Lionel Scaloni: 'İspanya daha iyiydi!'

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Arjantin, normal süresi golsüz tamamlanan 2026 FIFA Dünya Kupası Finali'nde İspanya'ya 1-0 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci tamamladı. Mücadelenin ardından Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni konuştu.

İşte Scaloni'nin açıklamaları;

"HER ŞEYİ YAPTIK"

"Üzgünüz ama sahada elimizden gelen her şeyi yaptığımızı biliyoruz. Buraya nasıl geldiğimizle ilgili söyleyecek çok şeyim var ama artık bunun bir anlamı yok. Bu oyunculara bize bir Dünya Kupası finali daha yaşattıkları ve son düdüğe kadar mücadele ettikleri için sonsuz teşekkür ediyorum."

"İSPANYA DAHA İYİYDİ"

"İspanya daha iyiydi, gerçek bu. Ancak oyuncularımın bugüne kadar yaptıkları ve buraya gelmek için verdikleri emek her zaman aklımda kalacak. Bu noktaya ulaşmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bu yüzden buna büyük değer vermeliyiz."

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"SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUZ"

"Biz kazandığımızda nasıl büyük bir takımsak, kaybettiğimizde de öyle olmalıyız. Bugün kaybetmeyi de bildiğimizi gösteriyoruz. Maçı kaybettik ve bunun sorumluluğunu üstleniyoruz. Ancak bu, buraya gelene kadar başardığımız her şeyi unutacağımız anlamına gelmiyor."