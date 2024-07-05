Lionel Messi penaltı kaçırdı, Emiliano Martinez yine maça damga vurdu! Yarı final...

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Copa America çeyrek finalinde Arjantin ile Ekvador karşı karşıya geldi. Penaltılarda rakibine üstünlük kuran Arjantin, yarı finale yükselen taraf oldu.

ENNER VALENCIA PENALTI KAÇIRDI

Arjantin, maçın 35. dakikasında Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti. İkinci devrede Ekvador, Enner Valencia ile penaltıdan faydalanamazken 90+1'de Kevin Rodriguez sahneye çıktı ve skor 1-1'e geldi.

PENANKA DENEDİ AMA...

Uzatma devrelerinde gol olmadı ve karşılaşma penaltılara gitti. Arjantin'de ilk penaltıyı kullanan Lionel Messi, 'Panenka' vuruşu yaptı ancak top üst direğe çarpıp auta gitti. Kaleci Emiliano Martinez'in kurtardığı iki penaltı ile Arjantin, 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi.

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YİNE MARTINEZ YİNE GEÇİT YOK

2022 Dünya Kupası finalinde de penaltılara damga vuran Emiliano Martinez'in, Ekvador karşısında yaptığı kurtarışlar sonrasında yaptığı sevinç çok konuşuldu.