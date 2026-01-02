🔴 CANLI | Galatasaray, Icardi'ye sözleşme teklifi yaptı! İşte yeni maaşı

🔴 CANLI | Galatasaray, Icardi'ye sözleşme teklifi yaptı! İşte yeni maaşıGüncelleme Tarihi:
🔴 CANLI | Galatasaray, Icardi'ye sözleşme teklifi yaptı! İşte yeni maaşıGüncelleme Tarihi:
Arjantinli gazeteci Leo Paradizo:
Galatasaray, Mauro Icardi'ye yeni sözleşme teklifi yaptı.
2 yıllık kontrat öneren Galatasaray, yıllık maaşında indirime gitmesini istedi ve mevcut sözleşmesindeki alacaklarının yarısının karşılanabileceğini iletti."
* Mauro Icardi, Galatasaray'dan yıllık 10 milyon Euro kazanıyor.
Davide Frattesi, Juventus'un radarında. Inter, oyuncuyu satmak istiyor ve 30-35 milyon Euro bandında bir rakama onay verecek.
Mavi siyahlılar, Frattesi'yi İtalya'da bir kulübe satmak yada kiralamak istemiyor. Juventus, satın alma zorunluluğu olmayan bir kiralama teklifi iletmek istiyor. Resmi temaslar yakın zamanda başlayacak.
İtalyan orta saha oyuncusu için Fenerbahçe de girişimlerde bulundu ve Türkiye haricinde diğer seçenekler de araştırılıyor.
[La Gazzetta dello Sport]
Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda hareket eden bordo mavililer, Chibuike Nwaiwu için adımlarını sıklaştırdı. Karadeniz ekibi, Nijeryalı stoper için kulübü Wolfsberger'e ikinci teklifini yaptı.
Trabzonspor’un yerli stoper adayının ise Ümit Akdağ olduğu öğrenildi. Bordo mavililer ile Corendon Alanyaspor arasında, bu oyuncu için bonservis pazarlığının sürdüğü belirtildi.
(TRT Spor)
Fenerbahçe, Beşiktaş ile yolları ayırmayı planlayan Mert Günok'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, tecrübeli eldiven ile görüşme gerçekleştirdi.
Beşiktaş'ta öne çıkan isim Filip Jorgensen oldu. Fanatik'in haberine göre genç yaşı, gelişime açık profili ve uzun yıllar kaleyi emanet edebilecek potansiyeliyle Jorgensen’in teknik heyetin beklentilerine uygun görüldüğü ifade edildi.
Beşiktaş, orta saha için alternatif çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar’ın, Ligue 1 ekibi Nice’te forma giyen Cezayirli Hicham Boudaoui’la ilgilendiği öğrenildi. Fanatik'in haberine göre yönetimin, 26 yaşındaki oyuncu için opsiyonlu kiralama seçeneğini masaya koyduğu ve kulübüyle temaslara başladığı bildirildi. Teknik heyetin de olumlu rapor verdiği Boudaoui’nin sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor.
Beşiktaş'ta sol bek adayları arasına Burnley’de forma giyen Quilindschy Hartman da girdi.
Bu sezon 15 maçta oynayıp 4 asist üreten 24 yaşındaki Hartman, düzenli olarak forma giymesine karşın, küme düşmelerine kesin gözüyle bakıldığı için İngiltere Premier Lig ekibinden ayrılmak istiyor.
İngiltere Premier Lig lideri ve şampiyonluk adaylarından Arsenal, Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler'i istiyor.
Fichajes'te yer alan habere göre Mikel Arteta, Arda Güler'i özellikle yönetimden talep etti.
Arsenal'in Arda Güler teklifi satın alma opsiyonlu 80 milyon Euro olacak.
Beşiktaş'ta gelecek oyuncular kadar takımdan ayrılacak futbolcular da büyük önem arz ediyor. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Uduokhai'a Fransa ve Almanya'dan talipler var. Deneyimli futbolcunun ayrılığı an meselesi.
Beşiktaş, Takım kaptanı Orkun Kökçü’nün ağabeyi Ozan Can’ı renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. Hollanda Eredivisie takımlarından Volendam’da forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu süredir takip eden Beşiktaş Kulübü scout ekibinin, transfer edilmesi yönünde olumlu rapor verdiği öğrenildi.
Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'nın sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelini ödedi ve transferi bitirdi.
Yönetim, bu transfer için toplam 5.7 milyon Euro ödeme yaptı. 25 yaşındaki futbolcu yıllık 1.4 milyon Euro kazanacak ve 4.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.