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Livakovic sevindi, Szymanski üzüldü! Ronaldo'dan 901. gol

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#UEFA Uluslar Ligi#Polonya#Hırvatistan
Livakovic sevindi, Szymanski üzüldü Ronaldodan 901. gol
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 00:10

UEFA Uluslar A Ligi'nde Hırvatistan, Polonya'yı 1-0 mağlup etti. Fenerbahçeli futbolcular Livakovic ve Szymanski mücadelede forma giydi.

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UEFA Uluslar Ligi'nde bugün 9 maç oynandı. Fenerbahçeli futbolcular Livakovic ile Szymanski'nin karşı karşıya geldiği maçta Hırvatistan, Polonya'yı Modric'in frikikten attığı golle 1-0 mağlup etti.

Mücdelede Hırvatistan'ın kalesini Livakovic korurken Szymanski 86. dakikada kenara geldi. Başakşehir'in golcüsü Piatek maçta süre almadı.

Ronaldo 901. golünü attı

Grubun diğer maçında Portekiz, geriye düştüğü maçta İskoçya'yı 2-1 mağlup etti. İskoçya'nın golünü 7. dakikada McTominay atarken Portekiz'in sayılarını 54'te Fernandes, 88'de Ronaldo kaydetti.

Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 901. golü kaydetti.

Bu sonuçla A Ligi 1. Grup'ta Portekiz puanını 6 yaptı. Hırvatistan ve Polonya'nın 3'er puanı var. İskoçya ise puansız.

Livakovic sevindi, Szymanski üzüldü Ronaldodan 901. gol

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UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

A Ligi 1. Grup
Portekiz 2-1 İskoçya
Hırvatistan 1-0 Polonya

A Ligi 4. Grup
Danimarka 2-0 Sırbistan
İsviçre 1-4 İspanya

C Ligi 1. Grup
Slovakya 2-0 Azerbaycan
İsveç 3-0 Estonya

C Ligi 3. Grup
Lüksemburg 0-1 Belarus
Bulgaristan 1-0 Kuzey İrlanda

D Ligi 1. Grup
Cebelitarık 2-2 Liehctenstein

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#UEFA Uluslar Ligi#Polonya#Hırvatistan

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