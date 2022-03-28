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Lionel Messi ve Luis Suarez Amerika'da buluşabilir! Beckham devreye girdi, Inter Miami...

#Lionel Messi#Luis Suarez#Inter Miami
Lionel Messi ve Luis Suarez Amerikada buluşabilir Beckham devreye girdi, Inter Miami...

MLS ekiplerinden Inter Miami'nin kurucusu David Beckham, Luis Suarez ve Lionel Messi'yi yeniden bir araya getirmek için çalışmalara başladı. Beckham ayrıca, 2 Barcelonalı ismi daha transfer edip Amerika'da yeniden beraber futbol oynamalarını sağlama amacında...

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PSG'nin Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi'yle ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. 34 yaşındaki futbolcu ile yakın arkadaşı Luis Suarez, Amerika'da yeniden bir araya gelebilir.

Fransız ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye elenmesinin ardından Lionel Messi, Bordeaux ile oynanan Ligue 1 maçında tepkilere maruz kalmış ve taraftarlar ıslıklar ve küfürlerle Arjantinli futbolcuyu protesto etmişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından takımdaki geleceği tartışılmaya başlayan 34 yaşındaki hücum oyuncusu için David Beckham devreye girdi.

Marca Gazetesi'nin haberine göre; David Beckham'ın 2018 yılında satın almasının ardından Gonzalo Higuain, Blaise Matuidi, Kierian Gibbs ve DeAndre Yedlin gibi isimleri transfer eden Inter Miami'nin yeni hedefinin Lionel Messi ve Luis Suarez olduğu öne sürüldü.

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ALBA VE BUSQUETS'TE LİSTEDE!

İngiliz futbol adamının 2023 yılında yeni bir proje başlatmak istediği ve Barcelona'da da birlikte forma giyen Messi ve Suarez'i takıma katmayı planladığı ifade edildi. Haberinde detaylarında, Beckham'ın diğer hedeflerinin ise Barcelona forması giyen Jordi Alba ve Sergio Busquest olduğu belirtildi.

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PSG ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Messi'nin yaşanan gerilim sonrası takımdan erken ayrılabileceği kaydedildi.

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#Lionel Messi#Luis Suarez#Inter Miami

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