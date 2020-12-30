Lionel Messi’den 8 milyon euroluk Miami hazırlığı

Barcelona’da geleceği belirsiz olan Lionel Messi, geleceği ABD’de görüyor.

İspanyol basını, Arjantinli yıldızın iki yıl içinde David Beckham’ın MLS’te yer alan Inter Miami takımına transfer olmak için Miami’de 8 milyon euroluk lüks bir binadan ev satın aldığını duyurdu.