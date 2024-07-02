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A Milli Takım çeyrek finalde! (Avusturya 1-2 Türkiye)

Güncelleme Tarihi:

#Euro 2024#Avusturya#Türkiye
A Milli Takım çeyrek finalde (Avusturya 1-2 Türkiye)
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 23:50

A Milli Takımımız, EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde rakibimiz Hollanda olacak.

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EURO 2024 son 16 turu maçında A Milli Takımımız, Avusturya ile karşı karşıya geldi. Leipzig'de oynanan maçı 2-1 kazanan Türkiye, çeyrek finale yükseldi.

Milli Takımımıza tarihi zaferi getiren golleri 1 ve 59. dakikalarda Merih Demiral atarken Avusturya'nın sayısını 66'da Gregoritsch kaydetti.

A Milli Takımımız bu sonuçla tarihinde üçüncü kez Avrupa Şampiyonasında çeyrek finale yükseldi. 6 Temmuz'daki çeyrek final maçını Berlin'de, Hollanda'ya karşı oynayacağız.

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6-1'İN İNTİKAMI ALINDI!

Mart ayında hazırlık maçında Avusturya'ya 6-1 kaybeden Milliler, bu maçta rakibini yenerek o maçın da intikamını aldı.

AVUSTURYA 1-2 TÜRKİYE

GOL: 1' Merih, 59' Merih, 66' Gregoritsch

İlk yarı sonucu: 0-1

MAÇ BİTTİ! ÇEYREK FİNALDEYİZ
MAÇ BİTTİ ÇEYREK FİNALDEYİZ

Mert Günok uzatma dakikalarında inanılmaz bir kurtarışa imza attı ve maç bitti. Çeyrek finaldeyiz!

AVUSTURYA ATTI
AVUSTURYA ATTI

66. dakikada kullanılan köşe vuruşunda arka direğe inen topu Gregoritsch ağlarımıza gönderdi.

GOOOOOOL! 2-0
GOOOOOOL 2-0

GOOOOOL! Yine Merih, yine gol! 59. dakikada Arda'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Merih Demiral bu kez ön direkte iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu rakip filelere yolladı.

İLK YARI SONA ERDİ
İLK YARI SONA ERDİ

Maçın ilk yarısını ilk dakikada bulduğumuz golle önde kapattık. Çeyrek finalden bir devre uzaklıktayız...

İSMAİL CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
İSMAİL CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

42. dakikada sarı kart gören İsmail Yüksek, çeyrek finale yükselmemiz halinde Hollanda'ya karşı forma giyemeyecek.

BASKIYI KIRDIK
BASKIYI KIRDIK

İlk dakikada kalesinde gol gören Avusturya'nın baskısını kırmış durumdayız. Topun hakimiyeti genellikle bizde. Böyle devam çocuklar, haydi!

ORKUN KÖKÇÜ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
ORKUN KÖKÇÜ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

11. dakikada sarı kart gören Orkun, çeyrek finale çıkmamız halinde cezalı duruma düştü.

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MAÇA GOLLE BAŞLADIK!
MAÇA GOLLE BAŞLADIK

GOOOOL! İlk dakikada golü bulduk! Sağdan Arda'nın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu kale önünde Merih tamamladı ve takımımızı öne geçirdi.

TURU GEÇERSEK RAKİBİMİZ HOLLANDA
TURU GEÇERSEK RAKİBİMİZ HOLLANDA

A Milli Takımımız, Avusturya'yı elemesi halinde çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Portakallar Romanya'yı 3-0 ile geçti.

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İLK 11'LER BELLİ OLDU
İLK 11LER BELLİ OLDU

AVUSTURYA: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Sabitzer, Baumgartner, Laimer, Schmid, Arnautovic

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Orkun, İsmail, Arda, Kenan, Barış Alper

BAKAN BAK, TARAFTARLARLA BULUŞTU
BAKAN BAK, TARAFTARLARLA BULUŞTU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya ile Türkiye arasında Leipzig'te oynanacak karşılaşma öncesi, Leipzig Şehir Meydanında Türk taraftarlar ile bir araya geldi. Bak, Türk taraftarlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

LEIPZIG KIRMIZI BEYAZ!
LEIPZIG KIRMIZI BEYAZ

EURO 2024'te oynadığımız grup maçlarında olduğu gibi son 16 turu maçı öncesinde de taraftar yürüyüşü gerçekleşiyor.

