A Milli Takım, EURO 2024'e veda etti! (Hollanda 2-1 Türkiye)

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EURO 2024 çeyrek final maçında A Milli Takımımız, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Hollanda 2-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.
A Milli Takımımız, 35. dakikada Samet Akaydin ile öne geçti. Hollanda'nın geri dönüş gollerini 70. dakikada De Vrij ve 76. dakikada Mert Müldür kendi kalesine attı.
Son dakikalarda çok sayıda gol pozisyonuna girdik ancak fileleri bulamadık.
Milli Takımımız'da Bertuğ Yıldırım, 90+5'te yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla A Milli Takımımız turnuvaya çeyrek finalde veda etti. Hollanda ise yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu.
HOLLANDA 2-1 TÜRKİYE
GOL: 35' Samet, 70' De Vrij, 76' Mert Müldür (K.K.)
İlk yarı sonucu: 0-1
Hollanda, 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi. A Milli Takımımız ise çeyrek finalde turnuvaya veda etti. Teşekkürler Bizim Çocuklar
Kerem'in soldan içeri çevirdiği top arka direğe açıldı. Zeki'nin vuruşunda kaleye giden topu savunma çıkardı. Devamında Kerem'in vuruşunda savunmaya çarpan top dışarı çıktı.
Sağdan Dumfries'in yerden ortasında Gakpo arka direkte dokundu ve takımını öne geçirdi.
70. dakikada yine bir korner devamında De Vrij'ın kafa vuruşunda top ağlarımıza gitti. 1-1
56. dakikada Arda Güler'in kullandığı frikikte yerden giden top direkten auta çıktı. Pozisyonun tekrarında kalecinin de müdahalesi olduğu görüldü.
Bizim Çocuklar, Hollanda karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Yarı finale son 45 dakika...
GOOOOOOOL! 35. dakikada öne geçtik. Soldan kullandığımız köşe vuruşunda ters kanada açılan topu Arda alıp sağ ayağıyla ortaladı. Arka direkte Samet'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.
Maçta ilk 20 dakika golsüz geçildi. En tehlikeli atak maçın başında Hollanda'dan geldi. Depay'ın ceza alanında vuruşunda top üstten dışarı gitti.
Mücadeleye Hollanda başladı. Başarılar Milli Takım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda - Türkiye maçını izlemek üzere protokol tribünündeki yerini aldı.
Milli Takımımız, maç öncesi saha zemininde. Cenk Tosun, Arda Güler'i öpüyor.
Vincenzo Montella: "Hazırız, heyecanlıyız, tutkuluyuz, Türk ruhunu sahaya yansıtmakta kararlıyız. Taraftarımızla birlikte güçlüyüz..."
HOLLANDA: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Bergwijn, Gakpo, Depay
TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Kaan, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Salih, Arda, Kenan, Barış Alper.
Berlin'de oynanacak Hollanda - Türkiye maçı öncesi Alman polisi geniş güvenlik önlemleri aldı. Türk taraftarlara ara sokaklarda kalabalık şekilde yürümemeleri uyarısında bulunan Alman polisi, bazı Türk taraftarlarını da gözaltına aldı.
Türkçe Rap'in öncü isimlerinden Killa Hakan, Hollanda - Türkiye maçı öncesi Berlin'de Spor Arena'ya konuştu. Ünlü rapçi, Merih Demiral'a verilen cezaya da değindi.
Maça saatler kala Berlin sokakları Türkiye diye inliyor. Her yer kırmızı - beyaz.
Berlin Olimpiyat Stadı, bayraklarımızla donatıldı.
Eski futbolcu Mesut Özil de Hollanda maçı öncesinde 'Hayde Türkiye' notu ve Merih Demiral'ın fotoğrafıyla A Milli Takımımıza destek verdi.
Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.
Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer olacak.
Karşılaşmada Fransız Jerome Brisard ise VAR görevini üstlenecek.
A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, maçta forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra UEFA'dan 2 maç men cezası alan Merih Demiral da sahada olamayacak.
Milli takımda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek.
Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.
Türkiye ile Hollanda arasındaki 10 resmi karşılaşmanın 8'i Dünya Kupası, 2'si de Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında oynandı.
Milliler, Hollanda karşısındaki ilk resmi maçını 16 Aralık 1992'de İstanbul İnönü Stadı'nda oynadı. Sepp Piontek yönetimindeki milliler, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılırken, ay-yıldızlı ekibin tek golü Feyyaz Uçar'dan geldi.
Bu maçın rövanşı 24 Şubat 1993'te Utrecht'te oynandı. Türkiye o maçtan da 3-1 yenilgiyle ayrılırken, tek golü yine Feyyaz Uçar kaydetti.
Türk Milli Takımı, Hollanda ile 1998 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda da rakip oldu. Bu maçların ilki Türk futbol tarihine altın harflerle geçti. İki takım, 2 Nisan 1997'de Bursa Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Mustafa Denizli yönetimindeki milliler, 1-0 galip geldi. Bu maçın rövanşı 11 Ekim 1997'de Amsterdam Arena'da yapıldı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7 Eylül 2012'de Amsterdam'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Bu maçın rövanşı 15 Ekim 2013 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapıldı ve Hollanda yine 2-0 galip geldi.
2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 28 Mart 2015'te Amsterdam'da yapılan müsabaka 1-1 bitti, Türkiye'nin golünü Burak Yılmaz attı. 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı ise ay-yıldızlı ekip 3-0 galip tamamladı.
Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 4-2 yendi. Burak Yılmaz'ın 'hat-trick' yaptığı maçta ay-yıldızlı ekibin diğer golü Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.
- En farklı yenilgi son maçtaTürkiye ile Hollanda son maçlarını 7 Eylül 2021'de Amsterdam'da oynadı. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu müsabakasını Hollanda 6-1 kazandı.
Bu sonuç, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skor olarak kayıtlara geçti. Milli takımın tek golünü 90+2. dakikada Cengiz Ünder attı.
A Milli Futbol Takımı, 2024 yılındaki 9'uncu maçına Hollanda karşısında çıkacak.
Bu yıl oynadığı 4 hazırlık maçında galibiyete ulaşamayan milliler, 2024'teki dört resmi maçında ise 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip, bu yıl ilk karşılaşmasını 22 Mart'ta deplasmanda Macaristan ile oynadı. Ev sahibi takım, Dominik Szoboszlai'nin penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Milli takım, yılın ikinci maçında ise deplasmanda Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu.
2024'teki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kalan Türkiye, dördüncü maçında da konuk olduğu Polonya'ya 2-1 yenildi.
Ay-yıldızlı ekip, bu yıl ilk resmi maçını EURO 2024 grup aşamasında Gürcistan ile yaptı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. Turnuvadaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olan milliler, gruptaki son karşılaşmasında Çekya'yı 2-1 yendi. Türkiye, son 16 turunda ise Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında karşılaşacağı Hollanda ile tarihinde 15. kez rakip olacak.
İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1958'de oynanan ve Türkiye'nin Metin Oktay'ın golleriyle 2-1 kazandığı özel maçla başlayan rekabette geride kalan 14 karşılaşmadan 4'ünü Türkiye, 6'sını Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Bu müsabakalarda Türkiye'nin 14 golüne, Hollanda 21 golle cevap verdi.
Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 13'üncü sınavını Avusturya karşısında verecek.
Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.
İtalyan teknik adam yönetiminde 7'si resmi, 5'i özel 12 maçta 18 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 18 gol gördü.
Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı 2'nci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti. Türkiye, Vincenzo Montella idaresinde oynadığı 3'üncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.
Montella yönetiminde 4'üncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam yönetimindeki ilk yenilgisini Macaristan deplasmanında 1-0'lık sonuçla aldı. Ay-yıldızlı ekip, ardından Avusturya'ya 6-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerinden birini yaşadı. Haziran ayında oynadığı hazırlık maçlarında İtalya ile golsüz berabere kalan Türkiye, Polonya'ya ise son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu.
Milli takım, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip gruptaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 kaybetti. Gruptaki üçüncü karşılaşmasında Çekya'yı 2-1 yenen Türkiye, adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, son 16 turunda da Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kaldı.
Hollanda Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Kaleci: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton)
Defans: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Girona), Matthijs de Ligt (Bayern Münih), Stefan de Vrij, Denzel Dumfries (Inter), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool)
Orta saha: Ryan Gravenberch (Liverpool), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Tijjani Reijnders (Milan), Jerdy Schouten, Joey Veerman (PSV), Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq)
Forvet: Steven Bergwijn, Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atletico Madrid), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (Leipzig), Wout Weghorst (Hoffenheim), Joshua Zirkzee (Bologna)
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli)
Orta saha: İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Hakan Çalhanoğlu (Inter)
Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)
Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 4 puanla tamamladı ve en iyi 3'üncüler arasından son 16 turuna kaldı. Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.
Bu turu geçen ekip, İngiltere-İsviçre eşleşmesinin galibiyle 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı final mücadelesine çıkacak.
İLK 11'LER
HOLLANDA: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Bergwijn, Gakpo, Depay
TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Kaan, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Salih, Arda, Kenan, Barış Alper.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Gakpo’nun topuk pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Depay’ın sol taraftan ceza sahasına girip, kaleyi karşısına aldıktan sonra yaptığı vuruş üstten auta çıktı.
21. dakikada A Milli Takım’da Hakan Çalhanoğlu’nun ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği sert şutta top savunmada Van Dijk’e çarparak kornere gitti.
35. dakikada A Milli Takım’ın sol taraftan kullandığı kornerde Hakan Çalhanoğlu’nun ortasında savunma topu uzaklaştırdı. Meşin yuvarlağı sağ kanattan önünde bulan Arda Güler’in arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Samet Akaydin’in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada A Milli Takım’ın ceza sahası dışı hafif sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Arda Güler topun başına geçti. Arda’nın yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak dışarı çıktı.
65. dakikada Arda Güler’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanına gelen ortayı savunma uzaklaştırdı. Dönen topu yay üzerinde önünde bulan Kenan Yıldız’ın bekletmeden çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Verbruggen’den döndü.
70. dakikada gelişen Hollanda atağında Depay’ın sol ceza sahası sol tarafında arka direğe ortasında Weghorst’un kafa vuruşunu kaleci Mert Günok kornere çeldi.
70. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde Depay, ceza sahası içindeki Schouten ile paslaştı. Depay’ın, Schouten’den aldığı pasla ceza alanına gönderdiği ortaya penaltı noktası yakınlarındaki De Vrij’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
76. dakikada Hollanda atağında sağ kanatta topla buluşan Dumfries’in yerden ceza sahasına ortasında arka direkte savunmada Mert Müldür’ün ters dokunuşu ağlara gitti. 2-1