Lionel Messi'nin rekor gecesinde Barcelona farka koştu

Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin 767. kez forma giyerek Xavi'yi yakaladığı maçı Barcelona, 4-1 kazanarak puanını 59 yaptı ve lider Atletico Madrid'le arasındaki puan farkını 4'e düşürdü.

Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri 13 ve 90'da Lionel Messi, 35'de Griezmann, 53'de Mingueza kaydetti. Konuk Huesca'nın tek golü 45+4'te penaltıdan Rafa Mir'den geldi.

Messi'den çifte rekor

Barcelona'da Lionel Messi, Avrupa'nın 5 büyük liginde 13 sezonda üst üste 20 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.

Arjantinli yıldız, ayrıca Barça formasıyla tüm kulvarda 767. maçına çıktı ve Xavi'nin rekoruna ortak oldu.

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