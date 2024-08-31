Adana Demirspor 1-5 Galatasaray (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 5-1 kazandı.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18. dakikada Semih Güler (kendi kalesine), 31. dakikada Barış Alper Yılmaz, 37. dakikada Mertens ve 60. dakikada Abdülkerim Bardakcı atarken Adana Demirspor'un sayısını 79. dakikada penaltıdan Gravillon kaydetti.

Adana Demirspor'da 66. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı penaltıda Muslera gole izin vermedi.

Galatasaray'da 90. dakikada Batshuayi'nin kullandığı penaltıda genç kaleci Deniz gole izin vermedi.

Adana Demirspor'da Tolga Kalender, 89. dakikadaki penaltı pozisyonunda VAR incelemesi sonucu doğrudan kırmızı kart gördü.

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Ligde bir maçı eksik olan Galatasaray, oynadığı 3 maçtan da galip ayrılıp puanını 9'a yükseltti ve 10 puanlı lider Fenerbahçe'nin arkasına yerleşti. Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı.

ADANA DEMİRSPOR 1-5 GALATASARAY

GOLLER: 9' Kerem Aktürkoğlu, 18' Semih (K.K.), 31' Barış Alper, 37' Mertens, 60' Abdülkerim, 79' Gravillon (P)

KIRMIZI KART: 90' Tolga Kalender

İlk yarı sonucu: 0-4

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Deniz, Semih, Gravillon, Manev, Abdulsamet, Maestro, Tayfun, Bünyamin, Ali Yavuz, Nabil, Abat

Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



9. dakikada Galatasaray savunmasından atılan uzun topa Kerem Aktürkoğlu hareketlendi. Kaleci Deniz ceza sahası dışında topu karşılamak isterken üstünden geçti. Pozisyonu takip eden Kerem yaptığı vuruş ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

17. dakikada Adana Demirspor’un sağ kanattan gelişen atağında ikili mücadelede topu önüne alan Ali Yavuz Kol ceza sahasının sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Muslera iki hamlede topu kontrol etti.

18. dakikada savunmadan gönderilen uzun pasa Barış Alper hareketlendi. Topu alan Mertens vuruşunu yaptı. Semih Güler'e çarpan top sağ köşeden ağlarla buluştu. 0-2

21. dakikada Adana Demirspor’un sağ kanattan geliştirdiği hücumda savunma arkasına koşu yapan Aymbetov, ceza sahasının sağ çaprazından uzak köşeye vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

31. dakikada Adana Demirspor’un kullandığı köşe vuruşunda Batshuayi topu karşıladı. Hızlı hücuma çıkan konuk ekip, Kerem Aktürkoğlu’nun Barış Alper’e gönderdiği pas ile kaleciyle karşı karşıya kaldı. Barış Alper'in aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-3

37. dakikada ceza sahasının sol çaprazında gelişen atakta topu önünde bulan Mertens vuruşunda topu uzak köşeye gönderdi. Meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 0-4

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Aymbetov’un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muslera yatarak topa hakim oldu.

59. dakikada sol kanattan Ali Yavuz Kol’un ceza sahasına ortasında savunmadan sıyrılan Yusuf Sarı ayağının ucuyla topa dokundu. Kaleci Muslera topa hakim oldu.

60. dakikada Galatasaray farkı 5’e çıkardı. Kerem Demirbay’ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında kale sahası çizgisinde yükselen Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-5

63. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Ceza sahası dışından Yusuf Sarı’nın şutunda Abdülkerim Bardakcı’nın eline çarptığına dair VAR uyarısı üzerine hakem Kadir Sağlam pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi. 65. dakikada Yusuf Sarı’nın kullandığı penaltı atışında kaleci Muslera, sol tarafına yatarak topu çıkardı.

77. dakikada Adana Demirspor 2. kez penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Fougeu ile Jelert arasındaki mücadelede Fougeu yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

79. dakikada Gravillon’un kullandığı penaltı atışında kaleci Muslera sağ tarafa yatıp müdahale etmesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-5

84. dakikada Gravillon’un ceza sahası çizgisinden şutunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

88. dakikada Tolga Kalender’in ceza sahası içinde Yusuf Demir’e faul yaptığı gerekçesiyle hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada Batshuayı’nin kullandığı penaltı atışında kaleci Deniz Eren Dönmezer, sağ tarafa uzanarak topu çeldi.