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Lionel Messi’den 8 milyon euroluk Miami hazırlığı
Barcelona'dan ayrılması gündemde olan, PSG ve Manchester City ile anılan Lionel Messi, Miami’de 8 milyon euroya lüks bir daire aldı.
Barcelona’da geleceği belirsiz olan Lionel Messi, geleceği ABD’de görüyor.
İspanyol basını, Arjantinli yıldızın iki yıl içinde David Beckham’ın MLS’te yer alan Inter Miami takımına transfer olmak için Miami’de 8 milyon euroluk lüks bir binadan ev satın aldığını duyurdu.
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