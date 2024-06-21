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Lionel Messi rekor kırdı, Arjantin Copa America'ya galibiyetle başladı!

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#Copa America#Arjantin#Lionel Messi
Lionel Messi rekor kırdı, Arjantin Copa Americaya galibiyetle başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 12:31

ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Güney Amerika Futbol Şampiyonası’nın (Copa America) açılış maçında Arjantin, Kanada’yı 2-0 mağlup etti.

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Copa America’nın açılış maçında A Grubu’nda yer alan Arjantin ile Kanada, Mercedes-Benz Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

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Son dünya şampiyonu Arjantin, müsabakadan 49’uncu dakikada Julian Alvarez ve 88’inci dakikada Lautaro Martinez’in golleriyle 2-0 galip ayrılarak organizasyona 3 puanla başladı. Kanada ise ilk maçından puansız ayrıldı.

Arjantin’in yıldız ismi Lionel Messi, müsabakadaki ikinci golün asistini yaparken, 7 farklı Copa America’da asist yapmaya başaran ilk futbolcu oldu. Arjantin, gruptaki ikinci maçında Şili ile karşı karşıya gelecek. Kanada ise Peru ile karşılaşacak.

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#Copa America#Arjantin#Lionel Messi

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