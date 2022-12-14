Lionel Messi'den 285 milyon Euro'luk asist! Gvardiol pahalı ve büyük bir ders aldı...

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Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nın yarı finalinde Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Lusail Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Hırvatistan'ı 3-0 mağlup eden Arjantin ilk finalist oldu.

Karşılıklı ataklarla başlayan maçta ilk golü Arjantin buldu. 34. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Messi, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 5 dakika sonra orta alanda aldığı topla hızla rakip ceza sahasına giren Julian Alvarez farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

İkinci yarıya skor avantajıyla başlayan Tangocular, 69. dakikada yine Alvarez'in ayağından bulduğu golle skoru 3-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda Hırvatlar golü bulamazken, kritik mücadeleyi 3-0 kazanan Güney Amerika ekibi, 18 Aralık Pazar günü oynanacak büyük finale adını yazdıran ilk ülke oldu.

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MESSI'DEN YENİ REKOR

Lionel Messi, Dünya Kupası'nda 25. maçına çıkarak turnuva tarihinde en fazla maça çıkan Alman oyuncu Lothar Matthaus'un rekorunu egale etti. 35 yaşındaki yıldız, Hırvatistan maçında attığı golle turnuvadaki 5. golünü kaydederken, 5. kez boy gösterdiği Dünya Kupası'nda 11 gole ulaştı. Bu golle birlikte aynı zamanda Arjantin formasıyla Dünya Kupası'nda en çok gol atan isim oldu.

YAPTIĞI ASİST YILLARCA UNUTULMAYACAK

Arjantin'de Lionel Messi'nin Hırvatistan karşısında 69. dakikada yaptığı asist, karşılaşmanın tüm gollerinden daha fazla konuşuldu. Sağ kanattan gelişen atakta orta sahada topu alan Arjantinli süperstar, turnuvanın ve dünyanın gözde savunmacılarından Gvardiol'u peşine takarak rakip kaleyi zorladı.

Sağ çaprazdan ceza sahasına girerken şık bir dönüşle Hırvat savunmacıdan sıyrılan Lionel Messi, kale alanına kadar yaklaştı ve Alvarez'e attığı pasla mücadelenin skorunu belirleyen golü hazırladı. Messi'den aldığı pasla topu ağlara gönderek Alvarez, Hırvatistan'nın fişini çekti.

35 yaşındaki Lionel Messi'nin karşılaşmanın son bölümlerinde yaptığı bu inanılmaz asist geceye damga vurdu. Birçok futbol otoritesi, yıldız futbolcunun gol pasını kupa tarihinin en iyi asistleri arasında gösterdi.

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TOPLAM 285 MİLYON EURO'LUK 3 TEKLİF MASADA

RB Leipzig forması altında gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesine en tepeden giriş yapan gözde savunmacı Gvardiol, Messi'nin asistinde rakibini durduramadığı gerekçesiyle en az Arjantinli yıldız kadar çok konuşuldu.

Sosyal medyada her açıdan viral olan görüntülerin ardından Gvardiol'un Avrupa'ya transferinin zora girebileceği ve ödenecek bonservis bedelinin düşebileceği dahi yazıldı. Öte yandan Gvardiol'un büyük ve pahalı bir savunma dersi aldığı yorumları da yapıldı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre 20 yaşındaki stoper için üç Premier Lig devi devrede. Gvardiol'u transfer etmek için Manchester City'nin 100, Chelsea'nin 95, Manchester United'ın ise 90 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia ediliyor.

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