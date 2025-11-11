Lionel Messi'den dönüş sinyali ve samimi itiraflar: 'Geri dönmek istiyorum, PSG'de mutsuzdum!'

Haberin Devamı

Efsanesi olduğu kulübü Barcelona'nın yenilenen stadı Camp Nou'yu ziyaret eden Lionel Messi için Foot Mercato'dan çarpıcı bir iddia gelirken; Arjantinli süper yıldız samimi açıklamalar yaptı.

"TARİHİ ZİYARET"

Aktarılan bilgiye göre; Lionel Messi'nin bu ziyareti herkes için büyük bir sürpriz oldu. Lakin Messi'nin söz konusu ziyaretinden başta Barcelona yönetimi olmak üzere kimsenin haberi yoktu. Ayrıca bu durum, Barçalı taraftarlar için Messi'nin dönmesine bir umut oldu.

MESSI'DEN SAMİMİ İTİRAFLAR

Bu haberler üzerine Katalan gazetesi Sport'a açıklamalarda bulunan Lionel Messi'nin röportajından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Barcelona'dan gelen sevgiyi nasıl hissediyorsunuz?

İnanılmaz. Şehirden, insanlardan ve yaşadığımız o dönemden gelen her şey beni hep nostaljiye boğuyor, çok duygusallaştırıyor.

"HAYAL ETTİĞİM GİBİ VEDA EDEMEDİM"

O anları çok özlüyorum; belki de o zamanlardan daha fazla, şimdi daha çok keyif alıyorum. Çünkü o günlerde maç üstüne maç, bir sonraki karşılaşmayı düşünmek derken, yaşananların tadını tam çıkaramıyorduk. Aradan yıllar geçince, uzaktan ve daha sakin bakınca her şeyi çok daha yoğun hissediyoruz.

İnsanlar unutmadı, bu net. Daha önce de söylemiştim; ayrılık garip geldi. Son yıllarımı pandemiden dolayı boş tribünlere karşı oynayarak bitirdim, içimde tuhaf bir his kaldı. Hayatım boyunca Barcelona'da olduğum için, hayal ettiğim gibi veda edemedim. Avrupa kariyerimi burada tamamlayıp sonra başka yere gitmeyi planlıyordum. Veda da durumdan dolayı biraz eksikti. Ama insanların sevgisi hep kalacak, yaşadıklarımızdan dolayı. Sanırım 16 yıl A takımda oynadım, 12-13 yaşımda geldiğimden beri 20-21 yıl geçti. Hayatımın büyük kısmı orada geçti, sevgi sonsuza dek sürecek.

"YENİ OYUNCULAR ÇIKAR AMA TARİH UNUTULMAZ"

Yeni nesiller geliyor ama yarattığın etki devam ediyor...

Evet, futbolda hep böyle olur. Yeni oyuncular çıkar ama tarih unutulmaz. Bu sadece benim için değil, kulübe katkı sağlayan herkes için geçerli.

Bu kulübün parçası olmak, çocukken gelip burada büyümek, tüm hayatımı Barcelona'da geçirmek... Çocuklarımın bu şehirde doğması için Tanrı'ya şükrediyorum. Kulübe ve şehre minnettarım; beni orada tutan çok şey var.

"PSG'DE KENDİMİ İYİ HİSSETMİYORDUM"

Paris cehennem gibi değildi. Kötü vakit geçirmedim dedim ama futboldan, günlük hayattan, antrenmanlardan, maçlardan memnun olmadığım için kendimi iyi hissetmiyordum. Ailece güzel bir deneyim yaşadık, şehir harikaydı. İlk kez Barcelona'dan çıkıyorduk, her şey yeniydi, bu yüzden zordu. Ama iyi hissetmiyordum.

MLS

Her şey yolunda, günlük hayatın tadını çıkarıyoruz. Daha rahat, baskı az, kazanma zorunluluğu yok. Kazanmak istiyoruz ama baskı farklı, bu da ailemizle, çocuklarımızla daha fazla vakit geçirmemizi sağlıyor. Eve gelip futbolu düşünmeden başka şeylere odaklanmak güzel. Ruh halim daha dengeli.

DÜNYA KUPASI

Dünya Kupası özel bir turnuva. Milli takımda oynamak, hele kazandıktan sonra daha anlamlı. Ama yük olmak istemiyorum. Fiziksel olarak iyi olup takıma katkı sağlayacağımdan emin olmak istiyorum. Sezonumuz farklı, hazırlık dönemi var. Her gün kendimi test edeceğim. Ama Dünya Kupası'nın ne kadar büyük olduğunu biliyorum, heyecanlıyım.

"DÖNMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Camp Nou'ya dönmek için sabırsızlanıyorum. Barcelona'yı çok özlüyoruz; çocuklarım, eşim sürekli oradan, geri dönme fikrinden bahsediyor. Evimiz, her şeyimiz orada. Stadyum bittiğinde geri dönmek istiyorum. Paris'e gittikten sonra Camp Nou'ya uğramamıştım, sonra Montjuic'e taşındılar. Yeni stadyumu görmek tuhaf olacak ama o anıları yeniden yaşamak, hatırlamak çok heyecan verici olacak.