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Haber Giriş: 09.04.2020 - 20:40,Son Güncelleme:

Lionel Messi'den yıllar sonra Henry itirafı! "Yüzüne bakamadım"

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Lionel Messi'den yıllar sonra Henry itirafı! "Yüzüne bakamadım"
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Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, daha önce birlikte forma giydiği Thierry Henry hakkında itirafta bulundu.

Spor Arena Dış Haber - Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi, Thierry Henry'e duyduğu hayranlığı anlattı.Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi, Thierry Henry'e duyduğu hayranlığı anlattı.

Messi, "Henry ilk kez soyunma odasına girdiğinde heyecandan yüzüne bakamadım. İngiltere'de yaptıklarını biliyordum. Yıllarca onu izledim ve artık aynı takımdaydık. Ona gerçekten hayrandım" şeklinde konuştu.

Lionel Messi ile Thierry Henry, 2007-2010 yılları arasında Barcelona'da birlikte forma giydiler.

Lionel Messiden yıllar sonra Henry itirafı Yüzüne bakamadım

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