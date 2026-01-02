🔴 CANLI | Galatasaray, Icardi'ye sözleşme teklifi yaptı! İşte yeni maaşı

F.BAHÇE VE JUVENTUS'UN TRANSFER SAVAŞI

Davide Frattesi, Juventus'un radarında. Inter, oyuncuyu satmak istiyor ve 30-35 milyon Euro bandında bir rakama onay verecek.

Mavi siyahlılar, Frattesi'yi İtalya'da bir kulübe satmak yada kiralamak istemiyor. Juventus, satın alma zorunluluğu olmayan bir kiralama teklifi iletmek istiyor. Resmi temaslar yakın zamanda başlayacak.

İtalyan orta saha oyuncusu için Fenerbahçe de girişimlerde bulundu ve Türkiye haricinde diğer seçenekler de araştırılıyor.

[La Gazzetta dello Sport]