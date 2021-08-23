Lionel Messi’nin veliahtı Avusturyalı Yusuf Demir

Barcelona, önceki gün Athletic Bilbao ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, karşılaşmanın 62. dakikasında oyuna girerek ilk kez bir La Liga maçında Katalan ekibinin formasını giydi.

KOEMAN’IN GÖZÜNE GiRMEYi BAŞARDI

18 yıl 80 günlük Yusuf, böylece Lionel Messi’den sonra Barcelona formasıyla La Liga’da forma giyen en genç yabancı futbolcu oldu. 10 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına Barcelona B takımına kiralanan Yusuf, sezon öncesi hazırlık maçlarında Stuttgart’a 1 gol atıp, Juventus karşısında Depay’a 1 asist yapınca teknik direktör Ronald Koeman’ın gözüne girmeyi başardı. Bu performansı sonrası A takıma terfi ettirilen genç futbolcu kariyer basamaklarını oldukça hızlı tırmanan bir yetenek.

MÜTEVAZI BiR AiLEDEN GELiYOR

2003 yılında Avusturya’nın başkenti Viyana’da doğan Yusuf Demir, mütevazı bir aileden geliyor. Babası garson, annesi süpermarket çalışanı olan Yusuf’un ağabeyleri ve kuzenleri de futbol oynuyor. Kariyerine Viyana’da başlayan Yusuf, daha sonra adını futbol dünyasına duyurduğu Rapid Wien’e geçiş yaptı. 10 yaşında Rapid altyapısına transfer olan Yusuf Demir, küçük yaşına rağmen yeteneğiyle kısa süre içinde U13 takımında oynamaya başladı. Onun bu gelişiminde kulübün efsane isimlerinden, Bayern Münih’te yetişen Steven Hofmann’ın büyük payı vardı.

RAPiD WiEN TARiHiNiN EN GENÇ FUTBOLCUSU

Yusuf Demir sadece Barcelona’da tarihe geçmedi. Daha önceki kulübü Rapid Wien’de de neredeyse tüm kategorilerde en genç oyuncu rekorlarını elinde bulunduruyor. 2019’da ilk kez A takım formasıyla Admira Wacker maçına çıkan Yusuf, 16 yıl 196 gün ile ‘Rapid Wien tarihinin en genç futbolcusu’ unvanını aldı. Daha sonra oynadığı tüm maçlarda iyi performans gösteren Yusuf, henüz 18 yaşında iken takımın değişmez ismi oldu. U15’ten itibaren Avusturya’nın tüm genç milli takımlarında oynayan Yusuf, toplam 22 gol attı. A milli takım tercihini Avusturya dan yana kullanan Yusuf’a, David Alaba dan sonraki yeni lider gözüyle bakılıyor.

iKi YIL ÜST ÜSTE EN iYi OYUNCU SEÇiLDi

Rapid Wien’de Steven Hofmann tarafından özel olarak çalıştırılan Yusuf Demir, 2019 yılında Almanya’daki Mercedes-Benz Junior Cup U19 turnuvasında takımının Liverpool’un ardından ikinci olmasında büyük pay sahibi olurken, ‘en iyi oyuncu’ seçildi. 2020 yılında aynı turnuvada bu kez Rapid Wien’i Leipzig karşısında şampiyonluğa taşıyan Yusuf, bir kez daha ‘en iyi oyuncu’ seçilmeyi başardı.

TEKLiFLERi REDDETTi, HAYALi BARCELONA’YA GiTTi

Yusuf Demir, küçük yaşlardan beri Barcelona’da oynamak istiyordu; bu yüzden Manchester United, Real Madrid, Bayern Münih, Dortmund, Ajax ve Salzburg’u reddedip Barça’yı seçti. İdolü Messi ile oynama şansını elde edemese de herkes onun boşluğunu doldurmasını bekliyor. Barcelona kaptanı Pique de onun için “Yusuf’ta Messi’yi görür gibi oluyorum” diyor.

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...