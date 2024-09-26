Ajax 4-0 Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi maç özeti)

AJAX'TA TANIDIK İSİMLER

Ajax’ın başında bir dönem Süper Lig’de Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor’u da çalıştıran Teknik Direktör Francesco Farioli bulunuyor. İtalyan teknik adamla Hollanda Ligi’nde oynadığı 4 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Ajax, 7 puanla 9. sırada yer alıyor. İç sahada oynanması gereken FC Utrecht karşılaşması ise polis grevi sebebiyle ertelenmişti.

Ajax, yaz transfer döneminde de 2022-2023 sezonunda Beşiktaş formasını terleten Wout Weghorst’u renklerine bağladı. Weghorst, Hollanda temsilcisiyle ligde 2 mücadeleye çıktı ancak gol ya da asist üretemedi.