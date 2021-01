Liquid yeni transferini açıkladı

Liquid, MIBR'den Gabriel "⁠FalleN⁠" Toledo ile remi olarak anlaştıklarını duyurdu. Brezilyalı oyuncu, Aralık ayında IEM Global Challenge'ın ardından takımdan ayrılan Russel "⁠Twistzz⁠" Van Dulken'in yerini dolduracak. FalleN, takımın ana AWP oyuncusu olacak.

A man who needs no intro. Welcome to Liquid, @FalleNCS! pic.twitter.com/BBwhpcIwzC