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A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Türkiye#2026 Dünya Kupası Elemeleri
A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemelerindeki rakipleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 14:01

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplar belli oldu. A Milli Takımımız, TSİ 14.00’te başlayan kuraya 2. torbadan girdi. Her grupta ilk sırayı alanlar doğrudan organizasyona katılma hakkı elde edecek. İkinciler ise play-off’a kalacak.

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ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin grup aşaması kuraları bugün çekildi. FiFA’nın İsviçre’nin Zürih kentinde bulunan merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi töreni TSİ 14.00’te başladı.

Seremoni, TV 8,5 ve Exxen’den yayınlandı.

GÜRCİSTAN'DAN İLK REAKSİYON

Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol: "Kolay bir grup değil. Türkiye için de diğer takımlar için de zor bir grup. Daha 5 ay zaman var. 5 ay geçmesine rağmen EURO 2024'teki Türkiye maçımızı düşünüyoruz. Türkiye'nin harika oyuncuları ve harika bir hocası var. Artık günümüzde küçük takımların dahi her takıma zorluk çıkarabildiğini görüyoruz."

KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

Kura çekimi tamamlandı ve 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki gruplar belli oldu.

A Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg

B Grubu: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova

C Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Yunanistan, İskoçya, Belarus

D Grubu: Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan

E Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, TÜRKİYE, Gürcistan, Bulgaristan

F Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan

G Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta

H Grubu: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, San Marino

I Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova

J Grubu: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra

L Grubu: Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık

RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU

A Milli Takımımız, E Grubu'nda spanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Gürcistan ve Bulgaristan'la karşılaşacak.

A Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi - Slovakya - Kuzey İrlanda - Lüksemburg

B Grubu: İsviçre - İsveç - Slovenya - Kosova

C Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu - Yunanistan - İskoçya - Belarus

D Grubu: Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi - Çekya - İzlanda - Azerbaycan

E Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi - TÜRKİYE - Gürcistan - Bulgaristan

F Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi - Macaristan - İrlanda Cumhuriyeti

G Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu - Polonya - Finlandiya - Litvanya

H Grubu: Avusturya - Romanya - Bosna Hersek - Kıbrıs Rum Kesimi

I Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu - Norveç - İsrail - Estonya

J Grubu: Belçika - Galler - Kuzey Makedonya - Kazakistan

K Grubu: İngiltere - Sırbistan - Arnavutluk - Letonya

L Grubu: Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu - Çekya - Karadağ - Faroe Adaları

3. TORBA KURALARI ÇEKİLDİ
3. TORBA KURALARI ÇEKİLDİ

3. torbadan A Milli Takımımızın grubuna Gürcistan geldi.

A Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi - Slovakya - Kuzey İrlanda

B Grubu: İsviçre - İsveç - Slovenya

C Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu - Yunanistan - İskoçya

D Grubu: Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi - Çekya - İzlanda

E Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi - TÜRKİYE - Gürcistan

F Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi - Macaristan - İrlanda Cumhuriyeti

G Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu - Polonya - Finlandiya

H Grubu: Avusturya - Romanya - Bosna Hersek

I Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu - Norveç - İsrail

J Grubu: Belçika - Galler - Kuzey Makedonya

K Grubu: İngiltere - Sırbistan - Arnavutluk

L Grubu: Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu - Çekya - Karadağ

GRUBUMUZ BELLİ OLDU
GRUBUMUZ BELLİ OLDU

A Milli Takımımız, İspanya-Hollanda maçının galibiyle aynı grupta yer alacak.

A Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi - Slovakya,

B Grubu: İsviçre - İsveç

C Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu - Yunanistan

D Grubu: Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi - Çekya

E Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi - TÜRKİYE

F Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi - Macaristan

G Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu - Polonya

H Grubu: Avusturya - Romanya

I Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu - Norveç

J Grubu: Belçika - Galler

K Grubu: İngiltere - Sırbistan

1. TORBA TAKIMLARININ GRUPLARI BELLİ OLDU

A Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi

B Grubu: İsviçre

C Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu

D Grubu: Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi

E Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi

F Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi

G Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu

H Grubu: Avusturya

I Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu

J Grubu: Belçika

K Grubu: İngiltere

L Grubu: Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?
DÜNYA KUPASI NE ZAMAN

Dünya Kupası heyecanı 11 Haziran 2026’da Meksika’da başlayacak ve 19 Temmuz 2026’da ABD’deki final maçıyla sona erecek.

SEREMONİ BAŞLADI
SEREMONİ BAŞLADI

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi seremonisi FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun konuşmasıyla başladı.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineGÜRCİSTAN'DAN İLK REAKSİYON
timelineKURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
timelineRAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU
timeline3. TORBA KURALARI ÇEKİLDİ
timelineGRUBUMUZ BELLİ OLDU
timeline1. TORBA TAKIMLARININ GRUPLARI BELLİ OLDU
timelineDÜNYA KUPASI NE ZAMAN?
timelineSEREMONİ BAŞLADI

54 ÜLKE

54 ülkenin katılacağı kura çekimine Türkiye, 2. torbadan katıldı. Maçlar 5 takımlı gruplarda Mart 2025, 4 takımlı gruplarda Eylül 2025 döneminde başlayacak. Tüm eleme grubu karşılaşmaları 2025 yılının kasım ayında tamamlanacak.

BİRİNCİLER DİREKT GİDİYOR

Gruplarında ilk sırayı alan 12 takım, finallere doğrudan katılım hakkı kazanacak. 12 grup ikincisi ile elemelerde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi play-off oynayacak ve 4 takım daha kupa için vize alacak.

1. TORBA

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Fransa
İspanya
İngiltere
Portekiz
Hollanda
Belçika
İtalya
Almanya
Hırvatistan
İsviçre
Danimarka
Avusturya

2. TORBA

Ukrayna
İsveç
TÜRKIYE
Galler
Macaristan
Sırbistan
Polonya
Romanya
Yunanistan
Slovakya
Çekya
Norveç

3. TORBA

İskoçya
Slovenya
İrlanda C.
Arnavutluk
K.Makedonya
Gürcistan
Finlandiya
İzlanda
K.İrlanda
Karadağ
B.Hersek
İsrail

4. TORBA

Bulgaristan
Lüksemburg
Belarus
Kosova
Ermemistan
Kazakistan
Azerbaycan
Estonya
Kıbrıs RK
Faroe Ad.
Letonya
Litvanya

5. TORBA

Moldova
Malta
Andorra
Cebelitarık
Lihtenştayn
San Marino

 

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#A Milli Takım#Türkiye#2026 Dünya Kupası Elemeleri

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