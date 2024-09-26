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Ajax 4-0 Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi maç özeti)

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Ajax 4-0 Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 23:50

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Ajax'a 4-0 mağlup oldu.

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UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena'da oynanan maçı Ajax 4-0 kazandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 31. dakikada Fitz-Jim, 51 ve 73. dakikalarda Marcel Godts ve 55. dakikada Kenneth Taylor attı.

Bu galibiyetle Ajax, Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlayıp averajla ilk haftayı lider tamamladı. Bu sezon resmi maçlarda ilk yenilgisini alan Beşiktaş ise ilk maçların ardından 36 takımlı ligde son sırada kaldı.

AJAX 4-0 BEŞİKTAŞ

GOL: 31' Fitz-Jim, 51' Godts, 55' Taylor, 73' Godts

İlk yarı sonucu: 1-0

MAÇ SONA ERDİ
MAÇ SONA ERDİ

Temsilcimiz Beşiktaş, Ajax deplasmanında 4-0 mağlup oldu.

BİR GOL DAHA GELDİ

Ajax, 73. dakikada Godts'un golüyle farkı 4'e çıkardı.

GOLLER ART ARDA
GOLLER ART ARDA

Ajax, 51'de Godts ve 55'te Taylor ile farkı 3'e çıkardı.

İKİNCİ YARIDA IMMOBİLE OYUNDA
İKİNCİ YARIDA IMMOBİLE OYUNDA

1-0 Ajax üstünlüğüyle biten ilk yarının ardından Beşiktaş'ta Mustafa'nın yerine Immobile ikinci yarıya başladı.

AJAX GOLÜ BULDU

Beşiktaş'ın çıkarken kaybettiği top sonrası top ağlarımıza gitti. Kale sahasında oluşan karambolde son olarak Fitz-Jim topu ağlara yolladı.

MERT GÜNOK'TAN KURTARIŞ!

Ajax tehlikeli geldi. Godts'un şutunda Mert kurtardı, ardından Fitz-Jim'in vuruşunda top direğin yanına çarpıp auta gitti.

MAÇ POZİSYONLA BAŞLADI
MAÇ POZİSYONLA BAŞLADI

Maça Beşiktaş başladı. İleri yapılan uzun vuruşta savunma arkasına hareketlenen Mustafa, kaleye kadar sokuldu ancak top auta gitti.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş'ta Immobile yedek, genç Mustafa Hekimoğlu ilk 11'de.

Ajax: Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim, Taylor, Henderson, Traore, Godts, Brobbey

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Onana, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Mustafa

AJAX'TA TANIDIK İSİMLER

Ajax’ın başında bir dönem Süper Lig’de Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor’u da çalıştıran Teknik Direktör Francesco Farioli bulunuyor. İtalyan teknik adamla Hollanda Ligi’nde oynadığı 4 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Ajax, 7 puanla 9. sırada yer alıyor. İç sahada oynanması gereken FC Utrecht karşılaşması ise polis grevi sebebiyle ertelenmişti.

Ajax, yaz transfer döneminde de 2022-2023 sezonunda Beşiktaş formasını terleten Wout Weghorst’u renklerine bağladı. Weghorst, Hollanda temsilcisiyle ligde 2 mücadeleye çıktı ancak gol ya da asist üretemedi.

AVRUPA'DAKİ 245. MAÇ
AVRUPADAKİ 245. MAÇ

Beşiktaş, Ajax karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 245. maçına çıkacak. Kartal, geride kalan 244 mücadelede 92 galibiyet, 49 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Rakip ağları 328 kez sarsan siyah-beyazlılar, filelerinde ise 369 gole engel olamadı.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 123 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, geride kalan maçlarda 54 galibiyet, 25 beraberlik ve 44 mağlubiyet aldı. Kartal, söz konusu müsabakalarda 197 kez gol sevinci yaşarken, ağlarında 159 gole engel olamadı.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineMAÇ SONA ERDİ
timelineBİR GOL DAHA GELDİ
timelineGOLLER ART ARDA
timelineİKİNCİ YARIDA IMMOBİLE OYUNDA
timelineAJAX GOLÜ BULDU
timelineMERT GÜNOK'TAN KURTARIŞ!
timelineMAÇ POZİSYONLA BAŞLADI
timelineİLK 11'LER BELLİ OLDU
timelineAJAX'TA TANIDIK İSİMLER
timelineAVRUPA'DAKİ 245. MAÇ

İLK 11'LER

Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim, Taylor, Henderson, Traore, Godts, Brobbey

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Onana, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Mustafa

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Uduokhai’nin uzun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mustafa Hekimoğlu’nun vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
16. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Godts’un şutunda kaleci Mert topu çeldi. Pozisyonun devamında Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı top sol çaprazda Fitz-Jim’in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp dışarıya çıktı.
31. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Taylor’ın içeriye çevirdiği topu önünde bulan Fitz-Jim’in kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sağ taraftan Traore’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Godts’un uzak direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
53. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Traore’nin sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.
55. dakikada ceza sahasında sırtı dönük topla buluşan Brobby’nin pasında topla buluşan Taylor’ın ceza yayından şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
73. dakikada sağ taraftan Rasmussen’in içeriye çevirdiği pasta Mert Günok’un dokunuşu sonrası meşin yuvarlak Godts’un önüne düştü. Bu oyuncunun altıpasın gerisinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 4-0
85. dakikada yaptığı baskı sonrası topu kapan Cher Ndour’un ceza sahası dışı sağ çaprazından uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

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