A Milli Takım'ın rakibi Macaristan oldu! UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi...

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A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi play-off’undaki rakibi bugün belli oldu. UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleşen kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A ve U21 Millî Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ve Millî Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar temsil etti.
Türkiye ile Macaristan, daha önce toplam 17 kez(2'si Macaristan B Milli ile) karşı karşıya geldi. A Milli Takımımız 4 galibiyet alırken Macaristan 11 kez sahadan galip ayrıldı. 2 maç ise beraberlikle bitti.
Milliler, bu karşılaşmalarda Macaristan filelerine 17 gol gönderirken, kalesinde 35 gol gördü.
A Milli Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında 23 Mart 2024'te Macaristan ile deplasmanda karşı krşıya gelmiş ve karşılaşmayı 1-0 kaybetmişti. Macaristan'ın golünü 48. dakikada penaltıdan Szoboszlai kaydetmişti.
Liverpool'un yıldızı Dominik Szoboszlai'nin liderliğini yaptığı Macaristan'da Galatasaraylı futbolcu Roland Sallai de bulunuyor.
İtalyan teknik adam Marco Rossi'nin çalıştırdığı Macaristan, EURO 2024'te İsviçre, Almanya ve İskoçya'nın olduğu A Grubu'nda üçüncü olmuş ve turnuvaya veda etmişti. UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Almanya, Bosna Hersek ve Hollanda ile yarışan Macaristan, 6 puanla üçüncü sırayı almıştı.
A Milli Takımımız, Macaristan ile ilk maçına ev sahibi olarak çıkacak. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak. Karşılaşmaların 20-23 Mart tarihlerinde oynanması planlanıyor.
A Milli Takımımız, Uluslar A Ligi play-off'unda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
Kosova - İzlanda
Bulgaristan - İrlanda
Ermenistan - Gürcistan
Slovakya - Slovenya
Uluslar Ligi C-D Ligleri play-off eşleşmeleri
İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi başladı.
A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan dört takım seri başı olacak ve 1. torbaya yerleştirilecek. Aralarında Türkiye'nin de olduğu B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ve seri başı olmayan dört takım 2. torbaya konulacak.
Öncelikle 2. torba takımlarının adları çekilecek ve kura 1. torba takımlarına geçilmesiyle tamamlanacak.
A/B Play-Off - 1. torba
İskoçya
Sırbistan
Macaristan
Belçika
A/B Play-Off - 2. torba
Yunanistan
Avusturya
TÜRKİYE
Ukrayna
İSKOÇYA: A Ligi 1. Grup’ta Portekiz, Hırvatistan ve Polonya ile oynadığı maçlardan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 7 puan toplayan İskoçlar 7 gol sevinci yaşarken 8 kez topu filelerden çıkardı.
BELÇiKA: A Ligi 2. Grup’ta son Dünya Kupası finalisti Fransa’nın yanı sıra İtalya ve İsrail’e karşı 1 kez gülebildi. 4 yenilgi ve 1 beraberlik 4 puanda kalırken attığı 6 gole karşılık 9 gole engel olamadı.
MACARiSTAN: A Ligi 3. Grup’ta Almanya, Hollanda ve Bosna maçlarından 1 kez zaferle ayrılırken 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. 4 gole karşılık 6 puan kazandı. Kalesinde ise 11 gol gördü.
SIRBiSTAN: A Ligi 4. Grup’ta İspanya, Danimarka ve İsviçre önünde 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberlikle 6 puan aldı. Sırbistan 6 maçta 3 kez ağları sarsarken rakiplere 6 gol izni vermekten kurtulamadı.
UEFA Uluslar Ligi'nde lig çıkan ve ligden düşen son takımları belirleyecek play-off aşaması kura çekimi, bugün TSİ 14.00'te UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi ‘uefa. tv’den canlı olarak izlenebilecek.
A/B Ligi ve B/C Ligi play-off maçları ve A Ligi çeyrek final karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak. Çift maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak karşılaşmalar sonrasında rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, 2026 yılının sonbaharında başlayacak UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki turnuvasında bir üst ligde mücadele etmeye hak kazanacak.
Kurada seri başı olacak A Ligi takımları, ikinci maçları kendi sahasında oynayacak.
A Ligi yarı final müsabakaları 4-5 Haziran, üçüncülük ve final maçları ise 8 Haziran'da oynanacak.
C/D Ligi play-off karşılaşmaları ise, 2025 yılının mart ayında başlayacak Dünya Kupası Elemeleri'nde yeterli sayıda takımın maç takvimi müsaitliğini sağlama adına 26 ve 31 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.