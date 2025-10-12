Litvanya'da Szymanski'nin gecesi: Golünü kornerden attı, performansıyla mest etti!

Haberin Devamı

Litvanya ile Polonya, 2026 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında karşı karşıya geldi.

Litvanya'nın ev sahipliği yaptığı maça Fenerbahçe formasını terleten Sebastian Szymanski'nin attığı gol ve sergilediği performans damga vurdu.

DİREKT KALEYE

Karşılaşmanın 15. dakikasında kazanılan korner vuruşunda topun başına geçen Szymanski, meşin yuvarlağı direkt kaleye gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Golün ardından 26 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.





BİR DE ASİST

Soyunma odasından 1-0'lık üstünlükle dönen Polonya'da Robert Lewandowski, Szymanski'nin yaptığı ortaya kafa vurarak topu filelere gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı.

Haberin Devamı

Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Polonya, gruptaki puanını 13'e yükseltti. Sırdaki maçta Polonya, evinde 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Hollanda'yı ağırlayacak.

SZMYANSKI'NİN GECESİ

Litvanya'da oynanan maça 1 gol, 1 asist sığdıran Fenerbahçe'nin yıldızı, 82 dakika sahada kaldığı süre zarfında takımın en çok ikili mücadele kazanan (14/11), en çok kilit pas atan (4) ve en çok top kazanan (4) ismi oldu.

POLONYA KARİYERİ

Szymanski bu golle birlikte milli formayla çıktığı 50. maçında 6. golünü kaydetti.

İşte gecenin toplu sonuçları;

İskoçya 2-1 Belarus

Danimarka 3-1 Yunanistan

Hollanda 4-0 Finlandiya

San Marino 0-4 Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti

Romanya 1-0 Avusturya

Faroe Adaları 2-1 Çekya

Hırvatistan 3-0 Cebelitarık