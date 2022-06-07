Litvanya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? UEFA Uluslar Ligi Litvanya Türkiye milli maçı canlı yayın bilgisi

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Litvanya Türkiye maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. UEFA Uluslar C Ligi Grup 1 ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Litvanya ile mücadele edecek. Karşılaşma Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta LFF Stadı'nda oynanacak. Maçı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Novak Simovic yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Türkiye: Doğan, Mert Müldür, Kaan, Serdar, Ferdi, Salih Özcan, Ozan, Cengiz, Hakan, Doğukan, Halil.

Litvanya: Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov, Laukzemis.

LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Litvanya Türkiye maçı bu akşam oynanacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen izlenecek. Maçı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Milan Mitic olacak.

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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk müsabakasında Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup ederek güzel bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında yarın Litvanya'ya konuk olacak. Milli takım, Lüksemburg'a 2-0 mağlup olan Litvanya karşısında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçıyla tarihinde 606. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 328'i resmi, 277'si özel 605 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 231 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı. Milli takım, yarın karşı karşıya geleceği Litvanya ile tarihinde ilk kez mücadele edecek.

STEFAN KUNTZ, LİTVANYA MAÇI ÖNCESİ AÇIKLADI: "İLK 11'DE DEĞİŞİKLİKLER OLACAK"

Milli Takım'da Teknik Direktör Stefan Kuntz, salı günü oynanacak mücadele öncesinde Yunus Akgün'le birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ALIŞIK OLMADIĞIMIZ BİR ZEMİN"

Alışık olmadıkları bir zeminde mücadele edeceklerini söyleyen Kuntz, "Bu saha koşulları tabii ki etkileyecek. Alışık olmadığımız bir zemin. Faroe Adaları maçından sonraki ilk antrenmanı Riva'da yaptık, tabii ki farklı olacak. Futbolcular etkilenecektir ama bu maçlar kafamızda kazanmamız gereken maçlar. Önemli olan karşılaşmaya ve skora dönük düşünmemiz" açıklamasını yaptı.

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İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK SİNYALİ

Takımda rotasyona gidebileceğini mesajını veren Alman çalıştırıcı, "Oyuncuların yorgunluklarına göre ilk 11'de bazı değişiklikler olacaktır. Mücadeleden vazgeçmeyen bir takım sahada göreceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.