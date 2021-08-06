Lionel Messi'ye en çok yakışan forma! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Barcelona - Messi ayrılığı sonrası sosyal medya çalkalandı. Messi ve yeni takımıyla ilgili birçok yakıştırma yapıldı.



Sosyal medyada Lionel Messi çılgınlığı başlarken TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü “Hey Keçi, Bizimle yeni bir hikaye yazmanın zamanı geldi! Ankara'da seni bekliyoruz” mesajını resmi hesabından hem Türkçe hem de İspanyolca paylaşarak Messi’ye davette bulundu.

Fenerbahçeli taraftarlar Messi için Twitter’da 'Come to Fenerbahçe' hashtagi açarken bu başlık kısa sürede Trend Topic oldu.

Spor Arena Instagram hesabımızda ise Messi'ye dört büyük takım forması giydirerek bir anket başlattık. Sizce hangi forma Messi'ye yakıştı?



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