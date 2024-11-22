×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

A Milli Takım'ın rakibi Macaristan oldu! UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi...

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Uluslar Ligi Play-Off#Uluslar Ligi Play-Off Kura Çekimi#Türkiye Play Off
A Milli Takımın rakibi Macaristan oldu UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 13:50

UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi bugün gerçekleşti. Uluslar Ligi play-off maçları ise Mart ayında oynanacak. Türkiye'nin A/B Ligi Play-Off'larında yer alacağı kura çekiminde ayrıca B/C, C/D Ligi Play-Off'ları ile A Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de belirlendi.

Haberin Devamı

A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi play-off’undaki rakibi bugün belli oldu. UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleşen kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A ve U21 Millî Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ve Millî Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar temsil etti.

17 KEZ KARŞILAŞTIK
17 KEZ KARŞILAŞTIK

Türkiye ile Macaristan, daha önce toplam 17 kez(2'si Macaristan B Milli ile) karşı karşıya geldi. A Milli Takımımız 4 galibiyet alırken Macaristan 11 kez sahadan galip ayrıldı. 2 maç ise beraberlikle bitti.

Milliler, bu karşılaşmalarda Macaristan filelerine 17 gol gönderirken, kalesinde 35 gol gördü.

HAZIRLIK MAÇINDA 1-0 MAĞLUP OLMUŞTUK
HAZIRLIK MAÇINDA 1-0 MAĞLUP OLMUŞTUK

A Milli Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında 23 Mart 2024'te Macaristan ile deplasmanda karşı krşıya gelmiş ve karşılaşmayı 1-0 kaybetmişti. Macaristan'ın golünü 48. dakikada penaltıdan Szoboszlai kaydetmişti.

ÇEYREK VE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
ÇEYREK VE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
KADRODA TANIDIK İSİM
KADRODA TANIDIK İSİM

Liverpool'un yıldızı Dominik Szoboszlai'nin liderliğini yaptığı Macaristan'da Galatasaraylı futbolcu Roland Sallai de bulunuyor.

6 PUANLA 3. BİTİRDİLER
6 PUANLA 3. BİTİRDİLER

İtalyan teknik adam Marco Rossi'nin çalıştırdığı Macaristan, EURO 2024'te İsviçre, Almanya ve İskoçya'nın olduğu A Grubu'nda üçüncü olmuş ve turnuvaya veda etmişti. UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Almanya, Bosna Hersek ve Hollanda ile yarışan Macaristan, 6 puanla üçüncü sırayı almıştı.

MÜSABAKA PROGRAMI
MÜSABAKA PROGRAMI

A Milli Takımımız, Macaristan ile ilk maçına ev sahibi olarak çıkacak. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak. Karşılaşmaların 20-23 Mart tarihlerinde oynanması planlanıyor. 

RAKİBİMİZ BELLİ OLDU
RAKİBİMİZ BELLİ OLDU

A Milli Takımımız, Uluslar A Ligi play-off'unda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

B-C LİGLERİ EŞLEŞMELER
B-C LİGLERİ EŞLEŞMELER

Kosova - İzlanda
Bulgaristan - İrlanda
Ermenistan - Gürcistan
Slovakya - Slovenya

C-D LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
C-D LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Uluslar Ligi C-D Ligleri play-off eşleşmeleri

KURA ÇEKİMİ BAŞLADI
KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi başladı.

KURA ÇEKİMİ NASIL OLACAK?
KURA ÇEKİMİ NASIL OLACAK

A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan dört takım seri başı olacak ve 1. torbaya yerleştirilecek. Aralarında Türkiye'nin de olduğu B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ve seri başı olmayan dört takım 2. torbaya konulacak.

 

Öncelikle 2. torba takımlarının adları çekilecek ve kura 1. torba takımlarına geçilmesiyle tamamlanacak.

 

A/B Play-Off - 1. torba

 

İskoçya
Sırbistan
Macaristan
Belçika

 

A/B Play-Off - 2. torba

 

Yunanistan
Avusturya
TÜRKİYE
Ukrayna

İŞTE A MİLLİ TAKIM'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
İŞTE A MİLLİ TAKIMIN MUHTEMEL RAKİPLERİ

İSKOÇYA: A Ligi 1. Grup’ta Portekiz, Hırvatistan ve Polonya ile oynadığı maçlardan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 7 puan toplayan İskoçlar 7 gol sevinci yaşarken 8 kez topu filelerden çıkardı.

 

BELÇiKA: A Ligi 2. Grup’ta son Dünya Kupası finalisti Fransa’nın yanı sıra İtalya ve İsrail’e karşı 1 kez gülebildi. 4 yenilgi ve 1 beraberlik 4 puanda kalırken attığı 6 gole karşılık 9 gole engel olamadı.

 

MACARiSTAN: A Ligi 3. Grup’ta Almanya, Hollanda ve Bosna maçlarından 1 kez zaferle ayrılırken 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. 4 gole karşılık 6 puan kazandı. Kalesinde ise 11 gol gördü.

 

SIRBiSTAN: A Ligi 4. Grup’ta İspanya, Danimarka ve İsviçre önünde 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberlikle 6 puan aldı. Sırbistan 6 maçta 3 kez ağları sarsarken rakiplere 6 gol izni vermekten kurtulamadı.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

UEFA Uluslar Ligi'nde lig çıkan ve ligden düşen son takımları belirleyecek play-off aşaması kura çekimi, bugün TSİ 14.00'te UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi ‘uefa. tv’den canlı olarak izlenebilecek.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK

A/B Ligi ve B/C Ligi play-off maçları ve A Ligi çeyrek final karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak. Çift maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak karşılaşmalar sonrasında rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, 2026 yılının sonbaharında başlayacak UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki turnuvasında bir üst ligde mücadele etmeye hak kazanacak.

 

Kurada seri başı olacak A Ligi takımları, ikinci maçları kendi sahasında oynayacak.

 

A Ligi yarı final müsabakaları 4-5 Haziran, üçüncülük ve final maçları ise 8 Haziran'da oynanacak.

 

C/D Ligi play-off karşılaşmaları ise, 2025 yılının mart ayında başlayacak Dünya Kupası Elemeleri'nde yeterli sayıda takımın maç takvimi müsaitliğini sağlama adına 26 ve 31 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timeline17 KEZ KARŞILAŞTIK
timelineHAZIRLIK MAÇINDA 1-0 MAĞLUP OLMUŞTUK
timelineÇEYREK VE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
timelineKADRODA TANIDIK İSİM
timeline6 PUANLA 3. BİTİRDİLER
timelineMÜSABAKA PROGRAMI
timelineRAKİBİMİZ BELLİ OLDU
timelineB-C LİGLERİ EŞLEŞMELER
timelineC-D LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
timelineKURA ÇEKİMİ BAŞLADI
timelineKURA ÇEKİMİ NASIL OLACAK?
timelineİŞTE A MİLLİ TAKIM'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
timelineKURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
timelinePLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA Uluslar Ligi Play-Off#Uluslar Ligi Play-Off Kura Çekimi#Türkiye Play Off

BAKMADAN GEÇME!