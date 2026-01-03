🔴 CANLI | Galatasaray istedi, Fenerbahçe harekete geçti! Sürpriz transfer teklifi

🔴 CANLI | Galatasaray istedi, Fenerbahçe harekete geçti! Sürpriz transfer teklifiGüncelleme Tarihi:
Domenico Tedesco'nun orta saha transferi üzerine Fenerbahçe transferde sürpriz bir isme yöneldiği öne sürüldü.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Matteo Guendouzi için resmi girişimde bulundu.
TuttoMercato'ya göre Fenerbahçe, Lazio'nun Fransız yıldızı için resmi teklifte bulundu.
2024 yılında 14 milyon euroya Marsilya'dan Lazio'ya imza atan Guendouzi, İtalya ekibiyle 109 maça çıktı ve 6 gol - 10 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray’da bir süredir yürütülen temaslar mutlu sonla noktalandı. Sarı-kırmızılı ekipte forma giyen orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, bir Süper Lig takımıyla anlaştı.
Edinilen bilgilere göre Galatasaray, transfer için bonservis talebinde bulunmadı. Berkan Kutlu’nun, işlemlerin tamamlanmasının ardından 1-2 gün içerisinde Konyaspor’un Antalya’da sürdürdüğü kamp çalışmalarına katılması bekleniyor.
Yurt içi ve yurt dışından pek çok takımın yeşil-kırmızılı kulüple temasa geçtiği Adem Yeşilyurt için en ciddi ilgiyi Süper Lig’in güçlü ekipleri Trabzonspor ve Fenerbahçe gösterdi. Fenerbahçe, oyuncunun durumunu yakından takip ederek kulüpten bilgi alırken, Trabzonspor ise daha hızlı hareket edip yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.
Bu görüşmede Trabzonspor yönetimi, para ve oyuncu paketinden oluşan bir teklif sundu. Karşıyaka cephesi teklife olumlu yaklaşsa da değerlendirmek için süre talep etti. Yeşil-kırmızılı yöneticilerin yapacakları toplantının ardından nihai kararı vermesi beklenirken, tarafların hafta içinde anlaşarak transferi resmiyete dökmesi öngörülüyor. Anlaşma sağlanması halinde Adem Yeşilyurt’un sezon sonuna kadar Karşıyaka forması giymeye devam edeceği ifade edildi.
Galatasaray'ın, Hakan Çalhanoğlu transferi için ocak ayında yeniden devreye girmesi bekleniyor. İtalyan devi, Hakan'ı bırakmak istemiyor.
Inter cephesi, Hakan ile sözleşme yenilemeyi düşünüyor. Önümüzdeki haftalarda, 2027'de sona erecek sözleşmesini uzatmak için resmi girişimler başlayabilir
Beşiktaş'ın transfer çalışmaları kapsamında sürpriz bir isim gündeme geldi. Gelen haberlere göre Siyah-Beyazlılar, İngiliz ekibi Manchester United’ın genç orta sahası Kobbie Mainoo’nun kiralama şartlarını sordu. 2005 doğumlu futbolcu için Everton’un da devrede olduğu gelen haberler arasında yer aldı. Bu sezon ligde 11 maçta 212 dakika, kupada 1 maçta 90 dakika süre alan Mainoo skor katkısı yapamadı. Yapılacak maliyet araştırması sonrasında transfer için adım atılıp, atılmayacağı karar verilecek.
Fenerbahçe, orta saha transferi için listesine Youssouf Fofana’yı da ekledi. Geçtiğimiz sezonun başında Monaco’dan Milan’a transfer olan Fransız yıldız için çalışmalar başladı. Yönetim, Nkunku görüşmeleri sırasında Fofana’ya olan ilgisini de karşı tarafa iletti.
20 MİLYON EURO
Kanarya, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için 20 milyon Euro’yu gözden çıkarmış durumda. Milan’a teklif sunuldu ve gelecek cevap beklenmeye başladı. İtalyan ekibi eğer Fofana’yı satmaya sıcak bakarsa, bu oyuncu için de pazarlıklar başlayacak. Fransa Milli Takımı’nın da formasını giyen yıldız futbolcu, 2024 yazında Galatasaray’ın da gündemine gelmiş, ancak tercihini Milan’dan yana kullanmıştı.
