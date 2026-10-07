Lionel Messi'den Arjantin Milli Takımı'na görkemle veda! Efsane, son maçında gözyaşlarına hakim olamadı: 'Beni bu kadar sevdiğiniz için teşekkür ederim'

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Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi, dün gece Benin'le oynanan ve 3-0 galibiyetle tamamlanan hazırlık maçında 1 gol - 2 asist üreterek 21 yıllık olağanüstü milli takım kariyerine muazzam bir finalle nokta koydu.

Monumental Stadı’nda 85 binden fazla taraftarın önünde oynanan karşılaşma, 39 yaşındaki yıldız futbolcunun milli takıma verdiği hizmetlerin onurlandırıldığı ulusal bir kutlama niteliğindeydi.

Başkent Buenos Aires'teki simge yapılar Arjantin Milli Takımı'nın renkleri olan gök mavisi ve beyaz ile renklendirilirken, atılan havai fişekler tıklım tıklım dolu olan stadyumun üzerini aydınlattı.

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Maçın bitiş düdüğüyle birlikte takım arkadaşları, rakip Benin Milli Takımı'nın oyuncuları ve hakemler, Messi'ye veda etmek için sahada bir araya toplandı. Ardından Arjantinli şarkıcı Soledad Pastorutti, Messi'ye ve onun milli takımdaki serüvenine bir saygı duruşu niteliğinde, kendisiyle özdeşleşmiş olan "Brindis" şarkısını seslendirdi. Arjantinli futbolcunun milli takımdaki başarıları, bir drone gösterisiyle gökyüzüne yansıtıldı.

Ailesi, Arjantin Milli Takımı'nın 1978, 1986 ve 2022 Dünya Kupası'ndaki şampiyon kadrolarında yer alan bazı isimlerle birlikte tribünden gururla kendisini takip ederken mikrofonu eline alan Messi, herkesi duygulandıran bir veda konuşması yaptı.

"BENİ BU DENLİ SEVDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

"Konuşmak zor" diyerek sözlerine başlayan Messi, şu ifadeleri kullandı.

"O an geldi çattı. İçimde pek çok duygu var, aklımdan pek çok şey geçiyor. Ama aklıma gelen, teşekkür etmek istediğim ilk kişi (Ağustos ayında hayatını kaybeden) babam. 20 yılı aşkın bir süre boyunca Arjantin formasını giymek başıma gelen en güzel şey, benim için büyük bir gurur kaynağıydı. Artık buraya gelmeyecek olmak çok canımı yakacak. Yemin ederim, hayatım boyunca bu formayı giymeye devam etmeyi çok isterdim; çünkü Arjantin adına oynamak, bir insanın başına gelebilecek en güzel şey. Ama içim rahat bir şekilde ayrılıyorum. Her şeyimi verdim. Beni bu denli sevdiğiniz için teşekkür ederim. Sizi her zaman kalbimde taşıyacağım."

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1 DÜNYA KUPASI, 2 COPA AMERICA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI!

Arjantin Milli Takımı formasını ilk kez 2005 yılında, henüz 18 yaşındayken sırtına geçiren Lionel Messi; ülkesini 2022'de Dünya Kupası ve 2021 ile 2024 yıllarında Copa America şampiyonluklarına taşıdı.

2011 yılında kaptanlık görevini üstlenen Messi; Arjantin'in sırasıyla Almanya ve İspanya'ya kaybettiği 2014 ve 2026 Dünya Kupası finallerine ulaşmasında da önemli rol oynadı.

ARJANTİN MİLLİ TAKIM KARİYERİ: 208 MAÇTA 195 GOLE DOĞRUDAN KATKI!

Arjantin Milli Takımı formasıyla 208 maça çıkan Messi, 126 gol atıp 69 da asist üreterek 195 gole doğrudan katkı sağladı.

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Messi, Arjantin Milli Takımı tarihinin hem en çok maça çıkan hem de en çok gol atan futbolcusu konumunda yer alıyor.