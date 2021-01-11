Liquid yeni transferini açıkladı

Liquid, MIBR'den Gabriel "⁠FalleN⁠" Toledo ile remi olarak anlaştıklarını duyurdu. Brezilyalı oyuncu, Aralık ayında IEM Global Challenge'ın ardından takımdan ayrılan Russel "⁠Twistzz⁠" Van Dulken'in yerini dolduracak. FalleN, takımın ana AWP oyuncusu olacak.

A man who needs no intro. Welcome to Liquid, @FalleNCS! pic.twitter.com/BBwhpcIwzC — Team Liquid CSGO (@TeamLiquidCS) January 9, 2021

FalleN, “Liquid gibi bir takıma katılmak benim için harika bir başarı. Liquid ile birlikte pek çok şey başaracağımızı hissediyorum.” dedi.

“Liquid’de yer almayı kabul ettim çünkü yıllar boyu onlara karşı oynadım, güçlü ve zayıf noktalarını, oyunu nasıl oynadıklarını biliyorum. Bence yeteneklerim ve oyunu görüş tarzımla takıma yardımcı olabilirim. Takıma kattığım ana faydanın AWP kullanma yeteneklerim olduğunu düşünüyorum. Liquid uzun bir süredir AWP oyuncusu olmamasına rağmen başarılı ve bunun da farkında ancak yine de ekipte bu rolü üstlenecek birini arıyorlardı ve bunun için de beni seçtikleri için çok mutluyum.”

29 yaşındaki oyuncu, MIBR ile gergin bir dönem geçirdikten sonra kariyerine Liquid ile yeni bir sayfa açmayı umuyor. MIBR’den, organizasyonun Fernando "⁠fer⁠" Alvarenga, Epitacio "⁠TACO⁠" de Melo ve takım koçu Ricardo "⁠dead⁠" Sinigaglia’ı çıkarması üzerine protesto olarak ayrılmıştı. Bununla beraber Liquid de FalleN ile birlikte yeni bir döneme başlamayı umuyor.

FalleN, Liquid'de Nisan ve Aralık 2018 arasında sekiz ay boyunca SK ve MIBR'de takım arkadaşı olan Stewie2K ile yeniden bir araya gelecek.

FalleN’ın katılmasıyla birlikte Liquid’in güncel kadrosu şu şekilde:

Jonathan "⁠EliGE⁠" Jablonowski

Keith "⁠NAF⁠" Markovic

Jake "⁠Stewie2K⁠" Yip

Michael "⁠Grim⁠" Wince

Gabriel "⁠FalleN⁠" Toledo

Jason "⁠moses⁠" O'Toole (coach)

Russel "⁠Twistzz⁠" Van Dulken (benched)