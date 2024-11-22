A Milli Takım'ın rakibi Macaristan oldu! UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi...

İŞTE A MİLLİ TAKIM'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

İSKOÇYA: A Ligi 1. Grup’ta Portekiz, Hırvatistan ve Polonya ile oynadığı maçlardan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 7 puan toplayan İskoçlar 7 gol sevinci yaşarken 8 kez topu filelerden çıkardı.

BELÇiKA: A Ligi 2. Grup’ta son Dünya Kupası finalisti Fransa’nın yanı sıra İtalya ve İsrail’e karşı 1 kez gülebildi. 4 yenilgi ve 1 beraberlik 4 puanda kalırken attığı 6 gole karşılık 9 gole engel olamadı.

MACARiSTAN: A Ligi 3. Grup’ta Almanya, Hollanda ve Bosna maçlarından 1 kez zaferle ayrılırken 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. 4 gole karşılık 6 puan kazandı. Kalesinde ise 11 gol gördü.

SIRBiSTAN: A Ligi 4. Grup’ta İspanya, Danimarka ve İsviçre önünde 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberlikle 6 puan aldı. Sırbistan 6 maçta 3 kez ağları sarsarken rakiplere 6 gol izni vermekten kurtulamadı.