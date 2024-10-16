Lionel Messi'den emeklilik açıklaması: 'Bunlar son maçlarım olabilir'

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Bu sabah oynanan CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri onuncu maçında Arjantin Bolivya'yı kendi evinde 6-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Lionel Messi (3), Lautaro Martinez, Julian Alvarez ve Thiago Almada attı.

Lionel Messi gösterdiği performansla maça damgasını vurdu. 37 yaşındaki futbolcu karşılaşmanın ardından emeklilik tarihi hakkında açıklamalarda bulundu.

"HERHANGİ BİR TARİH BELİRLEMEDİM"

Maçın ardından basın mensuplarının karşısına geçen Arjantinli yıldız, geleceği ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Geleceğimle ilgili herhangi bir tarih belirlemedim. Sadece tüm bunların tadını çıkartmak istiyorum. Burada olmak ve insanların sevgisini, desteğini hissetmek beni her zamankinden daha çok etkiliyor çünkü bunların son maçlarım olabileceğini biliyorum. Bunlar beni motive ediyor. Bulunduğum yerde olmanın tadını çıkartıyorum. Yaşıma rağmen burada kendimi çocuk gibi hissediyorum çünkü bu takımda çok rahatım."

3 GOL 2 ASİST

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37 yaşındaki Lionel Messi, Bolivya karşısında ise futbolseverlere bir futbol resitali sundu. Rakip filelere 3 gol gönderen tecrübeli oyuncu, takım arkadaşlarının attığı 2 golde de gol pasını verdi.

ARJANTİN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bolivya karşısında farklı bir galibiyet alan Arjantin, CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri'ndeki liderliğini sürdürüyor. Güney Amerika ekibi bu galibiyet ile beraber puanını 22'ye yükseltti ve en yakın takipçisi Kolombiya'nın 3 puan önünde birinci sırada.