MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLionel Messi 5 milyon sterlin karşılığında rezidans satın aldı! Atlas Okyanusu kıyısında, 39 katlı...
GeriFutbol Lionel Messi 5 milyon sterlin karşılığında rezidans satın aldı! Atlas Okyanusu kıyısında, 39 katlı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 28.04.2021 - 10:16 | Son Güncelleme:

Lionel Messi 5 milyon sterlin karşılığında rezidans satın aldı! Atlas Okyanusu kıyısında, 39 katlı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lionel Messi 5 milyon sterlin karşılığında rezidans satın aldı! Atlas Okyanusu kıyısında, 39 katlı...

Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi, Florida'da Atlas Okyanusu kıyısında 39 katlı dev yapının 9. katını satın aldı. Yıldız futbolcunun bu rezidans için ödediği toplam rakam ise 5 milyon sterlin...

Spor Arena Dış Haber - Barcelona ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan ve kulüpteki geleceği henüz netleşmeyen Lionel Messi'nin son hamlesi kafaları karıştıracak cinsten.

Arjantinli süper yıldız, Amerika'da zenginleri yaşadığı Florida'dan bir rezidans aldı. Messi, 39 katlı dev yapının 9. katını komple satın alırken yıldız futbolcunun ödediği toplam rakamın 5 milyon sterlin olduğu belirtildi.

ABD'nin doğu yakasında Atlas Okyanusu kıyısında yer alan rezidans, 360 derece manzaraya sahip. 4 banyo ve 4 yatak odasının bulunduğu 9. kat, 511 metrekarelik büyüklüğe sahip. Messi'nin bu yeni dairesinde bin şarap şişesini içine alabilecek bir mahsen bulunduğu da belirtiliyor.

Lionel Messi 5 milyon sterlin karşılığında rezidans satın aldı Atlas Okyanusu kıyısında, 39 katlı...


Neden Amerika?

Bilindiği gibi Josep Bartomeu ile yaşanan krizde ayrılık aşamasına gelen yıldız futbolcu Joan Laporta'dan sonra takımı tekrar sahiplenmişti. 

Lionel Messi'nin bu yatırımı kafaları karıştırırken Arjantinli yıldızın Barcelona sonrası kariyeriyle ilgili de çeşitli iddialar ortaya atılmaya başlandı.

Arjantinli'nin, kariyer planında Amerika'nın da bulunduğu ifade ediliyor. Manchester City ve PSG'nin yanı sıra MLS takımları da Lionel Messi için pusuda bekliyor.

 

Lionel Messi 5 milyon sterlin karşılığında rezidans satın aldı Atlas Okyanusu kıyısında, 39 katlı...

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi