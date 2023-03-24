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Lionel Messi, Paris Saint Germain'de kalacak mı? Astronomik teklif gelmişti, kulüpten ilk açıklama

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#Paris Saint Germain#Messi#Mbappe
Lionel Messi, Paris Saint Germainde kalacak mı Astronomik teklif gelmişti, kulüpten ilk açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 22:19

Paris Saint Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden PSG'de başarısızlığın faturası Lionel Messi'ye çıkarılırken Rennes maçında ıslıklanan Arjantinli yıldızın takımdan ayrılabileceği iddiaları güç kazandı. Paris Saint Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi; Lionel Messi, Sergio Ramos ve Kylian Mbappe ile ilgili önemli mesajlar verdi.

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Paris Saint Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken taraftarın tepkisini çeken Lionel Messi için işler yolunda gitmiyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Barcelona'dan 2021 yazında ayrılan ve PSG'ye iki yıllık imza atan Lionel Messi'nin sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. PSG'nin sözleşme uzatma teklifine henüz yanıt vermeyen 35 yaşındaki futbolcunun kararı merakla bekleniyor.

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BABASI İLE GÖRÜŞTÜLER

Tüm gözler Messi'nin vereceği karara çevrilmişken İspanyol medyasında yer alan habere göre, Messi'nin babası Jorge Messi, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yöneticileriyle Transfer görüşmesi yaptı.

ASTRONOMİK RAKAM

Görüşmenin fotoğrafları da sosyal medyaya düşerken haberde Al Hilal'in Messi'ye her şey dahil yıllık 300 milyon Euro ödemeye hazır olduğu, Jorge Messi'nin ise 600 milyon Euro istediği belirtildi.

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Lionel Messi, Paris Saint Germainde kalacak mı Astronomik teklif gelmişti, kulüpten ilk açıklama

RONALDO İLE BULUŞABİLİR

Lionel Messi, Al Hilal'in teklifini kabul ederse bireysel olarak en büyük rakibi Cristiano Ronaldo ile yeniden aynı ligde buluşacak ve dünyanın gözü Suudi Arabistan'a çevrilecek.

DAVID BECKHAM'DAN GÖRÜLMEMİŞ TEKLİF!

Barcelona ve Al Hilal'in yanı sıra Messi'nin ismi MLS ekibi Inter Miami ile de anılıyordu. Kulüp sahibi David Beckham'ın Lionel Messi'ye görülmemiş bir teklif sunduğu iddia edildi. Çıkan habere göre Inter Miami'den Arjantinli yıldıza büyük bir maaşın yanı sıra kulüpten %5'lik hisse teklifi yaptı. Bu hamlenin sebebi, MLS'deki maaş sınırı olarak gösterildi. Messi'nin bu teklife olumlu ya da olumsuz bir cevap vermediği belirtildi.

PSG BAŞKANI MESSI, MBAPPE VE RAMOS İÇİN KONUŞTU

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, İspanyol basınından Marca'ya yaptığı açıklamada, sözleşmeleri bitecek olan Lionel Messi ve Sergio Ramos ile birlikte Kylian MBAPPE ile de yollarına devam etmek istediklerini kaydetti.

"HATA YAPMAYACAĞIZ"

Fransız ekibinin başkanı Al-Khelaif, "İnsanlar neler olduğunu bilmek istiyor. Onların bizimle devam ettiğini görmek istiyoruz. Neler yapabileceğimizi, devam edebileceğimizden nasıl emin olabileceğimizi analiz edeceğiz. Hata yapmayacağız" dedi.

 

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#Paris Saint Germain#Messi#Mbappe

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