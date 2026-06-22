Lionel Scaloni'den Messi'ye övgü!

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2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ikinci haftasında Arjantin, Avusturya'yı 2-0 yendi. Mücadelenin ardından Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, maçtaki 2 golün sahibi Lionel Messi'den övgüyle bahsetti.

"SÖYLENECEK HİÇBİR ŞEY YETERLİ OLMUYOR"

Basın toplantısında konuşan Arjantinli çalıştırıcı "Takım zor anlar yaşarken bile Messi top kazanıyordu, mücadeleden hiç vazgeçmiyordu. Bir oyuncunun bu kadar adanmış olması bir sebepten kaynaklanır ve onun yarattığı etki de tam olarak budur. Artık onun hakkında ne söyleyeceğimi bilmiyorum; söylenecek hiçbir şey yeterli olmuyor." dedi.

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"ACI ÇEKMEYİ BİLİYORUZ"

Scaloni sözlerini ise "Gerektiğinde takım acı çekmesini biliyor. Zaman zaman topa sahip olamadık ama takımın en büyük artısı, her an ne yapması gerektiğini bilmesi. Geliştirmemiz gereken bazı yönler vardı. Sabırlı kaldığımızda doğru pasları bulduk. Elbette daha iyisini yapabiliriz ama iyi durumdayız ve rekabetçi kalmaya devam ediyoruz." ifadeleriyle sonlandırdı.