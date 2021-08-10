Lionel Messi, Kim Kardashian'ı solladı! PSG sonrası büyük atak...

Spor Arena Detay - Barcelona'dan beklenmedik bir şekilde ayrılarak Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in yolunu tutan Lionel Messi, sosyal medyada adeta şaha kalktı.

21 yıllık Barça kariyerine son vererek PSG'ye imza atmak için Paris'e giden Leo, Fransa'yı sallarken sosyal medyada da atağa kalktı.

Sosyal medyada en çok takipçisi olan isimlerin başında gelen Arjantinli, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e transferi sonrası takipçi sayısını hızla arttırdı.

KIM KARDASHIAN'I GERİDE BIRAKTI

Instagram'da 243 milyon takipçisi bulunan reality show yıldızı Kim Kardashian'ı, 246 milyon takipçiye ulaşarak geride bırakan 34 yaşındaki yıldız, Paris transferiyle birlikte bu alanda büyük bir çıkış yakaladı.

CRISTIANO RONALDO HALA ZİRVEDE

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Instagram'da 325 milyon takipçiyle zirvede yer alıyor.

COPA AMERICA POZU 20 MİLYON BEĞENİ ALMIŞTI

Copa America'da Brezilya'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştıkları maçın zafer pozunu paylaşan Messi, 20 milyon beğeni alarak birçok ismi geride bırakmıştı.

Arjantinli oyuncu Brezilya maçı sonrası kupa pozunu Instagram hesabında paylaşmış, 20 milyon beğeniyi geçen fotoğraf; Instagram ve sosyal medya tarihinin en çok beğenilen ikinci fotoğrafı olmuştu.

RONALDO VE JENNER'A GERİDE BIRAKMIŞTI

Arjantinli yıldız bu fotoğrafla birlikte, Ronaldo'ya ait 19 milyon, Kylie Jenner'a ait 18 milyonluk beğenileri ardında bırakmıştı.