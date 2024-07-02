A Milli Takım çeyrek finalde! (Avusturya 1-2 Türkiye)

Haberin Devamı

EURO 2024 son 16 turu maçında A Milli Takımımız, Avusturya ile karşı karşıya geldi. Leipzig'de oynanan maçı 2-1 kazanan Türkiye, çeyrek finale yükseldi.

Milli Takımımıza tarihi zaferi getiren golleri 1 ve 59. dakikalarda Merih Demiral atarken Avusturya'nın sayısını 66'da Gregoritsch kaydetti.

A Milli Takımımız bu sonuçla tarihinde üçüncü kez Avrupa Şampiyonasında çeyrek finale yükseldi. 6 Temmuz'daki çeyrek final maçını Berlin'de, Hollanda'ya karşı oynayacağız.

6-1'İN İNTİKAMI ALINDI!

Mart ayında hazırlık maçında Avusturya'ya 6-1 kaybeden Milliler, bu maçta rakibini yenerek o maçın da intikamını aldı.

AVUSTURYA 1-2 TÜRKİYE

GOL: 1' Merih, 59' Merih, 66' Gregoritsch

İlk yarı sonucu: 0-1

İLK 11'LER

AVUSTURYA: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Sabitzer, Baumgartner, Laimer, Schmid, Arnautovic

Haberin Devamı

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Orkun, İsmail, Arda, Kenan, Barış Alper

Gözden Kaçmasın A Milli Takım'ın Avusturya maçından objektiflere yansıyan görüntüler Haberi görüntüle

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



1. dakikada Arda Güler’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kaleci Pentz, çizgi üzerinden çıkardı. Dönen topu altıpas içinde önünde bulan Merih Demiral’ın vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

6. dakikada Avusturya’da Schimid’in soldan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe yerden gelen ortayı Posch ayağıyla geriye aşırdı. Kale çizgisine paralel gelen meşin yuvarlağa arka direkte rakibinden önce müdahale eden Merih Demiral, topu kornere gönderdi.

25. dakikada sağ taraftan Arda Güler’in köşe vuruşunda ön direğe gelen ortaya ceza alanında iyi yükselen Merih Demiral’ın kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



51. dakikada Posch’un ara pasında savunma arkasına sarkan Arnautovic, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun topu düzeltip sağa ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

59. dakikada sağ taraftan Arda Güler’in kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen ortaya iyi yükselen Merih’in kafa vuruşu filelere gitti. 0-2

66. dakikada Sabitzer’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına gelen ortayı Posck kafayla geriye aşırdı. Arka direkte boş durumda topu önünde bulan Gregoritsch’in şutu ağlarla buluştu. 1-2

90+4. dakikada Prass'ın sol kanattan ortasında Baumgartner'ın ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.