A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu!

GÜRCİSTAN'DAN İLK REAKSİYON

Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol: "Kolay bir grup değil. Türkiye için de diğer takımlar için de zor bir grup. Daha 5 ay zaman var. 5 ay geçmesine rağmen EURO 2024'teki Türkiye maçımızı düşünüyoruz. Türkiye'nin harika oyuncuları ve harika bir hocası var. Artık günümüzde küçük takımların dahi her takıma zorluk çıkarabildiğini görüyoruz."