Lionel Messi'nin Barcelona'daki sözleşmesi ortaya çıktı! Aldığı ücret...

Spor Arena Dış Haber | Dünyanın en fazla maaş kazanan futbolcularından Lionel Messi'nin Barcelona ile olan sözleşmesi bu yaz sona erecek. Takımıyla sözleşmesini uzatmayan Messi'nin Barcelona'dan ayrılması da gündemde...

Messi'nin geleceği futbol dünyasında merakla beklenirken İspanya'da El Mundo Deportivo gazetesi çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Gazetenin haberine göre Lionel Messi'nin 2017 yılında Barcelona ile 4 yıllık sözleşmesinin toplam değeri 555 milyon euro...

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Arjantinli yıldızın sözleşmeyi kabul ettiği için 15.2 milyon euro bonus ve 78 milyon euro 'sadakat bonusu' aldığı ifade edildi.

Messi'nin Barcelona'da yıllık 138 milyon euro brüt maaş aldığı belirtilirken yıldız futbolcunun sezonluk maaşının ise 65-70 milyon euro arası olduğu kaydedildi.

EKONOMİK KRİZ HABERLERİ SONRASI...

Geçtiğimiz günlerde de İspanyol basını, Barcelona'nın ekonomik kriz içinde olduğunu ve kulübü zor günlerin beklediğini açıklamıştı. Bu haberlerin üzerine Messi'nin sözleşme detaylarının da ortaya çıkması İspanya'da gündem oldu.

'BİR DAHA BU ÜCRETLERE ÇIKMAK İMKANSIZ'

Lionel Messi'nin yıllık maliyetinin Barcelona'nın toplam gelirinin 5'te 1'i olduğu belirtiliyor. Arjantinli yıldızın Barcelona'daki geleceği merak konusu iken İspanyol basını, Barcelona'nın Messi için bu ücretlere bir daha çıkamayacağını iddia ediyor.

TRANSFER İDDİALARI...

Sezon başında da Barcelona ile kopma noktasına gelen Messi ile PSG ve Manchester City'nin ciddi bir ilgisi bulunuyor...

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