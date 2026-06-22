Lionel Messi: 'Kendime çok kızdım ama telafi ettim!'

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Lionel Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ikinci haftasında Avusturya karşısında attığı gollerle toplamda 18 gole ulaşarak Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Dallas'ta oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında kazanılan penaltı atışını gole çeviremeyen Lionel Messi, 38 ve 90+5. dakikalarda attığı gollerle kariyerinde bir rekoru daha eline geçirdi.

Grupta geçen hafta Cezayir ile oynadıkları maçta 3 kez ağları havalandırarak 16 golle ilk sırada bulunan eski Alman golcü Miroslav Klose'yi yakalayan Messi, Avusturya karşısındaki golleriyle zirveye tek başına sahibi oldu.

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Lionel Messi ayrıca, Fransız oyuncu Just Fontaine ve Brezilyalı Jairzinho ile birlikte Dünya Kupası'nda arka arkaya 6 maçta gol atan üçüncü oyuncu olarak kayıtlara geçti.

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Arjantin'in son dokuz Dünya Kupası maçının yedisinde ilk golü atan isim olan Messi, 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin attığı 5 gole de imza attı.

"PENALTIYI KAÇIRDIĞIM İÇİN KENDİME ÇOK KIZDIM"

Tarihi maçın ardından kameraların önüne geçen Messi, mikrofonlara "Penaltıyı kaçırdığım için bir süre kendime çok kızdım ancak sonrasında bunu telafi etmeyi başardım. Taraftarlarımıza bugüne kadar birçok sevinç yaşattık ama onlara daha fazlasını yaşatmak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

"EN GÜZEL GOLÜMÜ HATIRLAMIYORUM, ÇOK YORGUNUM"

Bir gazetecinin 'Dünya Kupası'nda attığın en güzel gol hangisiydi' sorusuna ise süper yıldız, “Hatırlayamıyorum. Çok yorgunum ve enerjim neredeyse tükendi. Belki daha sonra düşünürüm. Şu anda sadece takım arkadaşlarımla bu anın tadını çıkarmak istiyorum.” yanıtını verdi.