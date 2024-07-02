A Milli Takım çeyrek finalde! (Avusturya 1-2 Türkiye)

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EURO 2024 son 16 turu maçında A Milli Takımımız, Avusturya ile karşı karşıya geldi. Leipzig'de oynanan maçı 2-1 kazanan Türkiye, çeyrek finale yükseldi.
Milli Takımımıza tarihi zaferi getiren golleri 1 ve 59. dakikalarda Merih Demiral atarken Avusturya'nın sayısını 66'da Gregoritsch kaydetti.
A Milli Takımımız bu sonuçla tarihinde üçüncü kez Avrupa Şampiyonasında çeyrek finale yükseldi. 6 Temmuz'daki çeyrek final maçını Berlin'de, Hollanda'ya karşı oynayacağız.
6-1'İN İNTİKAMI ALINDI!
Mart ayında hazırlık maçında Avusturya'ya 6-1 kaybeden Milliler, bu maçta rakibini yenerek o maçın da intikamını aldı.
AVUSTURYA 1-2 TÜRKİYE
GOL: 1' Merih, 59' Merih, 66' Gregoritsch
İlk yarı sonucu: 0-1
Mert Günok uzatma dakikalarında inanılmaz bir kurtarışa imza attı ve maç bitti. Çeyrek finaldeyiz!
66. dakikada kullanılan köşe vuruşunda arka direğe inen topu Gregoritsch ağlarımıza gönderdi.
GOOOOOL! Yine Merih, yine gol! 59. dakikada Arda'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Merih Demiral bu kez ön direkte iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu rakip filelere yolladı.
Maçın ilk yarısını ilk dakikada bulduğumuz golle önde kapattık. Çeyrek finalden bir devre uzaklıktayız...
42. dakikada sarı kart gören İsmail Yüksek, çeyrek finale yükselmemiz halinde Hollanda'ya karşı forma giyemeyecek.
İlk dakikada kalesinde gol gören Avusturya'nın baskısını kırmış durumdayız. Topun hakimiyeti genellikle bizde. Böyle devam çocuklar, haydi!
11. dakikada sarı kart gören Orkun, çeyrek finale çıkmamız halinde cezalı duruma düştü.
GOOOOL! İlk dakikada golü bulduk! Sağdan Arda'nın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu kale önünde Merih tamamladı ve takımımızı öne geçirdi.
A Milli Takımımız, Avusturya'yı elemesi halinde çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Portakallar Romanya'yı 3-0 ile geçti.
AVUSTURYA: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Sabitzer, Baumgartner, Laimer, Schmid, Arnautovic
TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Orkun, İsmail, Arda, Kenan, Barış Alper
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya ile Türkiye arasında Leipzig'te oynanacak karşılaşma öncesi, Leipzig Şehir Meydanında Türk taraftarlar ile bir araya geldi. Bak, Türk taraftarlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
EURO 2024'te oynadığımız grup maçlarında olduğu gibi son 16 turu maçı öncesinde de taraftar yürüyüşü gerçekleşiyor.
Maçın oynanacağı Red Bull Arena'daki tribünler Türk Bayrakları ile donatıldı.
Avusturya: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Baumgartner, Laimer, Sabitzer ve Gregoritsch
Türkiye: Mert Günok; Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi; İsmail, Salih; Barış, Orkun, Kenan, Arda
Son 16 turunda Avusturya'yı elememiz halinde Romanya - Hollanda galibi ile çeyrek finalde karşı karşıya geleceğiz.
Milli takımımız, Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu’nu 6 puanla ikinci bitirdi. Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu’nu 6 puanla lider tamamladı.
Mücadeleye Avusturya başladı. Başarılar Türkiyem!
A Milli Takım’da sarı kart cezalıları kaptan Hakan ve Samet, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Avusturya’da da Patrick Wimmer, aynı gerekçeyle oynamayacak. Ay yıldızlılarda Avusturya maçı öncesinde 10 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki, Salih, Kenan, İsmail, Mert Günok, Uğurcan, Mert Müldür, Orkun, Kaan ve Arda, bugünkü Avusturya maçında da sarı kart görürlerse cezalı duruma düşecek.
İLK 11'LER
AVUSTURYA: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Sabitzer, Baumgartner, Laimer, Schmid, Arnautovic
TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Orkun, İsmail, Arda, Kenan, Barış Alper
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Arda Güler’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kaleci Pentz, çizgi üzerinden çıkardı. Dönen topu altıpas içinde önünde bulan Merih Demiral’ın vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
6. dakikada Avusturya’da Schimid’in soldan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe yerden gelen ortayı Posch ayağıyla geriye aşırdı. Kale çizgisine paralel gelen meşin yuvarlağa arka direkte rakibinden önce müdahale eden Merih Demiral, topu kornere gönderdi.
25. dakikada sağ taraftan Arda Güler’in köşe vuruşunda ön direğe gelen ortaya ceza alanında iyi yükselen Merih Demiral’ın kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Posch’un ara pasında savunma arkasına sarkan Arnautovic, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun topu düzeltip sağa ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
59. dakikada sağ taraftan Arda Güler’in kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen ortaya iyi yükselen Merih’in kafa vuruşu filelere gitti. 0-2
66. dakikada Sabitzer’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına gelen ortayı Posck kafayla geriye aşırdı. Arka direkte boş durumda topu önünde bulan Gregoritsch’in şutu ağlarla buluştu. 1-2
90+4. dakikada Prass'ın sol kanattan ortasında Baumgartner'ın ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.