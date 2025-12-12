Livakovic'in sözleşmesi feshediliyor! İşte yeni takımı

Haberin Devamı

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, 1 maça dahi çıkmadan ayrılmaya hazırlanıyor.

Girona Teknik Direktörü Michel, dün yaptığı basın toplantısında Livakovic'in takımdan ayrılmak istediğini açıklamış ve şu sözleri kullanmıştı:

"LIVAKOVIC OYNAMAK İSTEMİYOR"

“Livakovic ayrılmak istiyor. Burada oynamak istemiyor, önceliği Dünya Kupası. Gazzaniga hasta olmasına rağmen oynamak zorunda kaldı çünkü Livakovic oynamak istemiyor. Bu durumdan dolayı çok kızgınım.”

Hırvatistan'tan Nacional'ın haberine göre, Livakovic, eski takımı Dinamo Zagreb ile anlaşmaya vardı.

Hırvat kaleci, 'Bir sezonda 3 takımda forma giyemez' kuralını ihlal etmemek için Girona ile bundan sonra maça çıkmayacağını kulübüne iletti.

Ayrıca Hırvat kalecinin Dinamo Zagreb'le anlaşmasının kulüp başkanı Zvonimir Boban, teknik direktör Mario Kovacevic ve Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic'i memnun ettiği yazıldı.