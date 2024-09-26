Ajax 4-0 Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi maç özeti)

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UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena'da oynanan maçı Ajax 4-0 kazandı.
Ev sahibi ekibin gollerini 31. dakikada Fitz-Jim, 51 ve 73. dakikalarda Marcel Godts ve 55. dakikada Kenneth Taylor attı.
Bu galibiyetle Ajax, Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlayıp averajla ilk haftayı lider tamamladı. Bu sezon resmi maçlarda ilk yenilgisini alan Beşiktaş ise ilk maçların ardından 36 takımlı ligde son sırada kaldı.
AJAX 4-0 BEŞİKTAŞ
GOL: 31' Fitz-Jim, 51' Godts, 55' Taylor, 73' Godts
İlk yarı sonucu: 1-0
Temsilcimiz Beşiktaş, Ajax deplasmanında 4-0 mağlup oldu.
Ajax, 73. dakikada Godts'un golüyle farkı 4'e çıkardı.
Ajax, 51'de Godts ve 55'te Taylor ile farkı 3'e çıkardı.
1-0 Ajax üstünlüğüyle biten ilk yarının ardından Beşiktaş'ta Mustafa'nın yerine Immobile ikinci yarıya başladı.
Beşiktaş'ın çıkarken kaybettiği top sonrası top ağlarımıza gitti. Kale sahasında oluşan karambolde son olarak Fitz-Jim topu ağlara yolladı.
Ajax tehlikeli geldi. Godts'un şutunda Mert kurtardı, ardından Fitz-Jim'in vuruşunda top direğin yanına çarpıp auta gitti.
Maça Beşiktaş başladı. İleri yapılan uzun vuruşta savunma arkasına hareketlenen Mustafa, kaleye kadar sokuldu ancak top auta gitti.
Beşiktaş'ta Immobile yedek, genç Mustafa Hekimoğlu ilk 11'de.
Ajax: Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim, Taylor, Henderson, Traore, Godts, Brobbey
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Onana, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Mustafa
Ajax’ın başında bir dönem Süper Lig’de Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor’u da çalıştıran Teknik Direktör Francesco Farioli bulunuyor. İtalyan teknik adamla Hollanda Ligi’nde oynadığı 4 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Ajax, 7 puanla 9. sırada yer alıyor. İç sahada oynanması gereken FC Utrecht karşılaşması ise polis grevi sebebiyle ertelenmişti.
Ajax, yaz transfer döneminde de 2022-2023 sezonunda Beşiktaş formasını terleten Wout Weghorst’u renklerine bağladı. Weghorst, Hollanda temsilcisiyle ligde 2 mücadeleye çıktı ancak gol ya da asist üretemedi.
Beşiktaş, Ajax karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 245. maçına çıkacak. Kartal, geride kalan 244 mücadelede 92 galibiyet, 49 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.
Rakip ağları 328 kez sarsan siyah-beyazlılar, filelerinde ise 369 gole engel olamadı.
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 123 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, geride kalan maçlarda 54 galibiyet, 25 beraberlik ve 44 mağlubiyet aldı. Kartal, söz konusu müsabakalarda 197 kez gol sevinci yaşarken, ağlarında 159 gole engel olamadı.
İLK 11'LER
Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim, Taylor, Henderson, Traore, Godts, Brobbey
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Onana, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Mustafa
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Uduokhai’nin uzun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mustafa Hekimoğlu’nun vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
16. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Godts’un şutunda kaleci Mert topu çeldi. Pozisyonun devamında Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı top sol çaprazda Fitz-Jim’in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp dışarıya çıktı.
31. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Taylor’ın içeriye çevirdiği topu önünde bulan Fitz-Jim’in kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada sağ taraftan Traore’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Godts’un uzak direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
53. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Traore’nin sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.
55. dakikada ceza sahasında sırtı dönük topla buluşan Brobby’nin pasında topla buluşan Taylor’ın ceza yayından şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
73. dakikada sağ taraftan Rasmussen’in içeriye çevirdiği pasta Mert Günok’un dokunuşu sonrası meşin yuvarlak Godts’un önüne düştü. Bu oyuncunun altıpasın gerisinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 4-0
85. dakikada yaptığı baskı sonrası topu kapan Cher Ndour’un ceza sahası dışı sağ çaprazından uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.