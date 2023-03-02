Lionel Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo'nun ailesine ait bir süpermarkete ateş açıldı! Arjantinli yıldıza tehdit mesajı

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Paris Saint Germain'de forma giyen Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo'nun ailesine ait olan markete 14 el ateş edildiğini ve bir not bırakıldığı yazıldı.

Lionel Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo'nun ailesine ait bir süpermarkete ateş açılırken Arjantinli yıldıza tehdit mesajları gönderildi.

El Pais'in haberine göre, Arjantin'in Santa Fe eyaletinin Rosario şehrinde Lionel Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo'nun ailesine ait bir süpermarkete sabah 03:00'te ateş açıldı.

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TEHDİT MESAJI BIRAKTILAR

Kimliği belirsiz iki kişi tarafından tam 14 el ateş açıldığı belirtilirken silahlı saldırganlar, Messi'ye yönelik tehdit içeren bir mesaj bıraktı.

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Silahlı saldırganlar süpermarkete ateş ettikten sonra "Seni bekliyoruz Messi!" mesajını bıraktı.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY OLMAMIŞTI"

Saldırının ardından konuya dair konuşan bir mahalle sakini, "Daha önce böyle bir şey olmamıştı. Silah seslerini duyduğumda televizyon izliyordum. Hepimiz duyduk, mahalledeki komşular ne olduğunu görmek için dışarı çıktılar" dedi.

Başka bir mahalle sakini ise, "Duymadım çünkü biraz daha uzakta yaşıyorum, televizyondan öğrendim. Ama beni şaşırtmadı. Bu tür saldırılar Rosario'da zaten olağan bir durum" diye konuştu.

KİM OLDUKLARI BİLİNMİYOR

Santa Fe eyaleti Güvenlik Bakanı Claudio Brilloni, yaptığı açıklamada saldırıyı düzenleyenler hakkında hiçbir fikirleri olmadığının altını çizdi.