. İngiliz hakem John Brooks’un yönettiği Ajax – Beşiktaş maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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BEŞİKTAŞ’IN AJAX MAÇI KAMP KADROSU

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Svensson, Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Uduokhai, Immobile, Mario, Zainutdinov, Muçi, Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Emirhan Topçu, Onana, Ndour, Can Keleş, Fernandes, Mustafa Hekimoğlu.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 6 MAÇI DA AJAX KAZANDI

Beşiktaş, Ajax ile oynadığı 6 müsabakadan da mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Hollanda ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1966), UEFA Kupa Galipleri Kupası (1993) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (2021) toplam 6 kez karşı karşıya geldi.

Ajax, söz konusu 6 maçta da Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 3 kez fileleri havalandırırken, Hollanda ekibi ise 14 gol kaydetti. Beşiktaş, Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde çıkacağı mücadelede Ajax karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

BEŞİKTAŞ'IN BU SEZON MAĞLUBİYETİ YOK

Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 8 maçta hiç mağlubiyet yaşamadı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 8 müsabakanın 6'sını kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 24 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

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AJAX'TA TANIDIK YÜZLER

Hollanda ekibinde Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler dikkati çekiyor. Ajax, sezon başında takımın başına Francesco Farioli'yi getirdi. İtalyan çalıştırıcı, 2021-2023 yıllarında Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'un teknik direktörlüğünü üstlenmişti. Amsterdam temsilcisinin kadrosunda milli oyuncu Ahmetcan Kaplan'ın yanı sıra bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst ile Başakşehir'de görev yapan Bertrand Traore de yer alıyor.

Ajax, bu sezon Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.