Adana Demirspor 1-5 Galatasaray (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 5-1 kazandı.
Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18. dakikada Semih Güler (kendi kalesine), 31. dakikada Barış Alper Yılmaz, 37. dakikada Mertens ve 60. dakikada Abdülkerim Bardakcı atarken Adana Demirspor'un sayısını 79. dakikada penaltıdan Gravillon kaydetti.
Adana Demirspor'da 66. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı penaltıda Muslera gole izin vermedi.
Galatasaray'da 90. dakikada Batshuayi'nin kullandığı penaltıda genç kaleci Deniz gole izin vermedi.
Adana Demirspor'da Tolga Kalender, 89. dakikadaki penaltı pozisyonunda VAR incelemesi sonucu doğrudan kırmızı kart gördü.
Ligde bir maçı eksik olan Galatasaray, oynadığı 3 maçtan da galip ayrılıp puanını 9'a yükseltti ve 10 puanlı lider Fenerbahçe'nin arkasına yerleşti. Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı.
ADANA DEMİRSPOR 1-5 GALATASARAY
GOLLER: 9' Kerem Aktürkoğlu, 18' Semih (K.K.), 31' Barış Alper, 37' Mertens, 60' Abdülkerim, 79' Gravillon (P)
KIRMIZI KART: 90' Tolga Kalender
İlk yarı sonucu: 0-4
Galatasaray 89. dakikada penaltı kazandı. Kale sahasındaki pozisyonda Yusuf Demir'in kafasına müdahale eden Tolga Kalender, VAR incelemesi sonucu doğrudan kırmızı kart gördü.
Penaltıda topun başına geçen Batshuayi, 15 yaşındaki kaleci Deniz Dönmezer'i geçemedi.
Adana'da maç da 5-1 sona erdi.
Adana Demirspor, 79. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Bu kez topun başına geçen Gravillon, topu ağlarla buluşturdu. İlk penaltıyı kurtaran Muslera, ikinci penaltıda da topa müdahale etti ancak yeterli olmadı.
66. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı penaltıda Muslera gole izin vermedi.
60. dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşunda Abdülkerim kafayla topu ağlara yolladı.
Galatasaray ikinci yarıya da golle başladı. 47. dakikada Mertens'in ara pasında topla buluşan Batshuayi kaleciyi geçip topu ağlara yolladı ancak ofsayt bayrağı havada.
Galatasaray, zorlu deplasmanda ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.
Sağdan savunma arkasına sarkan Batshuayi, arka direkten gelen Mertens'i gördü, Belçikalı yıldız gelişine harika vurdu ve farkı 4'e çıkardı.
Savunma arkasına sarkan Aimbetov, Muslera'nın üzerinden aşırttığı top yerde sekip kalenin üzerinden dışarı gitti.
31. dakikada Adana Demirspor'un kullandığı köşe vuruşunda hızlı atağa çıkan Galatasaray'da Kerem'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Barış Alper, aşırtma bir vuruşla skoru 3-0'a getirdi.
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, 22. dakikada sağ bacak arka adalesinden sakatlandı ve kenara geldi. Michy Batshuayi oyunda.
18. dakikada Mertens'in sağ çaprazdan şutunda Semih'in ters vuruşunda top ağlara gitti.
9. dakikada Metehan'ın uzun pasında savunma arkasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, genç kaleci Deniz'in hatası sonrası koşusunu sürdürdü ve topu ağlara gönderdi.
Yeni Adana Stadyumu'nda ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar
Adana Demirspor: Deniz, Semih, Gravillon, Manev, Abdulsamet, Maestro, Tayfun, Bünyamin, Ali Yavuz, Nabil, Abat
Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Bersan Duran yapacak. 4. hakem ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler oturacak. AVAR’da da Süleyman Özay görev yapacak.
Adana Demirspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 40 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 22 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 9 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray'ın attığı 67 gole, Adana Demirspor 32 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan maçları Galatasaray 3-1 ve 3-0'lık skorlarla kazandı.
İki takım arasındaki rekabette en farklı skorlu galibiyeti Galatasaray elde etti. Sarı-kırmızılılar, 1983-1984 sezonunda 10 Aralık 1983 tarihinde evindeki maçta Adana Demirspor'u 9-2'lik skorla yendi. Mavi-lacivertliler ise en farklı galibiyetini 29 Mayıs 1983'te Adana'da rakibini 3-0 mağlup etti.
İLK 11'LER
Adana Demirspor: Deniz, Semih, Gravillon, Manev, Abdulsamet, Maestro, Tayfun, Bünyamin, Ali Yavuz, Nabil, Abat
Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Galatasaray savunmasından atılan uzun topa Kerem Aktürkoğlu hareketlendi. Kaleci Deniz ceza sahası dışında topu karşılamak isterken üstünden geçti. Pozisyonu takip eden Kerem yaptığı vuruş ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
17. dakikada Adana Demirspor’un sağ kanattan gelişen atağında ikili mücadelede topu önüne alan Ali Yavuz Kol ceza sahasının sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Muslera iki hamlede topu kontrol etti.
18. dakikada savunmadan gönderilen uzun pasa Barış Alper hareketlendi. Topu alan Mertens vuruşunu yaptı. Semih Güler'e çarpan top sağ köşeden ağlarla buluştu. 0-2
21. dakikada Adana Demirspor’un sağ kanattan geliştirdiği hücumda savunma arkasına koşu yapan Aymbetov, ceza sahasının sağ çaprazından uzak köşeye vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
31. dakikada Adana Demirspor’un kullandığı köşe vuruşunda Batshuayi topu karşıladı. Hızlı hücuma çıkan konuk ekip, Kerem Aktürkoğlu’nun Barış Alper’e gönderdiği pas ile kaleciyle karşı karşıya kaldı. Barış Alper'in aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-3
37. dakikada ceza sahasının sol çaprazında gelişen atakta topu önünde bulan Mertens vuruşunda topu uzak köşeye gönderdi. Meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 0-4
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Aymbetov’un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muslera yatarak topa hakim oldu.
59. dakikada sol kanattan Ali Yavuz Kol’un ceza sahasına ortasında savunmadan sıyrılan Yusuf Sarı ayağının ucuyla topa dokundu. Kaleci Muslera topa hakim oldu.
60. dakikada Galatasaray farkı 5’e çıkardı. Kerem Demirbay’ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında kale sahası çizgisinde yükselen Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-5
63. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Ceza sahası dışından Yusuf Sarı’nın şutunda Abdülkerim Bardakcı’nın eline çarptığına dair VAR uyarısı üzerine hakem Kadir Sağlam pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi. 65. dakikada Yusuf Sarı’nın kullandığı penaltı atışında kaleci Muslera, sol tarafına yatarak topu çıkardı.
77. dakikada Adana Demirspor 2. kez penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Fougeu ile Jelert arasındaki mücadelede Fougeu yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
79. dakikada Gravillon’un kullandığı penaltı atışında kaleci Muslera sağ tarafa yatıp müdahale etmesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-5
84. dakikada Gravillon’un ceza sahası çizgisinden şutunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
88. dakikada Tolga Kalender’in ceza sahası içinde Yusuf Demir’e faul yaptığı gerekçesiyle hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
90. dakikada Batshuayı’nin kullandığı penaltı atışında kaleci Deniz Eren Dönmezer, sağ tarafa uzanarak topu çeldi.