🔴 CANLI | Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! Gökhan İnler açıkladı

'ZANIOLO'NUN BONSERVİSİNİ İSTİYORUZ'

Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, HT Spor'a yaptığı açıklamada "Nicolo Zaniolo efsane bir oyuncu, önceden de onu tanıyordum. İtalya'da göz önünde olan bir futbolcu. Transfer süreci çok zor geçti. Galatasaray kolay vermek istemedi. Başka takımalarla yarıştık. Zaniolo, milli takıma dönmek istediği içi ayrılmak istedi. Bizi seçti. Görüşmemiz olumlu geçti, o da istedi. Zaniolo iyi performans sergiliyor, ekstra çalışıyor. Rakamları burada söyleyemem ama transfer görüşmelerimiz sürüyor. Ama Galatasaray'ın da kolaylık sağlaması lazım. En önemlisi oyuncunun performansı. Her şey olabilir. Bizim bütçemiz için bonservisi yüksek ama Okan Buruk ile görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.