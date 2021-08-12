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Futbol
Haber Giriş: 12.08.2021 - 12:40 | Son Güncelleme:

Lionel Messi'nin maaşı kripto ile ödenecek!

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Lionel Messi'nin maaşı kripto ile ödenecek!

Paris Saint-Germain, Lionel Messi'nin transferinin bir bölümünü PSG Fan Token olarak ödeyecek.

Paris Saint-Germain, 'yılın transferi' olarak nitelendirilen hamle ile Lionel Messi'yi transfer ederken bir ilke daha imza attı.

Kulüp, Arjantinli yıldız oyuncuya transferinin bir bölümünü PSG Fan Token olarak ödeyecek.

Bu arada Messi’nin Barcelona’dan ayrıldığı ve Paris Saint-Germain’e transfer söylentilerinin çıktığı an PSG Fan Token fiyatları ciddi bir yükselişe geçmişti. Yükseliş trendinin ilerleyen günlerde de devam edeceği öngörülüyor.

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