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Livan Burcu kimdir, nereli, kaç yaşında? Beşiktaş'ın ilgilendiği Livan Burcu hangi takımlarda oynadı?

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Livan Burcu kimdir, nereli, kaç yaşında Beşiktaşın ilgilendiği Livan Burcu hangi takımlarda oynadı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 14:24

Livan Burcu kimdir sorusu, son dönemde futbolseverler tarafından merak edilen bir konu haline geldi. Alman asıllı Türk futbolcu, futbola altyapıda başladığı Eintracht Frankfurt'tan sonra profesyonel kariyerine Union Berlin'de devam etmektedir. Peki, Livan Burcu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Livan Burcu, Almanya'nın Frankfurt şehrinde doğmuş ve futbola genç yaşta başlamıştır. Sol kanat oyuncusu olarak bilinen Burcu, Almanya'nın Union Berlin'de kulübünde profesyonel futbol hayatına devam etmektedir. Peki, Livan Burcu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

LİVAN BURCU KİMDİR?

Livan Burcu, 28 Eylül 2004 doğumlu bir futbolcudur. Almanya'nın Frankfurt şehrinde dünyaya gelen Burcu, futbol hayatına FSV Frankfurt altyapısında başlamış ve ardından Eintracht Frankfurt'a geçmiştir. Uzun yıllar Eintracht Frankfurt altyapısında eğitim aldıktan sonra, profesyonel kariyerine 2022 yılında Almanya'nın 3. Lig takımlarından Sandhausen'de başlamıştır. Şu an Union Berlin'de forma giymektedir. Sol kanat pozisyonunda oynayan Livan Burcu, hızlı ve teknik oyun tarzıyla dikkat çekmektedir​.

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Livan Burcu, genç yaşlarda başladığı futbol kariyerinde önemli adımlar atmıştır. FSV Frankfurt altyapısında başlayan futbol serüveni, 2013'te Eintracht Frankfurt'a transferiyle hız kazanmıştır. 2022'de Sandhausen'a katılmadan önce Eintracht Frankfurt'un genç takımlarında deneyim kazandı. Sandhausen'de profesyonel olarak forma giyen Burcu, burada çıktığı maçlarda gösterdiği performansla dikkat çekmiştir.

Ayrıca 2023 yılında Türkiye U-21 milli takımıyla da bir kez sahaya çıkmıştır​.

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

 

  • FSV Frankfurt (2010–2013) – Altyapı
  • Eintracht Frankfurt (2013–2021) – Altyapı
  • Sandhausen (2022–günümüz) – Profesyonel futbolcu
  • 1.FC Magdeburg – Profesyonel futbolcu
  • U. Berlin - Profesyonel futbolcu

 

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