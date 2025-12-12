×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Livakovic'in sözleşmesi feshediliyor! İşte yeni takımı

Güncelleme Tarihi:

#Dominik Livakovic#Girona#Fenerbahçe
Livakovicin sözleşmesi feshediliyor İşte yeni takımı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 12:20

Sezon başında Fenerbahçe’den Girona’ya kiralanan kaleci Dominik Livakovic’in yeni adresini Hırvat basını duyurdu.

Haberin Devamı

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, 1 maça dahi çıkmadan ayrılmaya hazırlanıyor.

Girona Teknik Direktörü Michel, dün yaptığı basın toplantısında Livakovic'in takımdan ayrılmak istediğini açıklamış ve şu sözleri kullanmıştı:

"LIVAKOVIC OYNAMAK İSTEMİYOR"

“Livakovic ayrılmak istiyor. Burada oynamak istemiyor, önceliği Dünya Kupası. Gazzaniga hasta olmasına rağmen oynamak zorunda kaldı çünkü Livakovic oynamak istemiyor. Bu durumdan dolayı çok kızgınım.”

Livakovicin sözleşmesi feshediliyor İşte yeni takımı

Hırvatistan'tan Nacional'ın haberine göre, Livakovic, eski takımı Dinamo Zagreb ile anlaşmaya vardı.

Hırvat kaleci, 'Bir sezonda 3 takımda forma giyemez' kuralını ihlal etmemek için Girona ile bundan sonra maça çıkmayacağını kulübüne iletti.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFenerbahçenin galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendiFenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi!Haberi görüntüle

Ayrıca Hırvat kalecinin Dinamo Zagreb'le anlaşmasının kulüp başkanı Zvonimir Boban, teknik direktör Mario Kovacevic ve Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic'i memnun ettiği yazıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dominik Livakovic#Girona#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!