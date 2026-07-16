Lionel Messi: 'Son dört yıldır dünyanın en iyisi biziz!'

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2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi.

Atlanta Stadyumu'nda oynanan ve oldukça gergin geçen mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 55. dakikasında sağ kanattan gelişen İngiltere atağında Rogers'ın ceza sahasına gönderdiği topu arka direkteki Anthony Gordon yakın mesafeden ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

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Golden sonra ataklarını artıran Arjantin, 85. dakikada Enzo Fernandez ve 90+2. dakikada Lautaro Martinez'in attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılarak finalde İspanya'nın rakibi oldu. Arjantin'in attığı 2 golde de asist Lionel Messi'den geldi.

İngiltere ise Fransa ile 3.'lük maçına çıkacak. Her iki karşılaşma da 19 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Lionel Messi maçın ardından açıklamalarda bulundu:

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"SON DÖRT YILDIR DÜNYANIN EN İYİSİYİZ"

"Tartışmaların ve pek çok şüphenin ortasında geldik, ama ben bu takımın her zaman mücadele ettiğini, bir araya geldiğinde her zaman elinden gelenin en iyisini yaptığını ve elinde olmayan şeyleri bile ortaya çıkardığını biliyordum. İlk dörde gireceğimizden emindim ve Tanrı’ya şükür, en iyi iki takım arasına girdik. Dünya şampiyonu olduk, son dört yıldır dünyanın en iyisiyiz; kimin canını yakarsa yaksın, ne derlerse desinler. Bunu sahada bir kez daha gösterdik. Hiç kimse bize hiçbir şeyi hediye etmiyor. Bu çok büyük bir mutluluk.

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"BU HİÇBİR ARJANTİNLİNİN KAYBETMEK İSTEMEDİĞİ BİR MAÇTI"

Yaşadıklarımız inanılmazdı. Bir kez daha Dünya Kupası finaline yükselmek, bunun ne anlama geldiğini bilmek... İngiltere'ye karşı yarı final oynamak... Bu hepimiz için çok özeldi. Maçtan önce bunun sadece bir futbol maçı olduğunu ve öyle oynamamız gerektiğini söylüyorduk ama bazen duyguları kontrol etmek kolay olmuyor. Bence milli marştan itibaren hepimiz çok özel şeyler hissettik. Bu, hiçbir Arjantinlinin kaybetmek istemediği bir maçtı.

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"SON ANA KADAR MÜCADELE ETMEYİ BAŞARDIK"

Arjantin'e bir mutluluk daha yaşattığım için çok mutluyum. Bu Dünya Kupası baştan sona çılgınca geçiyor ve bir kez daha istediğimiz şeyi başardık; son ana kadar mücadele etmeyi başardık.

"BİR DÜNYA KUPASI FİNALİNİ, HEM DE ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ OYNAMAK GERÇEKTEN İNANILMAZ"

Bana da bu gruba da eksik olan tek şey İngiltere'yi yenmekti. Artık başaracak başka bir şeyimiz kalmadığını düşünüyorum. Sanırım üst üste beşinci finalimiz. Bir Dünya Kupası finalini, hem de üst üste ikinci kez oynamak gerçekten inanılmaz.

"KENDİMİ İYİ VE TAKIMA FAYDALI HİSSEDEBİLMEK İÇİN ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTIM"

Dünya Kupası'na en iyi şekilde gelebilmek, turnuvanın tadını çıkarabilmek, kendimi iyi ve takıma faydalı hissedebilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Bu seviyede gelebilmek için mümkün olan her şeyi yaptım ve çok şükür bunu başardım. Bu seviyede olacağımı biliyordum. Çok mutluyum ve her anın tadını çıkarıyorum."