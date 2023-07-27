Litvanya basını, Galatasaray kafilesini dağınıklıkla suçladı

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‘Delfi’ isimli internet site Galatasaray’ın kullandığı iddia edilen ve çoğu maç sonrası görülen bir görüntüyü ‘Türk soyunma odasında dağınıklık’ başlığı ile paylaştı. Haberde “Misafir takımın soyunma odasında yenmemiş pizza parçaları, yere saçılmış boş su şişeleri ve soyunma odasının ortasındaki ahşap masanın altında bir çöp yığını vardı” ifadelerini kullandı.

Zengin kadro sentetik çimde işe yaramadı

· Zalgiris Vilnius’un uzatmalarda bulduğu golle G.Saray ile 2-2 berabere kalması Litvanya basınında geniş yer buldu. Litvanya basını takımlarından övgüyle bahsetti. Öne çıkan başlıklar şöyle:

· Tv3: Vilnius’taki müthiş futbol performansı beraberlikle sona erdi. Maçta tutku ve mücadele eksik olmadı. Zalgiris son anda beraberliği kopardı.

· Delfi: Galatasaray, Litvanya şampiyonundan on kat daha zengin bir kulüp ancak sarı kırmızılı konuk ekip LFF Stadyumu’nun sentetik sahasında üstünlüğünü kanıtlayamadı. Uzun süredir maçın favorisi olarak görülen Türk ekibi karşısında Donatas Kazlauskas tarihi bir beraberliği getirdi.

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· Lrt: Dramatik futbol gösterisi. Zalgiris maçın uzatma dakikalarında dramatik bir beraberlik elde etti.

· Lrytas: Zalgiris güçlü Galatasaray’ın galibiyetle ayrılmasına izin vermedi.