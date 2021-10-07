Lionel Messi'den PSG açıklaması! "Hata yapmadım"

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Fransız devi PSG ile istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve çıktığı 5 maçta 1 kez fileleri sarsan Lionel Messi, France Football'a yaptığı açıklamada, kararından dolayı pişman olmadığını belirtti.

İlk röportajı 9 Ekim'de yayımlanacak olan Arjantinli yıldız, Fransa'ya transferiyle ilgili olarak "PSG'ye gitmekle hata yapmadım" dedi.

Messi, Barcelona ile rekor üstüne rekor kırdı ve 778 maçta 672 gol kaydetti.

10 La Liga şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi kupası kazandı ve altı kez de Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.

Messi, PSG'nin geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City karşısında aldığı 2-0'lık galibiyette bir gol kaydetti.