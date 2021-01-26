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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.01.2021 - 13:08 | Son Güncelleme:

Lisandro Lopez, Atlanta United'da!

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Lisandro Lopez, Atlanta United'da!
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Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Atlanta United, Arjantinli golcü Lisandro Lopez'i transfer etti.

Atlanta United Kulübü, Arjantin'in Racing takımından ayrılan 37 yaşındaki Lopez ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Portekiz'in Porto, Fransa'nın Olympique Lyon, Katar'ın El-Gharafa, Brezilya'nın Internacional ekiplerinde forma giyen Lopez, son 5 yıldır kariyerine başladığı Racing'de görev yapmıştı.

Gabriel Heinze, MLS ekibi Atlanta Unitedın teknik direktörü oldu
Gabriel Heinze, MLS ekibi Atlanta United'ın teknik direktörü oldu!

Porto ve Olympique Lyon'daki etkili performansıyla dikkatleri üzerine çeken Lopez, Arjantin Milli Takımı formasıyla 7 kez sahaya çıkmış ve bir gol atmıştı.

MLS'e 2017'de dahil olan ve 2018'de şampiyonluk yaşayan Atlanta United, eski Arjantinli futbolcu Gabriel Heinze'yi geçen ay teknik direktörlüğe getirmişti.

 

Lisandro Lopez, Atlanta Unitedda

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