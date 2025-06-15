🔴 CANLI | Milli yıldızın menajeri Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

TRABZONSPOR TRANSFERDE BÜYÜK OYNUYOR!

Hem teknik heyetin hem de scout ekibinin alınması yönünde rapor verdiği Albert Gronbaek için Trabzonspor Yönetimi, Rennes’in kapısını çalmıştı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Southampton’a kiralanan Danimarkalı yıldız futbolcu, yüksek bonservisi nedeniyle kiralık olarak düşünülüyor.

Bordo-Mavililer, kiralama bedeli olarak yaklaşık 1.5 milyon Euro önermiş, ayrıca sözleşmeye zorunlu olmayan satın alma opsiyonu koymayı da önermişti. Fransız ekibinin bu öneriyi geri çevirdiği ve rakamların güncellenerek yeni bir teklif yapılacağı belirtildi. Trabzonspor, Rennes’i ikna etmek adına satın alma maddesiyle ilgili teklifini zorunluya çevirebilir.

Marsilya forması giyen Amine Harit, Trabzonspor’a yazıldı. Fransız basını, geçtiğimiz sezon sakatlık problemleri yaşayan 27 yaşındaki 10 numarasının Marsilya’da gözden düştüğünü ve ilgilenen kulüplerden birinin de Trabzonspor olduğunu belirtti.

(Fanatik)