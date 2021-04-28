Lionel Messi 5 milyon sterlin karşılığında rezidans satın aldı! Atlas Okyanusu kıyısında, 39 katlı...

Spor Arena Dış Haber - Barcelona ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan ve kulüpteki geleceği henüz netleşmeyen Lionel Messi'nin son hamlesi kafaları karıştıracak cinsten.

Arjantinli süper yıldız, Amerika'da zenginleri yaşadığı Florida'dan bir rezidans aldı. Messi, 39 katlı dev yapının 9. katını komple satın alırken yıldız futbolcunun ödediği toplam rakamın 5 milyon sterlin olduğu belirtildi.

ABD'nin doğu yakasında Atlas Okyanusu kıyısında yer alan rezidans, 360 derece manzaraya sahip. 4 banyo ve 4 yatak odasının bulunduğu 9. kat, 511 metrekarelik büyüklüğe sahip. Messi'nin bu yeni dairesinde bin şarap şişesini içine alabilecek bir mahsen bulunduğu da belirtiliyor.







Neden Amerika?

Bilindiği gibi Josep Bartomeu ile yaşanan krizde ayrılık aşamasına gelen yıldız futbolcu Joan Laporta'dan sonra takımı tekrar sahiplenmişti.

Lionel Messi'nin bu yatırımı kafaları karıştırırken Arjantinli yıldızın Barcelona sonrası kariyeriyle ilgili de çeşitli iddialar ortaya atılmaya başlandı.

Arjantinli'nin, kariyer planında Amerika'nın da bulunduğu ifade ediliyor. Manchester City ve PSG'nin yanı sıra MLS takımları da Lionel Messi için pusuda bekliyor.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...