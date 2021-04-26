Lionel Messi ve Barcelona'nın müthiş yükselişi! 13 puan farktan...

Spor Arena - Barcelona, La Liga'da bu sezon ilk 10 haftada 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve iki beraberlik almıştı. 10. haftada Cadiz'e(Normalde 12. hafta maçı) 2-1 yenilen Katalan devi, sonradan çıktığı 22 maçta yalnızca tek yenilgi aldı, o da ezeli rakibi Real Madrid'den. Barça bu periyotta 18 galibiyet alıp 3 kez de sahadan 1 puanla ayrıldı.

MESSI KRİZİYLE BAŞLAYAN SEZON

Sezona Hollandalı teknik adam Ronald Koeman ile başlayan Barcelona'da ilk iki hafta forma giyemeyen yıldız futbolcu Lionel Messi, aynı dönemde takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı.

Eski başkan Bertomeu ile arasının kötü olduğu bilinen Messi, verdiği bir röportajda Bartomeu ve yönetimi ile ilgili sert açıklamalar yapmış ve kendisine Barcelona'da bir gelecek görmediğini, sözleşmesinin bitiminde kulüpten ayrılmak istediğini söylemişti. O dönemde saha dışındaki olaylar, takımın saha içi performansını da etkilemişti. Barcelona, Cadiz mağlubiyeti sonrası lider Atletico Madrid'in 10 puan gerisine düşmüştü.

GENÇLER TAKIMA ALIŞTI, MESSI ISINMAYA BAŞLADI

Cadiz maçı sonrası Koeman'ın oynatmak istediği oyun oturmaya başlamış, takıma yeni katılan genç oyuncular formanın ağırlığını hissetmiş, takımın lideri ise 'son sezonu olacaksa bile' oynamaya karar vermişti.

REAL MADRID DE KÖTÜYKEN ATLETICO ZİRVEDE FARKI AÇMIŞTI

Barcelona'daki kriz, son şampiyon Real Madrid'in lige bir türlü adapte olamayışı Atletico Madrid'in ekmeğine yağ sürmüştü. Diego Simeone'nin ekibi, 19 ve 20. hafta maçlarının oynandığı dönem 50 puanla liderdi. Real Madrid'in 40, Barcelona'nın ise 37 puanı vardı.

MESSI'NİN YÜKSELİŞİ: 2021

Barcelona'da Messi, Pique, Busquets gibi yıldız futbolcular hakkında kara propaganda yapmak için paravan bir sosyal medya şirketi kurduğu ve sosyal medyadan bu oyunculara eleştiri yaptırdığı ortaya çıkan Bartomeu istifa karar almış, Barcelona'da başkanlık için Messi'nin de çok sevdiği Joan Laporta'nın adı öne çıkmıştı. Arjantinli yıldız da bu gelişmelerden sonra dünyanın en iyi iki futbolcusundan biri olduğunu hatırlayıp futbol oynamaya başladı.

Sezonun 2020 takvim yılında kalan 17 maçın 14'ünde kadroda olan Lionel Messi, 7 gol atıp 3 de asist yapmıştı.

2021 yılı başladığında ise bambaşka bir Messi izledik. Arjantinli süperstar, 2021 yılı başladığından beri ligde 18 gol atıp, 8 de asist yaptı.

LAPORTA: ONU TAKIMDA TUTMAK İÇİN NE GEREKİYOPRSA YAPACAĞIM

Barça'da Bartomeu'nun ardından Mart ayında başkan seçilen Joan Laporta, önceki döneminden yakın ilişkiler içerisinde olduğu Lionel Messi'ye istediği huzurlu ortamı verdi. Laporta, her yaptığı açıklamada Messi'yi takımda tutmak için ne gerekiyorsa yapacağını söylüyor.

İspanya basınında çıkan haberlerde de Messi'nin Barcelona'da kalmaya öncesinden daha sıcak olduğu ifade ediliyor.

BARCELONA EKSİK MAÇINI KAZANIRSA LİDER

La Liga'nın 19. haftasında Atletico Madrid'in 13 puan gerisine düşen Barcelona, 3 gün sonra konuk edeceği Granada'yı mağlup etmesi halinde maç sayısını Atletico Madrid ve Real Madrid ile eşitleyip, liderlik koltuğuna oturacak.

Şu anda La Liga'nın zirvesinde puan durumu şu şekilde

Atletico Madrid: 33 maç 73 puan

Real Madrid: 33 maç 71 puan

Barcelona: 32 maç 71 puan

Sevilla: 33 maç 70 puan

KRAL KUPASINI KAZANDILAR

Öte yandan Barcelona, finalde Athletic Bilbao'yu Messi'nin iki gol attığı maçta 4-0 yenerek İspanya Kral Kupası'nı da müzesine götürdü.

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