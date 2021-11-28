Lionel Messi'nin şov yaptığı maçta Neymar'ın sakatlığı moralleri bozdu

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Stade Geoffroy-Guichard'da oynanan müsabakyı Paris Saint Germain 3-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.

PSG'nin gollerini 45+2 ve 90+1. dakikalarda Marquinhos, 79. dakikada ise Di Maria kaydederken 3 asist de Lionel Messi'den geldi.

Ev sahibinin tek golü ise 23. dakikada Denis Bouanga'dan geldi.

Saint Etienne'de Kolodziejczak 45. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

PSG bu galibiyetle puanını 40 yükseltip liderliğini sürdürdü. Saint Etienne ise 12 puanla son sırada kaldı.

NEYMAR SEDYEYLE OYUNDAN ÇIKTI

Öte yandan Paris Saint Germain'de Neymar 88. dakikada yaşadığı ciddi sakatlık sonrası oyundan sedyeyle çıktı.

Bileğinden sakatlanan Brezilyalı yıldızın sakatlığının ciddi olduğu öğrenilirken yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.