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STADYUM BAYRAKLARLA DONATILDI
STADYUM BAYRAKLARLA DONATILDI

Maçın oynanacağı Red Bull Arena'daki tribünler Türk Bayrakları ile donatıldı.

MUHTEMEL 11'LER
MUHTEMEL 11LER

Avusturya: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Baumgartner, Laimer, Sabitzer ve Gregoritsch

 

Türkiye: Mert Günok; Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi; İsmail, Salih; Barış, Orkun, Kenan, Arda

TÜRKİYE'NİN OLASI RAKİBİ

Son 16 turunda Avusturya'yı elememiz halinde Romanya - Hollanda galibi ile çeyrek finalde karşı karşıya geleceğiz.

AVUSTURYA DEVLERi SOLLADI
AVUSTURYA DEVLERi SOLLADI

Milli takımımız, Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu’nu 6 puanla ikinci bitirdi. Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu’nu 6 puanla lider tamamladı.

MAÇ BAŞLADI
MAÇ BAŞLADI

Mücadeleye Avusturya başladı. Başarılar Türkiyem!

10 FUTBOLCUMUZ CEZA SINIRINDA
10 FUTBOLCUMUZ CEZA SINIRINDA

A Milli Takım’da sarı kart cezalıları kaptan Hakan ve Samet, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Avusturya’da da Patrick Wimmer, aynı gerekçeyle oynamayacak. Ay yıldızlılarda Avusturya maçı öncesinde 10 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki, Salih, Kenan, İsmail, Mert Günok, Uğurcan, Mert Müldür, Orkun, Kaan ve Arda, bugünkü Avusturya maçında da sarı kart görürlerse cezalı duruma düşecek.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineMAÇ BİTTİ! ÇEYREK FİNALDEYİZ
timelineAVUSTURYA ATTI
timelineGOOOOOOL! 2-0
timelineİLK YARI SONA ERDİ
timelineİSMAİL CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
timelineBASKIYI KIRDIK
timelineORKUN KÖKÇÜ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
timelineMAÇA GOLLE BAŞLADIK!
timelineTURU GEÇERSEK RAKİBİMİZ HOLLANDA
timelineİLK 11'LER BELLİ OLDU
timelineBAKAN BAK, TARAFTARLARLA BULUŞTU
timelineLEIPZIG KIRMIZI BEYAZ!
timelineSTADYUM BAYRAKLARLA DONATILDI
timelineMUHTEMEL 11'LER
timelineTÜRKİYE'NİN OLASI RAKİBİ
timelineAVUSTURYA DEVLERi SOLLADI
timelineMAÇ BAŞLADI
timeline10 FUTBOLCUMUZ CEZA SINIRINDA

İLK 11'LER

AVUSTURYA: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Sabitzer, Baumgartner, Laimer, Schmid, Arnautovic

Haberin Devamı

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Orkun, İsmail, Arda, Kenan, Barış Alper

Gözden KaçmasınA Milli Takımın Avusturya maçından objektiflere yansıyan görüntülerA Milli Takım'ın Avusturya maçından objektiflere yansıyan görüntülerHaberi görüntüle

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Arda Güler’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kaleci Pentz, çizgi üzerinden çıkardı. Dönen topu altıpas içinde önünde bulan Merih Demiral’ın vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
6. dakikada Avusturya’da Schimid’in soldan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe yerden gelen ortayı Posch ayağıyla geriye aşırdı. Kale çizgisine paralel gelen meşin yuvarlağa arka direkte rakibinden önce müdahale eden Merih Demiral, topu kornere gönderdi.
25. dakikada sağ taraftan Arda Güler’in köşe vuruşunda ön direğe gelen ortaya ceza alanında iyi yükselen Merih Demiral’ın kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Posch’un ara pasında savunma arkasına sarkan Arnautovic, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun topu düzeltip sağa ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
59. dakikada sağ taraftan Arda Güler’in kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen ortaya iyi yükselen Merih’in kafa vuruşu filelere gitti. 0-2
66. dakikada Sabitzer’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına gelen ortayı Posck kafayla geriye aşırdı. Arka direkte boş durumda topu önünde bulan Gregoritsch’in şutu ağlarla buluştu. 1-2
90+4. dakikada Prass'ın sol kanattan ortasında Baumgartner'ın ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

 

 

 

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#Euro 2024#Avusturya#Türkiye

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