Kara Kartal’ın savunma için istediği Emmanuel Agbadou’da sıcak bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig takımlarından Wolves, Fildişili oyuncu için 20 milyon Euro talep ettiğini Beşiktaş Yönetimi’ne iletti. Siyah-Beyazlılar ise daha önce olduğu gibi bu transfer için bu bedelin çok yüksek olduğunu belirtti. 28 yaşındaki futbolcu için yeni bir teklif daha yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Eğer Beşiktaş’ın yeni önerisi kabul görürse veya Wolves orta yolda buluşursa, görüşmeler yeniden hızlanacak.
Hırvatistan Milli Takımı'nda Luka Modric'in partneri olan Mateo Kovacic'e Süper Lig yolu göründü. İnter, Chelsea, Real Madrid gibi takımların formasını giyen ve kariyerini Premier Lig devi Manchester City'de sürdüren yıldız orta saha oyuncusu menajerler aracılığıyla Süper Lig devine önerildi.
'6 numara' pozisyonuna yeni Gedson'unu arayan Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor... Gelen haberlere göre orta saha için takviye hazırlıklarında listeye yeni bir isim eklendi. Gelen haberlere göre İİngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin forması giyen Mateo Kovacic, Beşiktaş’a önerildi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun durumu, kulüp içinde değerlendirmeye alındı.
Genel koordinatör Serkan Reçber’in önerisiyle gündeme gelen Kamada’ya, teknik direktör Sergen Yalçın’ın da olumlu rapor verdiği öğrenildi. Yönetim, oyuncu ve kulübüyle temasları sıklaştırarak transferi kısa sürede sonuçlandırmak istiyor. Bu sezon Premier Lig’de 14 maçta görev alan 1.80 boyundaki Kamada, 2 asistlik katkı sağladı. Deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Ara transferde kadrosuna takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray, transfer piyasasında beklenmedik bir adım attı. Fenerbahçe’nin de ilgilendiği yıldız oyuncu için sarı-kırmızılılar hızlı bir şekilde harekete geçti.
OLAY İDDİA
Galatasaray’ın orta saha adayları arasında flaş bir isim daha girdi. Ara transferde kadrosunu 2 orta saha oyuncusuyla birden takviye etmenin hesapları içinde olan SarıKırmızılı kulübün rotayı bu kez İtalya’ya çevirdiği ileri sürüldü. İddia, İtalyan spor gazetelerine ait. Çizme’de yayın yapan birçok gazete gün içerisinde Galatasaray’ın, Inter forması giyen Davide Frattesi ile ilgilendiğini duyurdu. Hatta Fenerbahçe’nin de bu transfer için devrede olduğu, ancak Sarı-Kırmızılı kulübün bu ay içinde transferi bitirme ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.
Fenerbahçe, hem beklentilerin altında kalması hem de yabancı kontenjanında yer açmak için Sebastian Szymanski ile bu transfer döneminde yolları ayırmak istiyor.
Polonyalı futbolcuya şu ana kadar iki takım ilgi gösterdi: Lyon ve Frankfurt... Sarı-Lacivertliler’de taraftar protestosu nedeniyle mutsuz olan Szymanski, iki ekibe de sıcak bakıyor.
Frankfurt, Fenerbahçe ile temasa geçip 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisini sordu. Yönetimin 10 milyon Euro’luk talebi, Alman ekibine fazla geldi.
ZORUNLU OPSİYONLA KİRALIK
Farklı bölgelere de transfer yapacak olan Frankfurt, bu rakamı şu anda ödemek istemiyor. Fenerbahçe ise 10 milyon Euro’nun altına inmeyi düşünmüyor. Sarı-Lacivertliler, Szymanski’yi isteyen takımlara farklı bir seçenek sundu.
Beşiktaş’ta kaleci yapılanmasında önemli bir değişim kapıda. Siyah-Beyazlılar, tecrübeli file bekçisi Mert Günok ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, kaleyi genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirmeyi hedeflemişti. Bu doğrultuda Beşiktaş’ın 1 numaralı adayı, Premier Lig ekibi Chelsea’nin Danimarkalı kalecisi Filip Jörgensen için girişimler devam ediyor.
Yönetim, Jörgensen için 1.5 sezon kiralama ve satın alma opsiyonu içeren resmi teklifini İngiliz kulübüne iletti.
