×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Adana Demirspor 1-5 Galatasaray (Maç özeti)

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Adana Demirspor - Galatasaray Maçı#Adana Demirspor - Galatasaray Maçı Ne Zaman
Adana Demirspor 1-5 Galatasaray (Maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 23:40

Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti. Bir maçı eksik olan Sarı-kırmızılı takım, oynadığı 3 maçı da kazanmış oldu.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 5-1 kazandı.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18. dakikada Semih Güler (kendi kalesine), 31. dakikada Barış Alper Yılmaz, 37. dakikada Mertens ve 60. dakikada Abdülkerim Bardakcı atarken Adana Demirspor'un sayısını 79. dakikada penaltıdan Gravillon kaydetti.

Adana Demirspor'da 66. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı penaltıda Muslera gole izin vermedi.

Galatasaray'da 90. dakikada Batshuayi'nin kullandığı penaltıda genç kaleci Deniz gole izin vermedi.

Adana Demirspor'da Tolga Kalender, 89. dakikadaki penaltı pozisyonunda VAR incelemesi sonucu doğrudan kırmızı kart gördü.

Haberin Devamı

Ligde bir maçı eksik olan Galatasaray, oynadığı 3 maçtan da galip ayrılıp puanını 9'a yükseltti ve 10 puanlı lider Fenerbahçe'nin arkasına yerleşti. Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı.

Gözden KaçmasınGalatasaraydan Adana Demirspor kalesine 37 dakikada 4 gol Rekabet tarihinde bir ilk yaşandıGalatasaray'dan Adana Demirspor kalesine 37 dakikada 4 gol! Rekabet tarihinde bir ilk yaşandıHaberi görüntüle

ADANA DEMİRSPOR 1-5 GALATASARAY

GOLLER: 9' Kerem Aktürkoğlu, 18' Semih (K.K.), 31' Barış Alper, 37' Mertens, 60' Abdülkerim, 79' Gravillon (P)

KIRMIZI KART: 90' Tolga Kalender

İlk yarı sonucu: 0-4

BATSHUAYI'NİN PENALTISINI DENİZ KURTARDI

Galatasaray 89. dakikada penaltı kazandı. Kale sahasındaki pozisyonda Yusuf Demir'in kafasına müdahale eden Tolga Kalender, VAR incelemesi sonucu doğrudan kırmızı kart gördü.

Penaltıda topun başına geçen Batshuayi, 15 yaşındaki kaleci Deniz Dönmezer'i geçemedi.

Adana'da maç da 5-1 sona erdi.

BU KEZ PENALTI GOL OLDU

Adana Demirspor, 79. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Bu kez topun başına geçen Gravillon, topu ağlarla buluşturdu. İlk penaltıyı kurtaran Muslera, ikinci penaltıda da topa müdahale etti ancak yeterli olmadı.

MUSLERA PENALTIYI KURTARDI

66. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı penaltıda Muslera gole izin vermedi.

5. GOL GELDİ

60. dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşunda Abdülkerim kafayla topu ağlara yolladı.

BATSHUAYI ATTI ANCAK BAYRAK HAVADA

Galatasaray ikinci yarıya da golle başladı. 47. dakikada Mertens'in ara pasında topla buluşan Batshuayi kaleciyi geçip topu ağlara yolladı ancak ofsayt bayrağı havada.

İLK YARI SONA ERDİ
İLK YARI SONA ERDİ

Galatasaray, zorlu deplasmanda ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

4. GOL GELDİ

Sağdan savunma arkasına sarkan Batshuayi, arka direkten gelen Mertens'i gördü, Belçikalı yıldız gelişine harika vurdu ve farkı 4'e çıkardı.

EV SAHİBİ GOLE YAKLAŞTI

Savunma arkasına sarkan Aimbetov, Muslera'nın üzerinden aşırttığı top yerde sekip kalenin üzerinden dışarı gitti.

FARK 3'E ÇIKTI

31. dakikada Adana Demirspor'un kullandığı köşe vuruşunda hızlı atağa çıkan Galatasaray'da Kerem'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Barış Alper, aşırtma bir vuruşla skoru 3-0'a getirdi.

ICARDI SAKATLANDI!

 

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, 22. dakikada sağ bacak arka adalesinden sakatlandı ve kenara geldi. Michy Batshuayi oyunda.

İKİNCİ GOL GELDİ!

18. dakikada Mertens'in sağ çaprazdan şutunda Semih'in ters vuruşunda top ağlara gitti.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

9. dakikada Metehan'ın uzun pasında savunma arkasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, genç kaleci Deniz'in hatası sonrası koşusunu sürdürdü ve topu ağlara gönderdi.

MAÇ BAŞLADI
MAÇ BAŞLADI

Yeni Adana Stadyumu'nda ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Adana Demirspor: Deniz, Semih, Gravillon, Manev, Abdulsamet, Maestro, Tayfun, Bünyamin, Ali Yavuz, Nabil, Abat

Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

VAR HAKEMİ HALİL UMUT MELER
VAR HAKEMİ HALİL UMUT MELER

Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Bersan Duran yapacak. 4. hakem ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler oturacak. AVAR’da da Süleyman Özay görev yapacak.

