Lionel Messi'nin babası Barcelona ile masada! Jorge Messi ve Joan Laporta'nın gizli görüşmesi basına sızdı.

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Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'den ayrılan Lionel Messi'nin yeni durağının neresi olacak merak ediliyor. Barcelona'ya geri döneceği konuşulan Arjantinli oyuncunun bir diğer talibi ise Suudi Arabistan Pro Lig temsilcisi Al Hilal.

Yıldız futbolcunun geleceğine ilişkin spekülasyonlar sürerken babası Jorge Messi ve Barcelona Başkanı Joan Laporta gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeyi görüntüleyen gazeteci Damian Avillagra, Twitter hesabından "Messi'nin Barça'ya geri dönüşü bir adım uzaklıkta" mesajını paylaştı.

"MESSI DÖNMEK İSTİYOR"

Gizli görüşmenin basına sızmasının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, "Messi, Barcelona'ya dönmek istiyor. Ben de dönsün isterim" ifadelerini kullandı.

💣💣EXCLUSIVA💣💣



Ahora mismo, reunión en casa de JOAN LAPORTA entre el presidente del Barça y JORGE MESSI para tratar el posible regreso del jugador argentino. pic.twitter.com/dYVu16QTz8 — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) June 5, 2023

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GALTIER AYRILIĞI RESMEN DUYURMUŞTU

Fransa Ligi'nde mutlu sona ulaşan PSG'nin teknik direktörü Christophe Galtier, Arjantinli yıldızın takımdan ayrılacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Deneyimli teknik adam, "Dünyanın en iyi oyuncusuyla çalışma ayrıcalığına sahip oldum. Clermont karşılaşması, Messi'nin Parc des Princes Stadı'ndaki son maçı olacak" şeklinde konuşmuştu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DEV TEKLİF

Son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası’nı kazanan ve kariyerinde oynadığı tüm turnuvalarda kupaya uzanma başarısını gösteren Lionel Messi hakkında dev bir iddia var.

İngiliz gazetesi Daily Mail’in haberine göre Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al – Hilal, Lionel Messi’yi Transfer etmeye çalışacak ve Suudi Arabistan hükümeti kulübe bu transfer için mali destek sağlayacak.

MESSI’YE RONALDO’NUN İKİ KATINI TEKLİF EDECEKLER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un eski takımı olan Al – Hilal’ın Messi’ye teklif etmeye hazırlandığı rakam ise oldukça astronomik. Arabistan ekibi, yıldız futbolcuya yılda 320 milyon Sterlin kazanacağı bir sözleşme teklif edecek.

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Al – Hilal’ın teklifin kabul etmesi hakkında Messi’nin kazanacağı yıllık ücret, Cristiano Ronaldo’nun kazandığı yıllık ücretin iki katı olacak. Bir diğer Suudi Arabistan Pro Lig ekibi olan All – Nassr’da forma giyen Cristiano Ronaldo, yıllık 165 milyon Sterlin kazanıyor.

RONALDO’NUN BU REKORUNU DA ELİNDEN ALACAK

Messi, Al – Hilal’in teklifini kabul ederse ezeli rakibi Cristiano Ronaldo’nun bir rekorunu daha elinden almış olacak. 1 Ocak 2023 tarihinde Al – Nassr’a imza atan Portekizli yıldız, yıllık 165 milyon Sterlin ile tarihin en pahalı sözleşmesine imza atan futbolcu olmuştu.

Fakat Ronaldo’nun bu unvanı şu an büyük tehlike altında. Al – Hilal’den yıllık 320 milyon Sterlin değerinde teklif alan Messi, bu teklifi kabul ederse ezeli rakibinin unvanını elinden alacak.

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