41. RANDEVU
41. RANDEVU

Adana Demirspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 40 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 22 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 9 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray'ın attığı 67 gole, Adana Demirspor 32 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan maçları Galatasaray 3-1 ve 3-0'lık skorlarla kazandı.

REKABETTEN NOTLAR
REKABETTEN NOTLAR

İki takım arasındaki rekabette en farklı skorlu galibiyeti Galatasaray elde etti. Sarı-kırmızılılar, 1983-1984 sezonunda 10 Aralık 1983 tarihinde evindeki maçta Adana Demirspor'u 9-2'lik skorla yendi. Mavi-lacivertliler ise en farklı galibiyetini 29 Mayıs 1983'te Adana'da rakibini 3-0 mağlup etti.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineBATSHUAYI'NİN PENALTISINI DENİZ KURTARDI
timelineBU KEZ PENALTI GOL OLDU
timelineMUSLERA PENALTIYI KURTARDI
timeline5. GOL GELDİ
timelineBATSHUAYI ATTI ANCAK BAYRAK HAVADA
timelineİLK YARI SONA ERDİ
timeline4. GOL GELDİ
timelineEV SAHİBİ GOLE YAKLAŞTI
timelineFARK 3'E ÇIKTI
timelineICARDI SAKATLANDI!
timelineİKİNCİ GOL GELDİ!
timelineGALATASARAY ÖNE GEÇTİ
timelineMAÇ BAŞLADI
timelineİLK 11'LER BELLİ OLDU
timelineVAR HAKEMİ HALİL UMUT MELER
timeline41. RANDEVU
timelineREKABETTEN NOTLAR

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Deniz, Semih, Gravillon, Manev, Abdulsamet, Maestro, Tayfun, Bünyamin, Ali Yavuz, Nabil, Abat

Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Galatasaray savunmasından atılan uzun topa Kerem Aktürkoğlu hareketlendi. Kaleci Deniz ceza sahası dışında topu karşılamak isterken üstünden geçti. Pozisyonu takip eden Kerem yaptığı vuruş ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
17. dakikada Adana Demirspor’un sağ kanattan gelişen atağında ikili mücadelede topu önüne alan Ali Yavuz Kol ceza sahasının sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Muslera iki hamlede topu kontrol etti.
18. dakikada savunmadan gönderilen uzun pasa Barış Alper hareketlendi. Topu alan Mertens vuruşunu yaptı. Semih Güler'e çarpan top sağ köşeden ağlarla buluştu. 0-2
21. dakikada Adana Demirspor’un sağ kanattan geliştirdiği hücumda savunma arkasına koşu yapan Aymbetov, ceza sahasının sağ çaprazından uzak köşeye vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
31. dakikada Adana Demirspor’un kullandığı köşe vuruşunda Batshuayi topu karşıladı. Hızlı hücuma çıkan konuk ekip, Kerem Aktürkoğlu’nun Barış Alper’e gönderdiği pas ile kaleciyle karşı karşıya kaldı. Barış Alper'in aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-3
37. dakikada ceza sahasının sol çaprazında gelişen atakta topu önünde bulan Mertens vuruşunda topu uzak köşeye gönderdi. Meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 0-4

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınGalatasarayda Mauro Icardi depremi Kulüpten sağlık durumuna ilişkin açıklama geldiGalatasaray'da Mauro Icardi depremi! Kulüpten sağlık durumuna ilişkin açıklama geldiHaberi görüntüle

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Aymbetov’un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muslera yatarak topa hakim oldu.
59. dakikada sol kanattan Ali Yavuz Kol’un ceza sahasına ortasında savunmadan sıyrılan Yusuf Sarı ayağının ucuyla topa dokundu. Kaleci Muslera topa hakim oldu.
60. dakikada Galatasaray farkı 5’e çıkardı. Kerem Demirbay’ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında kale sahası çizgisinde yükselen Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-5
63. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Ceza sahası dışından Yusuf Sarı’nın şutunda Abdülkerim Bardakcı’nın eline çarptığına dair VAR uyarısı üzerine hakem Kadir Sağlam pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi. 65. dakikada Yusuf Sarı’nın kullandığı penaltı atışında kaleci Muslera, sol tarafına yatarak topu çıkardı.
77. dakikada Adana Demirspor 2. kez penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Fougeu ile Jelert arasındaki mücadelede Fougeu yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
79. dakikada Gravillon’un kullandığı penaltı atışında kaleci Muslera sağ tarafa yatıp müdahale etmesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-5
84. dakikada Gravillon’un ceza sahası çizgisinden şutunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
88. dakikada Tolga Kalender’in ceza sahası içinde Yusuf Demir’e faul yaptığı gerekçesiyle hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
90. dakikada Batshuayı’nin kullandığı penaltı atışında kaleci Deniz Eren Dönmezer, sağ tarafa uzanarak topu çeldi. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Adana Demirspor - Galatasaray Maçı#Adana Demirspor - Galatasaray Maçı Ne Zaman

BAKMADAN GEÇME!